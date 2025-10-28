グラフ理論の専門家が「ナミビアで最も有名な日本人」に!?…型破りな数学者による「NHKの数学講座」が世界中で愛され続けているワケ

波乱万丈、紆余曲折…80歳を目前に破天荒な天才数学者が振り返る「人生談」！

「内定取り消し」でお先真っ暗な社会人1年目から「数学」を広めに世界5大陸を駆け回るまで「山」と「谷」に満ちた半生を送ってきた筆者が実践する、身体は老けても全身全霊で余生に向き合う「こころのありかた」とは。

“数学の伝道師”秋山 仁が語る七転八倒の体験的アドバイスが詰まった一冊『数学者に「終活」という解はない』より一部抜粋・再編集してお届けする。

小学生向け講座の仕事が舞い込む

He liked to like people, therefore people liked him. Mark Twain

（彼は人を好きになることが好きだった。だから、人は彼のことが好きだった）

マーク・トウェイン（米の著作家、小説家）

NHKのテレビ講座は、'91年度の講座が最初で最後のつもりだった。なぜなら、受験生向けの講座は、あれでやりきった感があったからだ。そして、自分が数学教育で関わっていたのは、大学入学前後の学生だったので、小中学校の児童、生徒対象の講座では、自分に出番が回ってくることはないと思っていた。

ところが、翌年の初めに前の講座のプロデューサーとは違う人から電話が入った。

「今年の夏は小学校5~6年生を対象にした夏休み講座を担当してくれないか。各回30分、全24回の講座を予定している」という依頼だった。小学生を教えた経験もないので、返事を曖昧にしているうちに、済｛な｝し崩し的に引き受けざるを得ない状況になってしまった。

さて、やると決まったからには、「どんな内容のことをどんな風に教える講座にしようか」と真剣に考えた。その頃、中学校入試に出題される難問や、ユニークな問題をクイズにした、北野武さんと逸見政孝さんが司会を務める「たけし・逸見の平成教育委員会」という番組が人気だった。そのため、中学入試の面白い問題を取り上げて解説し、昨年の大学受験生向けの番組を小学生版にしたような形にするというのも候補のひとつだった。

小学生の具体的なイメージが掴めなかったので、友人が運営している小さな塾に数回通って、春休み中の5~6年生たちに授業をさせてもらった。その経験から、「子供たちを机に縛り付けて問題解きをさせるのはテレビでは難しい。

ノビノビした森の中に夏休みの子供たちを解放し、その中で出会った不思議なものを算数的に解明しよう。さらに、日常の生活の中で出会う作業を効率的に行うためにはどうすればよいかを考えたり、数理パズルやゲームの必勝法を考えたりする楽しい番組にしよう」と、講座の内容が煮詰まった。

番組に喜怒哀楽を盛り込んでくれた「のっぽさん」

その一方、3月の初めに、NHK教育テレビの長寿番組「できるかな」で、たくさんの子どもたちに大人気だった“のっぽさん”こと高見映さんと対談する機会があった。

「できるかな」はその2年前に終了していたが、偶然にもそのタイミングで、「今年、私にとって初めて子どもたち向けの算数番組をつくることになったのですが、どうやったら面白い番組になるか四苦八苦しているんですよ」と、番組の素案を話したところ、「私にお手伝いできることがあれば、手伝いますよ」という有り難い申し出をいただいた。どんな番組にしたいのかというアイディアやのっぽさんの話をNHKサイドにしたところ、「のっぽさんにも是非出演してもらいましょう」とトントン拍子で話が進んだ。

のっぽさんに、のっぽさんらしく活躍してもらうためには、スタジオに「黒板と教卓」のセットじゃダメだ。原っぱや森の中にいるようなセットの中で、私とのっぽさんが遊んでいるうちに出会う不思議を、数理的に解き明かす番組にすることになった。

