注目の北海道グルメ4選　スープカレーからアレンジ商品まで

実食して選び抜いた逸品を全国各地からお届けする「おとなの週末お取り寄せ倶楽部」。もちろん北海道の商品も取り扱っています。そこで、4品をセレクト。人気店のスープカレーから一風変わったアレンジ商品まで間違いないものばかりです！

北海道感満載のテイストを満喫『江戸屋』

道産の果物や乳製品をふんだんに使い、北海道感満載の6種のアイスクリームセット。

乳蔵北海道アイスクリーム（6種6個）3880円

『江戸屋』乳蔵北海道アイスクリーム（6種6個）3880円

北海道産牛乳をたっぷり使ったコクのあるバニラ。甘酸っぱく品のよい北海道特産果実ハスカップ。果実そのものを味わっているような赤肉、青肉のメロン。道産ストロベリーや風味豊かなクリームチーズまでバラエティ豊か。後味がすっきりしているのも◎。

エビの甘みとスパイス感が絶妙！『北海道奥芝商店』

2000匹の甘エビからとったエビダシを贅沢に使用した、奥芝商店自慢の“海老スープ”カレー。北海道最北端の地で育った牛を使い、旨みがギュッと閉じ込められたハンバーグ。単体でもおいしいこのふたつが一緒になることでさらに美味に。

おくしばーぐスープカレー5280円

『北海道奥芝商店』おくしばーぐスープカレー 5280円

実店舗でも不動の人気No．1メニューが味わえる。ふわりと香る軽やかなスパイス感もたまらない。

イカの塩辛でスペイン料理！『小田島水産食品』

函館の老舗が誇る木樽熟成のイカの塩辛、そのまろやかな旨みを調味料として活かしたアイデア商品だ。

塩辛deアヒージョ＆塩辛deパエリアセット4550円

『小田島水産食品』塩辛deアヒージョ＆塩辛deパエリアセット 4550円

アヒージョはイカの旨みと塩気が味に深みを与え、ニンニクの効かせ方も絶妙。パエリアは米と相性のよい塩分高めの塩辛で魚介の旨みを引き出す仕様に。

好みの具材を用意すれば、それぞれ1本で味付けが決まり、お酒も進む抜群の旨さになる！

函館の老舗が送る超豪華版松前漬け『株式会社道水』

函館の老舗・道水自慢の数の子松前漬けに、刺身用ホタテやズワイガニ、タコ、イクラまで惜しみなく盛り付けられた松前漬けのスペシャルバージョンだ。その名の通り、綺羅星のごとく海鮮が並ぶ。

鮮やかな海鮮の質は言うに及ばず、昆布とスルメが織りなす味わいの一体感にも惚れ惚れ。

綺羅漬（きらづけ）400g・6680円

『株式会社道水』綺羅漬（きらづけ）400g 6680円

酒肴によし、ご飯に流しかけてずるずる〜っも最高だ。

撮影／鵜澤昭彦、文／池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

