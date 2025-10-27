危険な誘い。不倫関係を目論む既婚男性に見られる「兆候」とは
職場や社交の場で出会う既婚男性の中には、純粋な信頼関係を超えて不倫関係となれないかを模索する人も。
そこで今回は、そんな不倫関係を目論む既婚男性に見られる「兆候」を紹介します。
精神的な依存関係を作り出そうとする
不倫関係を目論む既婚男性は、女性に頻繁に相談を持ちかけることで、徐々に心理的距離を縮めようとするでしょう。
ここでよくあるのが、「君にしかわかってもらえない」「結局わかってくれるのは君だけ」という特別感の演出です。
結婚生活の不満を打ち明ける
結婚生活の不満を武器に、女性の心理操作をすることで不倫関係に持ち込もうとする既婚男性は少なくありません。
他の女性にはしない特別感を演出
他の女性には見せないような態度や配慮を見せたり、高額なプレゼントをしたりなどの特別扱いをすることで、不倫関係に持ち込もうとする既婚男性も。
そういう男性は女性をモノにしようとまさに計画的に動くタイプとも言えます。
もしこうした危険な誘いを既婚男性から受けていると感じるなら、その男性との間に明確な境界線を作ることが不可欠。
また、状況が複雑化する前に信頼できる第三者に相談するようにして、自分自身の社会的評価や尊厳を守ってくださいね。
