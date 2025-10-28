＜本日誕生日＞菜々緒、輝き続ける女優の“美貌”と“スタイル”をイッキ見「スタイルえぐい」「可愛いのにかっこよくて最高」
本日28日は女優として活躍する菜々緒の37歳の誕生日。2009年からモデルとして活動し、2012年に主演ドラマ『主に泣いてます』で俳優デビューした彼女。8月には蔵前夏梅役で出演する『劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室 南海ミッション』も公開された。今回は、女優としても女性としても輝き続ける菜々緒が、インスタグラムで公開した“美貌”と“スタイル”を振り返っていく。
■トレーニング中の姿にほれぼれ
美しい身体を維持するためにトレーニングは欠かせないもの。今回の投稿では「菜々緒だって鍛えてるよ これは常識？ ジム通い出して半年弱がたってちょっと筋肉ついてきた お尻はまだ、お見せできるところまで来てません」とつづり、筋トレ中の様子を動画で公開。ラットプルダウンマシンで運動する彼女の背中はカッコよく引き締まっている。
コメント欄にはファンから「どこかのアスリートかと思ったら菜々緒さんでした！」「凄〜い！カッコ良すぎます」「三角筋・僧帽筋・広背筋のバランスが良くて素敵」と絶賛の声が相次いでいた。
■アンバサダーブランドの撮影で美スタイル全開
アンバサダーを務める靴「スケッチャーズ」のCM撮影を記録した動画では「今年もスケッチャーズのCM撮影を行いました！ 撮影は、スケッチャーズ本社のあるロサンゼルスにて現地のスタッフさん達と」とコメントし、美スタイルをいかんなく発揮。美脚があらわになったショートパンツや花柄のワンピースなど様々な衣装姿が収められており、どの衣装も美しすぎる。
コメントし欄にはファンから「スタイルえぐい 美しーーーい」「足が長ーいです！」「黒髪が素敵だ」などの反響が集まっていた。
■ファンミのドレスショットが美しすぎ
今年8月には初のファンミーティング「NANAOFANMEETING2025」を開催した菜々緒は「See you next time！」とつづり、同イベントからオフショットをアップした。オレンジのドレスを着て壇上に立つ彼女はファンとの交流を楽しんでおり、笑顔がとてもかわいい。
コメント欄にはファンミーティングに参加したファンからもコメントがあり「菜々緒さん大好きです」「大好きな菜々緒さんに、自分の言葉で、大好きですと伝えられた！」「スタイル抜群で綺麗ですね」などの声が上がった。
■束の間の休息タイムも絵になる
「すやすや… MER沖縄撮影初日 ロケ場所移動合間に少し時間があったので寄り道 束の間の休憩です」とつづられた投稿では、『劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室 南海ミッション』の撮影で訪れた沖縄から爽やかなオフショットを公開。ハンモックで横になったり、カフェでスイーツを楽しむ姿が収められており、かわいさが爆発している。
この投稿にファンからは「画になるね〜」「いつも綺麗でカッコイイです」「ハンモックに乗ってる菜々緒ちゃんが可愛すぎる」「菜々緒さん可愛いのにかっこよくて最高です」などの声が上がった。
■シックな黒ドレス姿が美の化身
「GIVENCHY 2025年秋冬コレクションで新作シューズ「バレリーナ」が登場 新しくなったGIVENCHY PARISロゴがさりげないアクセントになって、全5色展開です。お気に入りのカラーをぜひ見つけてみてください！」とつづった投稿では、シックな黒のドレスが似合うソロショットを見せた。カメラを見つめる凛々しい表情や、長いおみ足がセクシーだ。
コメント欄には「プロポーション抜群でとっても魅力的で素敵ですね〜」「菜々緒ちゃん セクシー」「めっちゃ、おしゃれさん、だし綺麗だね」などの声が集まっている。
引用：
「菜々緒」インスタグラム（＠nanao_official）
「菜々緒マネージャー」インスタグラム（＠nanao_staff）