高見映さんは、私よりちょうどひとまわり年上で、子どもたちのことを“小さい人”と呼んでいた。それは、大人に支配される存在ではなく、大人に養われてはいるけれど、ちゃんと自分の意思や感情を持った存在（人）という考えを持っていたから、そう呼んでいたのだろう。のっぽさんは、大人でも、小さい人でも、また、偉い人でもそうでない人でも、分け隔てない態度で、相手を尊重して接する人だった。

そして、仕事に対して、とてもプロフェッショナルだった。「本当のプロフェッショナルは、その分野しかわからない人のことではなくて、その仕事を通じてトータルに人間を感じさせる人のこと」と、加藤登紀子さんは言ったが、まさにのっぽさんは本当のプロフェッショナルだった。

番組の打ち合わせの時から、子どもの目線に立ってすべての内容を理解しようとし、私の説明にややこしい箇所があったりすると、パントマイムで、「それじゃあ、わからないよ」とか「こういうこと？」といった仕草（ジェスチャー）を入れて、“小さい人たち”が理解しやすいようにしてくれた。

また、面白そうなパズルやゲームを紹介した時には「楽しそう！ やってみよう！ 早く、早く！」というパントマイムをしてワクワク感を盛り上げ、また、不思議な現象を紹介した時は「へぇー、どうしてそんなことが起きるんだろう」といった驚きのパントマイムを即興で演じてくれた。

缶の詰め込みとか、こんがらがったロープをほどく作業をしなければいけない場面では「大変だよ、こんな作業。手っ取り早く済ます方法は無いの？」と困った状況を体全体を使って表現してくれた。そして、それを首尾よく解決する方法がわかると、“喜びのタップダンス”に興じるという具合に、のっぽさんは番組の中に喜怒哀楽の感情をたっぷり盛り込んでくれたのだった。

8年にわたって愛された数学講座

算数講座が温かみがあって楽しい番組になったのは、のっぽさんの小さい人に対する愛情と豊かな演出力と表現力のお陰だった。のっぽさんと一緒に仕事をして、さまざまなことを学ばせてもらった。

のっぽさんは人を、特に、“小さい人たち”を本当に好きだったからこそ、彼らを子供扱いせずに大切にし、彼らを楽しませることに一切の妥協を許さなかった。だから、小さい人たちは、大人になってものっぽさんのことがずっと好きだったのだろう。

のっぽさんと共演した講座は大きな反響を呼んだ。「視聴率が4.8パーセントになった」とか、「テキストや後に商品化されたビデオがヒットした」と聞いたが、テキストは買い取り原稿だったし、ビデオに関しては権利がないので、具体的にどれぐらいのヒットだったのかは正確にはわからない。

その後、NHKの夏のテレビ講座は'93年から'99年まで1年間を除いて毎年続いた。秋山の夏の講座としてNHKが枠を設けてくれるようになったことや、93年からずっと、NHKのピタゴラスとでも呼ぶべき数学を専門とする教育番組のベテランのプロデューサーが担当してくれたことが、長期間続いた大きな理由だろう。

また、'97年からの3年間は、パズル界や数々の数学の娯楽本でも著名だった中村義作先生が大学の同僚となったことから、番組づくりにも参画してくれたことや、さらに、海外の研究仲間も題材を提供してくれたことが、番組内容をより深化させることになっていった。夏の講座以外にも、NHKの数学講座には、ラジオや通年の講座等にも出演し、2009年頃まで関わった。

延べ8年にわたるNHKの夏のテレビ数学講座は沢山のプラスの経験をもたらしてくれた。そのなかでも一番思いがけなかったものは、私は知らなかったのだが、後年、NHKの海外協力事業の一つとして、後半の講座が英語やスペイン語に吹き替えられ、アフリカやアジア、中南米の国々で長年放送されていたことだった。そのおかげで、日本の某番組がアンケート調査をしたところ、一度も行ったことがないアフリカのナミビア共和国で私が一番有名な日本人だったそうだ。

