「伝わる文章」を書くときに必要とされる「想像力」、その「具体的な中身」とは？　直木賞作家・小川哲が解説！

プレゼン、商談、ES、メール、作文、雑談、SNS--。

人に「伝わる」言葉、文章を生み出すために、私たちはどんなことを考え、何を意識すればいいのでしょうか？

デビューから10年、『地図と拳』『君のクイズ』『火星の女王』などヒット作を生み出し、直木賞を筆頭にまたたく間に文学賞を総なめ！ これからの日本の文芸界を牽引する作家・小川哲さん。

小川さんは、文章を書くとき、「あること」を想像する力が必要だと言います。

小川さんが頭の中にあるものを言語化するための「思考術」をつづった『言語化するための小説思考』の第6 章「小説はコミュニケーションである」の中から、一部を抜粋してご紹介いたします。（読みやすさのため、改行などを編集しています。）

相手に「伝わる」文章を書くヒントがみつかるかもしれません。

小説とは、コミュニケーションである。

小説とは一種のコミュニケーションだ。著者は読者に向けて何かを語り、読者は語られた内容を読んで著者が伝えたいことを理解しようとする。コミュニケーションがうまくいくためには、語り手が聞き手に対して適切に情報を与えなければならない。加えて言えば、この「適切な情報」は（伝わる内容が同じであれば）端的であるほどいい。

追い込まれた状況で「背水の陣だな」と口にするときに、「中国の楚漢戦争において武将の韓信が河を背にして戦ったことが由来となっている、『退路を断って決死の覚悟を持つこと』を意味する故事である『背水の陣』みたいな状況だな」と話す人はあまりいないだろう。「背水の陣だな」と口にするときは、相手も当然「背水の陣」という言葉を知っていると想定して発話するからだ。

小説家は常に、「読者は何を知っているか」「どこまで書けば理解してくれるか」「これ以上書くと、もともと知っている人にとっては野暮な説明になってしまうのではないか」という点に頭を悩ませながら文章を書いている。「サロト・サルは一九四七年にプノンペンへ戻った」という文章を「サロト・サル（後のクメール・ルージュ指導者であるポル・ポト）は、一九四七年にカンボジアの首都であるプノンペンへ戻った」と書くべきかどうか、という問題は読者が持っている知識によって正解が変わるのだ。

読者は小説家の友人ではなく、赤の他人だ。赤の他人が何を知っているのか、どう書けばわかってもらえるのか、それらを想像しなければならない。小説家に必要とされる想像力とは「物語を創作するためのもの」と理解されがちだが、僕は「顔の見えない読者を想定するためのもの」という側面も大きいのではないかと思っている（もしかしたら、後者の「想像力」の方が小説家にとって必要不可欠な能力であるかもしれない）。小説家にはかなり特殊なコミュニケーション能力が必要とされているのだ。

＊＊＊

【もっと読む】「文章で「見ず知らずの相手」を魅了するために、「冒頭」で意識すべきこととは？ 直木賞作家・小川哲が実践する思考法に学ぶ！」の記事では、文章を生み出す秘訣について、小川さんがさらに解説しています!

「伝わる」言葉、文章を生み出すために、直木賞作家・小川哲はいつも何を考えているのか？ その頭の中を覗き見！