【太平洋戦争】「2000万特攻」を叫んだ「特攻の父」が遺書に記した「世界平和」という言葉の真意

国民に戦争終結を告げる天皇の「玉音」が放送された翌日、昭和20（1945）年8月16日未明、一人の海軍の将官が割腹し、自決をとげた。

昭和19（1944）年10月、フィリピン・レイテ島に進攻してきた米軍の大部隊に対し初めて特攻出撃を命じ、「特攻の父」とも呼ばれる大西瀧治郎中将である。大西はその後、軍令部次長となり、最後まで「あと2000万の特攻をだせば勝てる」などと、徹底抗戦を叫び続けたが、遺された遺書には、軽挙を戒め、特攻隊員と遺族に謝罪し、青壮年に後事を託し、世界平和を願う言葉が綴られていた。「徹底抗戦」と「世界平和」のはざまに秘められたその真意を2回にわたって読み解く。（第1回）

「特攻の父」大西瀧治郎中将

飛行機に爆弾を抱いて敵艦に体当りする、日本海軍の「神風特別攻撃隊」は、戦況が日本に決定的に不利となった昭和19（1944）年10月20日、日米両軍の決戦場となったフィリピンで、第一航空艦隊司令長官としてマニラに着任したばかりの大西瀧治郎中将の命により編成され、10月21日に初めて出撃し、10月25日、最初に敵艦隊に突入した。

自らを犠牲にしての「体当り攻撃」すなわち「特攻」の発想自体はそれ以前からあって、大西のオリジナルというわけではない。昭和19年2月以降、人間魚雷「回天」、特攻艇（爆薬つきモーターボート）「震洋」などの開発がはじまり、8月には人間爆弾「桜花」の開発も始まった。9月13日には海軍省に「海軍特攻部」が新設されている。そのための部隊もすでに編成され、「特攻」という戦法を採用すること自体は海軍としての規定方針だった。あとは、誰が最初に命令をくだすか、という段階にまでことは進んでいた。

レイテ湾に大挙押し寄せた米艦隊との「決戦」を前に、第一航空艦隊司令長官として大西が着任したとき、すでにフィリピンには日本海軍の飛行機は35機から40機程度しかなかった。この残された数少ない航空兵力をもって、味方主力艦隊のレイテ湾突入を支援するため、圧倒的な戦力を誇る米空母の飛行甲板を一時的にせよ破壊するには、もはや「体当り」しか方法はない、というところにまで日本軍は追いつめられていたのだ。

そもそも、米英を相手とする戦争に勝算がないことは海軍上層部の共通認識であり、大西自身も開戦前から見通していたことであった。それなのになぜ、大西は、搭乗員の生還を期さない非情な命令をくだし、のべ数千人もの若い命を爆弾に代えて突入させたのか。

大西は昭和20年5月、軍令部次長として内地に呼び戻されたが、7月26日、連合国によるポツダム宣言が発せられたのちも最後の最後まで講和に反対し、徹底抗戦を叫び、

「あと2千万人の特攻隊を出せば必ず勝てる」

などと非情、いや非常識きわまりない主張をしたと伝えられている。

そして、天皇がポツダム宣言の聖断をくだし、国民に終戦を伝える玉音放送が流れた翌8月16日未明、大西は渋谷南平台の軍令部次長官舎で自刃して果てた。その行動の表層的な部分だけを見れば、まさに正気の沙汰ではない。

世界平和を願う遺書

――ところが、大西が遺した遺書には、つい先ほどまで徹底抗戦を叫んでいた同じ人物が書いたとは思えない冷静な筆致で、若い世代に後事を託し、軽挙を戒め、世界平和を願う言葉が書かれていた。

その原文は以下のようなものであった。（本文に誤字があるが、そのまま紹介する）

〈特攻隊の英霊に曰す

善く戦ひたり深謝す

最後の勝利を信じつゝ肉彈として散華せり

然れ共其の信念は遂に達成し得ざるに至れり

吾死を以て旧部下の英霊とその遺族に謝せんとす

次に一般青壮年に告ぐ

我が死にして軽挙は利敵行為なるを思ひ

聖旨に副ひ奉り自重忍苦するの誡ともならば幸なり

隠忍するとも日本人たるの衿持を失ふ勿れ

諸子は國の寶なり

平時に處し猶ほ克く特攻精神を堅持し

日本民族の福祉と世界人類の和平の為最善を盡せよ

海軍中将大西瀧治郎〉

前段で、特攻で戦死させた将兵に陳謝し、死をもってその英霊と遺族への償いをすると述べている。その死にざまも、拳銃で頭を撃ち抜くような簡単なものではなく、日本刀で腹を十文字に切って、なおかつ喉を突き、なるべく苦しんで死ぬようにと介錯を断り、自らの血の海で半日以上も悶えた末に絶命するというすさまじいものだった。

