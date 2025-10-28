【校閲クイズ】「私の好きなあの作家は、人生の非哀を描きつつも軽妙酒脱な文章ゆえに読んでいて心地よい」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「私の好きなあの作家は、人生の非哀を描きつつも軽妙酒脱な文章ゆえに読んでいて心地よい」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

まずは「悲哀」に気づけたでしょうか。ヒアイ、と音が一緒なのでついスルーしてしまいがち。そして軽妙洒脱の「洒（シャ）」は「酒」とは別字です。間違われることの多い字形類似ですが気をつけたいところです。

× 「私の好きなあの作家は、人生の非哀を描きつつも軽妙酒脱な文章ゆえに読んでいて心地よい」

〇 「私の好きなあの作家は、人生の悲哀を描きつつも軽妙洒脱な文章ゆえに読んでいて心地よい」

【校閲クイズ】「100発100中間違いなしの予言などありえないと分かっていても、大地震が起こると言われると心配になってしまう」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？