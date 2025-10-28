　28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6.5ポイント安の3325ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3398.02ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3331.88ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3325.05ポイント　　27日TOPIX現物終値
3325.00ポイント　　28日夜間取引終値
3289.40ポイント　　5日移動平均
3265.74ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3241.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3199.60ポイント　　25日移動平均
3196.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3133.46ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3113.12ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3076.20ポイント　　75日移動平均
3067.32ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3001.18ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2978.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2851.26ポイント　　200日移動平均


株探ニュース