特攻を命じた司令長官のうち、このような責任のとり方をした者は他に一人もいない。

第一航空艦隊で大西の副官をつとめた門司親徳主計大尉（のち主計少佐、戦後、丸三証券社長）は、

「大西中将は、最初の特攻隊を送り出すとき、すでに死を決意しているように見えました。大西中将は、『お前たちだけを死なせはしない』とか、『俺もあとから行くぞ』などといった、偽善的で安っぽいことはけっして口にしなかった。それでも、結果がどうあれ、戦争の終結を見届けたなら生きているつもりはないことは、肌で伝わってきました」

と、回想している。

――だから、門司は、遺書の前段を見ればいかにも大西らしい遺書であり、最期だとは思う。

だが、違和感は残る。門司が注目するのは、遺書の中段、後段の部分である。そこには、つい前日まで徹底抗戦を叫んでいたのと同一人物が書いたのとは思えない冷静な筆致で、世界平和を願う言葉が綴られている。

世界平和を願いながら、なんのために大西はあれほど激越に徹底抗戦、一億総特攻を主張したのか。長官は、狂ったのか、狂人を演じていたのか。遺書を読む限り、ほんとうにおかしくなっていたとは考えにくい。なのにどうして後世に狂人と見られるようなふるまいをし続けたのか。門司の疑問は、つまるところはそれである。

いつも側にいたにもかかわらず、大西の心中を十分に理解していなかったのかもしれない。軍令部次長になって門司と別れたあとの3ヵ月の心中はどのようなものだったのかも、門司には知る由がない。

そもそも、この遺書は、いつ書かれたものか。門司が調べた限り、割腹直前の大西には、このような遺書を書く時間的余裕があったとは認められない。だとすれば、事前に書いて準備していたことになるが、それならば終戦前の大西の抗戦論や行動も、理性と計算に基づいたものということになり、その解釈も、巷間伝わっている大西瀧治郎像とは異なったものになるはずだ。

戦後、日が経つにつれ、大西の「真意」と「行動」の間を検証し、その間を埋めることは自分にしかできない、と門司は思うようになっていった。こうして、大西の遺書を読み解くことが門司のライフワークになった。

遺書の謎に迫る角田和男中尉

大西瀧治郎の遺書の謎について、門司とは異なる立場で探究し続けた元特攻隊員がいる。

歴戦の零戦搭乗員・角田和男中尉である。昭和9（1934）年、角田が海軍予科練習生として横須賀海軍航空隊に入隊したときの副長兼教頭が、当時大佐だった大西で、その後、中国大陸で戦ったときも、大西は連合航空隊司令官として角田の上官だった。

角田には、特攻隊の搭乗員のなかでは彼だけが知る、大西中将の「特攻の真意」がある。

昭和19年11月下旬、部下の特攻機を率いてフィリピン・ミンダナオ島のダバオ基地に派遣されたさい、大西の右腕である第一航空艦隊参謀長・小田原俊彦大佐から聞かされた話である。角田はかつて、小田原から計器飛行を教わったことがあった。小田原は、

「教え子が、妻子をも捨てて特攻をかけてくれようと言うのに、黙っているわけにはいかない」

と、大西から、「参謀長だけは私の真意を理解して賛成してもらいたい。他言は絶対に無用である」と言われていたというその真意を話してくれたのだ。小田原大佐の語った大西中将の真意を、角田は克明に記録している。角田は予科練で、上官の訓示を一字一句違えずに書き写す訓練を受けたこともあり、それが習慣になっていた。

「皆も知っているかも知れないが、大西長官はここへ来る前は軍需省の要職におられ、日本の戦力については誰よりもよく知っておられる。その長官が、『もう戦争は続けるべきではない』とおっしゃる。『一日も早く講和を結ばなければならぬ。マリアナを失った今日、敵はすでにサイパン、成都にいつでも内地を爆撃して帰れる大型爆撃機を配している。残念ながら、現在の日本の国力ではこれを阻止することができない。それに、もう重油、ガソリンが、あと半年分しか残っていない。

