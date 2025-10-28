グロース先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の730ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
791.65ポイント ボリンジャーバンド3σ
774.99ポイント ボリンジャーバンド2σ
771.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
758.57ポイント 75日移動平均
758.34ポイント ボリンジャーバンド1σ
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
741.68ポイント 25日移動平均
734.94ポイント 27日東証グロース市場250指数現物終値
733.80ポイント 5日移動平均
733.00ポイント 一目均衡表・基準線
730.00ポイント 28日夜間取引終値
725.02ポイント ボリンジャーバンド-1σ
715.50ポイント 一目均衡表・転換線
709.84ポイント 200日移動平均
708.37ポイント ボリンジャーバンド2σ
691.71ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
