【牡牛座】週間タロット占い《来週：2025年11月3日〜11月9日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月3日〜11月9日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では相手の気持ちを信じましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分で様々なことを考えなくても、代わりに考えてくれる人がいたり勝手に状況が動いたりするようです。不満なこともありますが、大事にされている実感もあるでしょう。仕事や公の場ではあまり他の人とは関わらないようにします。自分のことをマイペースに取り組んでいくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
自分ではコントロールできないようなことが起きそうです。でも、悲観的にならず、柔らかく考えて、きっと愛されているのだなと捉えておくと良いでしょう。シングルの方は、恋愛中心に生きていきたい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの周辺の人達が去っていくように動いています。
｜時期｜
11月8日 守ってもらえる ／ 11日9日 腑に落ちないことがある
｜ラッキーアイテム｜
チョコレートドリンク
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