半年後には、仮に敵が関東平野に上陸してきても、工場も飛行機も戦車も軍艦も動けなくなる。

そうなってからでは遅い。動ける今のうちに講和しなければ大変なことになる。しかし、ガダルカナル以来、押され通しで、まだ一度も敵の反攻を食い止めたことがない。このまま講和したのでは、いかにも情けない。一度でよいから敵をこのレイテから追い落とし、それを機会に講和に入りたい。

敵を追い落とすことができれば、七分三分の講和ができるだろう。七、三とは敵に七分、味方に三分である。具体的には満州事変の昔に返ることである。勝ってこの条件なのだ。残念ながら日本はここまで追いつめられているのだ。

万一敵を本土に迎えるようなことになった場合、アメリカは敵に回して恐ろしい国である。歴史に見るインディアンやハワイ民族のように、指揮系統は寸断され、闘魂のある者は次々各個撃破され、残る者は女子供と、意気地のない男だけとなり、日本民族の再興の機会は永久に失われてしまうだろう。このためにも特攻を行ってでもフィリピンを最後の戦場にしなければならない。

このことは、大西一人の判断で考え出したことではない。東京を出発するに際し、海軍大臣（＝米内光政大将）と高松宮様（＝宣仁親王・軍令部作戦部部員、海軍大佐）に状況を説明申し上げ、私の真意に対し内諾を得たものと考えている。

宮様と大臣とが賛成された以上、これは海軍の総意とみて宜しいだろう。ただし、今、東京で講和のことなど口に出そうものなら、たちまち憲兵に捕まり、あるいは国賊として暗殺されてしまうだろう。もし、そのようなことになれば陸海軍の抗争を起こし、強敵を前に内乱ともなりかねない。

極めて難しい問題であるが、これは天皇陛下御自ら決められるべきことなのである。宮様や大臣や総長（＝及川古志郎大将）の進言によるものであってはならぬ」

「これ（特攻によるレイテ防衛）は、九分九厘成功の見込みはない。これが成功すると思うほど大西は馬鹿ではない。では何故見込みのないのにこのような強行をするのか、ここに信じてよいことが二つある。

一つは万世一系仁慈をもって国を統治され給う天皇陛下は、このことを聞かれたならば、必ず戦争を止めろ、と仰せられるであろうこと。

二つはその結果が仮に、いかなる形の講和になろうとも、日本民族がまさに亡びんとする時に当たって、身をもってこれを防いだ若者たちがいた、という事実と、これをお聞きになって陛下御自らの御仁心によって戦を止めさせられたという歴史の残る限り、五百年後、千年後の世に、必ずや日本民族は再興するであろう、ということである。

しかし、このことが万一外に洩れて、将兵の士気に影響をあたえてはならぬ。さらに敵に知れてはなお大事である。敵に対してはあくまで最後の一兵まで戦う気魄を見せておかねばならぬ。敵を欺くには、まず味方よりせよ、という諺がある。

大西は、後世史家のいかなる批判を受けようとも、鬼となって前線に戦う。講和のこと、陛下の大御心を動かし奉ることは、宮様と大臣とで工作されるであろう。天皇陛下が御自らのご意志によって戦争を止めろと仰せられたとき、私はそれまで上、陛下を欺き奉り、下、将兵を偽り続けた罪を謝し、日本民族の将来を信じて必ず特攻隊員の後を追うであろう」

角田は、目を瞠るような思いで小田原大佐の話を聞いたという。

話を要約すれば、特攻は「フィリピンを最後の戦場にし、天皇陛下に戦争終結のご聖断を仰ぎ、講和を結ぶための最後の手段である」ということだ。だとすると、特攻の目的は戦果ではなく、若者が死ぬことにあるのか――。

「うまいこと言われて、自分も欺かれてるんじゃないか」

ふと疑念が浮ぶが、しかし、角田一人を特攻で殺すためだけにここまで立ち入った話を参謀長がするとは思えない。

角田はその後も特攻機の護衛、戦果確認を行う直掩機として、仲間の突入を見届けるつらく非情な出撃を重ねた。「陛下、早く戦争をお止めください」と、心のなかで叫びながら……。

特攻の真意

角田の戦後は、農作業と農閑期の出稼ぎに追われながら、暮らしを切り詰めてまで戦友たちの遺族を巡拝し、戦跡を訪ねる慰霊の旅に終始したと言っていい。そして角田の脳裏には、つねにダバオで聞かされた「大西中将の真意」があった。若い搭乗員が命を散らすことで、講和への道を拓く。自分たちの死が、日本にふたたび平和をもたらす。

「戦争に勝てるとは思えない。しかし、そういうことならやむを得ない」

と、角田は心底で納得しようと努力しながら、それを拠りどころに身をなげうって終戦まで戦い抜いたのだ。

ところが、角田が聞かされたはずのその「真意」は、戦後、海軍のしかるべき地位にあった関係者が著した書籍などでも全く触れられていない。

「自分が聞いた話は幻だったのか」

角田は、同じ話を聞いたはずの元上官や部下に、折に触れそのことを問い合わせたが、一向にはかばかしい答えは返ってこなかった。

角田は、戦後30年が経った昭和50年頃、世田谷山観音寺に鎮座する「特攻平和観音」の慰霊法要への参列を通じて知遇を得た大西中将の元副官・門司親徳に、「特攻の真意」についての疑問をぶつけてみた。

門司から見て、大西中将はけっして冷血漢でも、狂気の長官でもなかった。いや、むしろ抗戦論者とは逆の冷静な目を持ち、人間味あふれる、むしろ人情が表に出すぎるぐらいの人、という印象のほうが強い。

なにより門司にとって心外なのは、終戦間際まで「徹底抗戦」を叫んだ大西が、その表面だけをとらえて「暴将」とか「愚将」、あるいは「狂人」のレッテルを貼られていることである。

昭和42（1967）年に公開された『日本のいちばん長い日』（東宝）という映画を見たが、そこに描かれている大西は、徹底抗戦に取り憑かれた、まさに狂気の提督である。そんな言説を聞いたり映画を見たりするたびに、

「大西中将は、けっしてそんな人ではありませんでしたよ」

と、門司は誰彼なしに伝えたい衝動に駆られた。大西は余計なことを言わなかったから、伝えられる数少ない言葉だけがクローズアップされすぎるきらいがある。

たとえば、特攻を「統率の外道」とつぶやいたのは、第一航空艦隊先任参謀猪口力平大佐に対してそう言っただけで、いつもそのように言っていたわけではない。少なくとも門司は聞いていない。この言葉は、作戦の中枢にあって気心が知れた猪口が相手だからこそ、出てきた言葉である。

また、「俺のことは棺を覆うて定まらず、百年ののちにも知己を得ないかもしれんな」という、大西を語る上でよく引用される有名な一言を聞いたのは門司だけで、それも一度きりのことである。こんな、弱音ともとれる人間的な本音が洩らせる相手は、いわゆる本職の軍人ではない、大学卒の主計科士官である副官の門司しかいない。

大西中将を語る上では厳しい面、激しい面ばかりがクローズアップされがちだけれども、門司が副官として仕えた7ヵ月の間に、叱られたのは一度だけ。それも、戦場ずれした搭乗員がよくやるようにひょいっと顔の前に手を挙げる無雑作な挙手の敬礼をして、「妙な真似はよせ」と言われただけである。車のなかで、隣に座る大西の袖口を勝手にめくって時計を見ても、咎められなかった。門司にとっては、大西の厳しい面よりも、むしろ部下の搭乗員はもちろん、従兵にまで気を配り、人情の深さが出すぎるぐらいの印象のほうが強い。

エキセントリックに見える大西の行動には、なんらかの意味があったはずだ、と門司は信じている。角田と同じように、門司も、戦後ずっと、大西と特攻のことについて思いをめぐらせていた。

大西の真意はどこにあったのか。いつしか角田と門司は折に触れ、このことを語り合う無二の仲になっていった。

遺書から読み解く

大西の遺書には、いくつかのポイントがある、と門司は考える。この遺書は、三段階に構成されていて、前段は、

〈特攻隊の英霊に曰す 善く戦ひたり深謝す 最後の勝利を信じつゝ肉彈として散華せり然れ共其の信念は遂に達成し得ざるに至れり 吾死を以て旧部下の英霊とその遺族に謝せんとす〉

と、特攻隊員の英霊と、その遺族に対する謝罪である。

「これは、大西中将としてはなによりも先に言いたいことであったと思います。長官の胸のなかには、手を握って送り出した、多くの特攻隊員の掌のぬくもりが消えずに残っていたに違いありません」

と、門司は解説する。遺書の中段は、

〈次に一般青壮年に告ぐ 我が死にして軽挙は利敵行為なるを思ひ 聖旨に副ひ奉り自重忍苦するの誡ともならば幸なり〉

と、一般青壮年に対して軽挙、つまりこれ以上の抗戦は敵を利する、逆にいえばわが国を不利にすることになるから、終戦の聖旨にそって抗戦はやめ、自重忍苦せよと呼びかけている。ふたたび門司の解説。

「徹底抗戦を先頭きって叫んできたけども、自分は責任をとって自決するから、もう矛を収めよう、ということですね。終戦の日まで、戦争継続を主張してきた人の言葉としては不思議に感じられると思います。それと、『軽挙はつつしめ』というのは、要するに特攻隊の責任は司令長官にあり、中間管理職である司令や飛行長などは、責任を感じて自決などしてはならぬ、ということでもあります。『青壮年に告ぐ』と、青年だけでなくわざわざ『壮年』にも呼びかけているのは、その表われでしょう」

そして遺書の後段は、もはや戦争のことではなく、敗戦後の心構えについてを、若い世代に語りかける形になり、

〈隠忍するとも日本人たるの衿持を失ふ勿れ 諸子は國の寶なり 平時に處し猶ほ克く 特攻精神を堅持し 日本民族の福祉と世界人類の和平の為 最善を盡せよ

海軍中将大西瀧治郎〉（衿持−正しくは「矜持」−の誤字ママ）

と、締めくくられている。

これについて門司は、

「臥薪嘗胆とか、仇を討て、ではなく、隠忍するも日本人の矜持を失うことなく、自己犠牲のあらわれである特攻精神を平時において発揮し、世界と日本の福祉と和平のために尽くせという戒めと期待が書かれています。

当時は台湾も朝鮮も日本の国土であったわけで、『大和民族』という狭い意味の言葉でなしに『日本人』『日本民族』というやや広い意味の言葉を選んでいることもあわせて、自決直前の遺書としてはまことに冷静で、心配りが行き届いていると思います。

以上を整理すると、戦死した英霊や遺族に対する謝罪、聖旨がもう決まったのだから、敵を利する抗戦はやめよう、そして、将来は、日本人としての矜持を失わず、自己犠牲の精神をもって、世界と日本の和平のために尽くしてくれ――ということですから、いわば終戦にあたって、日本が直面した三つの大切な事柄を、的確に表徴しているように思えます」

と、解釈している。

確かに、〈平時に處し猶ほ克く特攻精神を堅持し 日本民族の福祉と世界人類の和平の為 最善を盡せよ〉というのは、本心から徹底抗戦を叫んでいた人物の言葉としてはあまりにも不自然である。少なくとも、狂気のなかから出てくる言葉ではない。

角田和男の話を聞いて、改めて門司が気になったことがある。それは、大西が昭和20年8月16日、自刃したさいに遺した遺書が、いつ書かれたものであるかということだ。

遺書が、天皇の聖断がくだる前に書かれたか、あとに書かれたかで、大西瀧治郎の人物像とその評価がちがってくるように思える。これを解明することができれば、「特攻の真意」の輪郭が、よりクリアになるのではないか。

自決の直前、次長官舎で大西は、夜半まで軍令部の国定謙男少佐らと語り合っている。それから自刃するまで、3時間もない。遺書の現物にも、不自然な点がいくつかある。

まず、遺書の本文に日付が入っていない。

便箋5枚にわたって墨書された遺書は折り畳まれた便箋に包まれており、表書きの真ん中には〈遺書〉と書かれ、その左側に〈昭和二十年八月十六日〇二四五自刃ス〉と書かれている。

だが、これから自刃しようとする者が、時計を見て、「これから自刃する」と書くものであろうか。門司の知る限り、大西は、自刃を決意してこれから実行しようというときに、わざわざ「自刃ス」と書くような人ではない。

門司は、この表書きの字が大西のものであるかどうか、筆跡の専門家に鑑定を依頼した。一人の鑑定士は、ほぼ大西の字だと言ったが、もう一人の鑑定士は、

「〈遺書〉という字は大西が書いたが、左側の〈〇二四五自刃ス〉の文字は真似て書いた別人の字」

と鑑定した。門司は念のため、遺書を所収する靖国神社遊就館にも照会したが、

「責任ある立場だから明確には言えないけれど」

やはり、〈〇二四五自刃ス〉には疑問視する説があるとの返事だった。この箇所は、大西の自刃を発見した次長官舎の管理人の言葉から逆算して推測し、大西ではない別の誰かが書いたものだと、門司は判断している。

後編記事『徹底抗戦によって和平を求め、ありとあらゆる特攻戦法を取った…「特攻の父」大西瀧治郎の遺書に書かれた「世界平和」を願う言葉の真意』へ続く。

