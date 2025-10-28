日経225先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比70円安の5万520円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
52900.19円 ボリンジャーバンド3σ
51062.39円 ボリンジャーバンド2σ
50520.00円 28日夜間取引終値
50512.32円 27日日経平均株価現物終値
49682.00円 5日移動平均
49224.60円 ボリンジャーバンド1σ
48900.00円 一目均衡表・転換線
47465.00円 一目均衡表・基準線
47386.80円 25日移動平均
45549.00円 ボリンジャーバンド-1σ
43930.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
43832.93円 75日移動平均
43711.21円 ボリンジャーバンド2σ
42425.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41873.41円 ボリンジャーバンド3σ
39968.95円 200日移動平均
株探ニュース
