大切にされてない証拠。男性から“都合よく扱われている”という「サイン」
「彼、優しいけど…なんか私だけ空回りしてる気がする」という違和感を覚えたら要注意。恋愛はお互いを思いやる関係のはずなのに、気づけば“彼に都合よく使われてるだけ”なんてことも。そこで今回は、男性から“都合よく扱われている”ときに見え隠れする「サイン」を紹介します。
「自分が寂しい時だけ」連絡してくる
男性からのLINEがいつも深夜や休日限定なら、あなたが“都合のいい癒し役”になっている可能性大。本気で大切に思っているなら、あなたの予定や気持ちも考えて行動するもの。自分の気分でだけ動く男性は、あなたを「彼女」ではなく「都合のいい存在」として見ています。
会う約束は“その日のノリ”で決まる
「今から会える？」「暇だから会おう」など急な誘いが多いのも、都合よく扱われているサイン。予定を立てて会うほどの労力をかけたくない、つまり“気が向いた時だけ”会いたいという本音の表れです。大切に思う関係ほど、男性は事前にスケジュールを立てようとします。
会話がいつも“自分中心”で終わる
会話中、あなたが話題を出しても、男性がすぐに話題を自分のことに戻してしまう。そんな自己中心的な会話が続くなら、男性の関心は“あなた”ではなく“自分”なのです。あなたの気持ちを汲み取ろうとしない男性に、あなたの時間や感情を注ぐ必要はありません。
「私ばっかり頑張ってる」と感じた時点で、その恋はすでにバランスを崩しています。そういう男性とは少し勇気を出して距離を置くことで、“尽くす恋”ではなく“対等な恋”がきっと見えてきますよ。
