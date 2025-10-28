【ZARAのブラウン】が40・50代の垢抜けに利く！ 秋の1軍♡「サマ見えシャツ」

落ち着いた雰囲気で大人の魅力を引き立ててくれそうなブラウンのシャツ。この秋は、【ZARA（ザラ）】からも洗練された印象のブラウンシャツが登場しています。今季のトレンドカラーでもあるブラウンは、40・50代のきれいめカジュアルにもぴったり。今回は、ZARAで見つけた秋の1軍になりそうな、ブラウンの「サマ見えシャツ」をご紹介します。

スタイリッシュな落ち感素材のシャツ

【ZARA】「オーバーサイズフルイドシャツ」\5,990（税込）

落ち感のある素材が目を引くダークブラウンのシャツ。スタイリッシュでかっこいい雰囲気もありつつ、オーバーサイズのシルエットでゆるっと着られそう。ストンとしたシルエットで縦のラインが強調され、すっきりとした印象に。少し光沢のある生地感で上品さもあるので、大人女性にもぴったりです。落ち着きのあるブラウンカラーで、コーディネートを今っぽく見せてくれそう。

個性派シルエットでサマ見え

【ZARA】「ストライプ柄オーバーサイズポプリンシャツ」\5,990（税込）

淡いブラウンに白のストライプが映える、やわらかな印象のシャツ。襟ぐりが大きく開き、手首に向かって細くなる袖のシルエットが特徴です。きちんと感のあるデザインに、ほどよい抜け感が加わり、自然とこなれた雰囲気に。優しげなブラウンと、こうもりの翼のような袖のデザインが印象的で、着るだけでおしゃれ見えが叶いそうです。

ほどよい透け感でダークブラウンも軽やかに

【ZARA】「オーバーサイズガーゼシャツ」\4,390（税込）

ほんのり透け感のある濃いめのブラウンで、落ち着いた印象のシャツ。コットン100％のやわらかそうな素材感で、軽やかに着られそうです。深みのあるカラーも、透け感があることで重たく見えにくく、女性らしさを引き立ててくれそう。きれいめなボトムスと合わせたり、デニムと合わせてカジュアルダウンしたりと、幅広い着こなしが楽しめそうです。

スエード風素材が上品なこなれシャツ

【ZARA】「スエード風サファリシャツ」\7,990（税込）

スエード風の素材が季節感を引き立てる、深みブラウンのシャツ。ハイネックとワイドスリーブがモードな印象で、さらっと1枚着るだけで垢抜けて見えそうなデザインです。ウエストのリボンをきゅっと絞るとメリハリがつき、ハンサムな中にも女性らしさが漂う仕上がりに。旬を感じる上品なブラウンの色合いで、秋の装いを格上げしてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N