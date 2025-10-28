男はありのままの姿に惹かれる。デート後に“次”へつながる女性の「共通点」
実は男性に「次も会いたい」と思ってもらうには、無理な駆け引きや完璧なメイクは必要ないんです。男性が惹かれるのは、意外にも“作り込まない自然体”。そこで今回は、デート後に“次”へつながる女性の「共通点」を紹介します。
盛りすぎない心地の良いリアクション
相手を楽しませようと、わざと大げさな笑い方をしたり、「すご〜い！」と過剰にリアクションしていませんか？男性は「無理してるな」と感じる瞬間に一気に温度が下がるもの。それよりも、素直に「面白いね」「そんな一面あるんだ」と等身大のリアクションを返すほうが、会話に温かみが生まれます。
完璧より“ちょっと抜けてる”感じ
きっちり準備された服装や完璧なメイクも素敵ですが、デート中に少しだけ天然な一面が見えると、男性は思わずキュンとするもの。例えば食事のメニュー選びに迷ったり、少し方向音痴だったり。そうした“スキ”が人間味となって、親近感を生みます。
別れ際に“名残惜しい態度”を見せる
デート終盤、沈黙を恐れて無理に話題を広げるのではなく、「今日は楽しかったね」「またゆっくり話したいな」と名残惜しさを見せましょう。そんな余韻を残す言葉があると、男性は「次に会ったらもっと話したい」と思うもの。別れ際のちょっとした一言が、自然に“次のデート”の扉を開きます。
男性が惹かれるのは、完璧な女性ではなく“素を見せてくれる人”。無理せず、自分らしく。その“ありのまま”が次のデートにつながる一番のきっかけになりますよ。
