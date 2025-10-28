TOPIX先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6.5ポイント安の3325ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3398.02ポイント ボリンジャーバンド3σ
3331.88ポイント ボリンジャーバンド2σ
3325.05ポイント 27日TOPIX現物終値
3325.00ポイント 28日夜間取引終値
3289.40ポイント 5日移動平均
3265.74ポイント ボリンジャーバンド1σ
3241.00ポイント 一目均衡表・転換線
3199.60ポイント 25日移動平均
3196.00ポイント 一目均衡表・基準線
3133.46ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3113.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3076.20ポイント 75日移動平均
3067.32ポイント ボリンジャーバンド2σ
3001.18ポイント ボリンジャーバンド3σ
2978.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2851.26ポイント 200日移動平均
株探ニュース
