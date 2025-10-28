　28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の730ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

791.65ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
774.99ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
771.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
758.57ポイント　　75日移動平均
758.34ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
741.68ポイント　　25日移動平均
734.94ポイント　　27日東証グロース市場250指数現物終値
733.80ポイント　　5日移動平均
733.00ポイント　　一目均衡表・基準線
730.00ポイント　　28日夜間取引終値
725.02ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
715.50ポイント　　一目均衡表・転換線
709.84ポイント　　200日移動平均
708.37ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
691.71ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース