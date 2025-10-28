ゴルフおじさんが《無名の若い女子アマ》に群がるワケ…理屈は「フィギュアスケートのファン」と同じだった

コラムニスト・漫画原作者で、多数のゴルフ雑誌＆媒体で連載を持つ木村和久さんが、YouTubeチャンネル「真珠ごるふチャンネル」を運営し、ゴルフインフルエンサーとして活躍する堀真珠（ほり・しんじゅ）さんへの取材を通じて、ゴルフ界に吹く新たな風をよみ、ゴルフの魅力をさらに深掘りしていく連載記事「真珠のつよかわゴルフ」。

【前編記事】『「プロよりアマチュアのほうが断然稼げる」ゴルフ界で巻き起こる《逆転現象》驚きの実態』に引き続き、ゴルフ界、特に女性ゴルファーの間で起きているという「プロとアマの逆転現象」を見ていきます。

往年のシニアプロとのラウンド代より…

プロアマ逆転の決定的証拠を発見したお話をします。先日、スマホをいじっていたら、関東郊外のゴルフ場で行われる、プロアマイベントのポスターを見つけました。数人のプロがアマチュアゲストとラウンドして、イベントを盛り上げる企画です。

そのポスターには参加するプロの名前と写真、組み合わせの料金が載せてありました。我々昭和の人間なら誰しも知っている、有名シニアプロとの同伴ラウンド代がひとり1万5000円也。

そのシニアプロは、レギュラーとシニアツアーを合わせて10勝し、直近では2022年に優勝をしています。そのプロが3人のゲストと一緒にラウンドした場合、ギャラが3人分合わせても最大4万5000円。そんなものかなあ。個人的にはもっと貰っても良いのにと思いました。

一方、同じイベントに、名前の知らない20代の女子アマも登場していました。彼女との同伴プレー料金はひとり2万円でした。つまり往年のシニアプロより、無名の女性とのラウンド代が高いのです。

どんな女性かと調べるや、大学ゴルフ部出身でプロを目指しているアマチュアでした。しかも、ネットでインフルエンサー的活躍をしているのか調べましたが、そうでもないようです。

若い無名の女性アマがレジェンドシニアプロより、ギャラが良いという現実。平たく言えばアマチュアのおじさん達は、若くてゴルフが上手な女性が、いかに好きかってことですよね。世の中のニーズはそっちに流れているのです。

ではなぜ、女性アマが人気なのでしょうか？

フィギュアスケートとゴルフは似ている？

フィギュアスケートとゴルフの似ている部分は何か？ それはファンの性別が偏っていることです。

フィギュアスケートの選手は男女いますが、ファンのほとんどが女性です。一方、ゴルフの選手も男女いますが、ファンの多くは男性です。特に最近の女子ゴルフは、世界的に活躍するスター選手を沢山輩出しています。だから女子ゴルフを応援する傾向が強まっています。

そしてフィギュアスケートの独自性はというと、引退したらアイスショーで食べていける、美味しい営業システムがあることです。一方、ゴルフはショーのような営業システムは確立されていません。だからトーナメントに出れない女子プロはさほど食べて行けないのです。

その代わりに、プロ崩れのゴルファーたちがやりだしたのがユーチューブでの発信＆プロアマ営業。これがゴルフショーの役割を果たしています。ゴルフが上手で画面映えするのなら、プロアマ営業をし、ユーチューブでプロモーションをすれば、人気者になれる可能性が高いのです。

「推し文化」の隆盛はゴルフ界でも

アイスショーのビジネスモデルは推し文化で成り立っています。プロは試合用の4回転ジャンプを封印し、3回転で軽やかにジャンプしても拍手喝采。むしろ美しく優雅に滑ることに価値があります。

ショーが終われば沢山のヌイグルミや花束がスケートリンクに投げ込まれる。それが推し選手とのコミュニケーションです。

女子ゴルフの世界も同様、若くて上手な女性を応援し、同伴ラウンドをしたいと願うおじさん客は多いのです。その時に試合用のスーパーショットを打つ必要性はありません。70台後半のスコアで愛想よくラウンドし、ワンポイントアドバイスをしてくれれば良いのです。

綺麗な女性がミニスカヒラリで華麗なショットをする。彼女とゲストは半日一緒に過ごし、いろいろ気を使ってもらいゴルフ話に花が咲く。あ〜俺もとうとうここまで上り詰めたなって、ゴルフ好きのおじさんなら感慨ひとしおでしょう。

というわけで次回から堀真珠さんが語る、女子つよかわゴルフの世界を覗きに行きます。お楽しみに。

