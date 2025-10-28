「今日の会議でどんな成果がほしい？」個性豊かなコーチ軍団”すごい会議”の会議に潜入！

あなたは「すごい会議」という名前を聞いたことはあるだろうか？

「すごい会議」とは、「一見不可能に見える目標や行動を可能にする」問題解決のメソッドのことであり、そのメソッドを駆使して、クライアント企業の業績を劇的にあげるコーチたちの組織体の名前でもある。

コーチたちが上げる驚異の実績は、年間４億円超を筆頭に、17人のコーチたちが１億円を超えるコーチ料を各クライアントから得ていることでも実証されている。

そのメソッドと、多士済々、個性豊かなコーチたちの軌跡を描いた話題のビジネスノンフィクション『THE COACHES すごい会議ストーリー』より一部を紹介する。

ケース1 セミナーでのセッション

すごい会議はさまざまな形態で行われる。1回90分間のセミナーもあれば、1日8時間・毎月1回と継続することもある。

基本的には、会議は社長、役員、マネジャーなど経営に携わる者が参加して行われるが、求められれば現場の従業員たちを前に行うこともある。

ある日のセミナーに集っていたのは、売り上げ100億円規模の飲食店グループのオーナー社長はじめ幹部20人だった。

「月例のセミナーの講師として呼ばれたのですが、参加者みんなが後ろのほうの席にいるんですよ。前の席はガラ空きでした。それで、僕が『全員、前の席に出てきてください』と言ったのですが、誰も動く気配がない。そのままセミナーをスタートしました」

ノーネクタイにシャツとパンツのカジュアルな服装の大橋が、スマホ一つを持って登壇席につく。

【今日の期待】

大橋 皆さんは、今までセミナーを何回くらいやっています？

幹部A 月1でやっています。これまでに講師100人ぐらいに来てもらっています。

大橋 その中で、僕のように「前の席に出てきてください」と言った講師はいましたか？

幹部A いいえ、いません。

大橋 なぜかわかりますか。あなたがたへ、前の席に移ってほしいと言うのが怖いからです。セミナーの講師をやっているような者でさえ、皆さんが怖いんだから、社員が皆さんに、正直な気持ちを言えるはずないでしょう。

一同 （沈黙）

大橋 今日、僕が何をするかというと、15分で皆さんの会社の社員が皆さんに意見を言えるようにします。これが今日の僕の約束です。それが社内で起きたら皆さんだって嬉しいですよね。では、まず、全員前の席に出てきてください。いいですか。

参加者は不機嫌な顔で重い腰を上げ、渋々席の移動を始める。大橋はポスト・イットとペンを配る。

大橋 今日のセミナーは1時間ですけど、セミナーが終わったところで何が手に入っていれば一番価値がありますか。このポスト・イットに皆さん、書いてください。

2分間待つ。メモの書き込みの時間は2分間と決められている。

大橋 はい、書きましたね。書いたら何が起きました？

幹部B この1時間の目標ができました。

大橋 僕、目標作れと言いました？

幹部B いいえ、言ってないです。

大橋 「今日の会議でどんな成果が手に入っていれば、あなたにとって最も価値があるか？」と質問をすると、人は頼まれてもいないのに目標を立てる傾向が強いんです。でも、間違っています。皆さんにわかってほしいのは、仕事においていきなり「目標を作れ」というのはあまりうまいやり方ではない、ということです。仕事にしっかりとした目的意識を持ってほしい時には「あなたはここで何を得たいか？」という質問をします。

じゃあ後ろの方、メンバーに目的意識を持ってもらいたい時はどうすればいいですか？

幹部C 「何を得られていれば価値がありますか？」と聞きます。

大橋 どうやってそれを聞き出しますか？

幹部C えっと……、ちょっと待ってください。

大橋 いいえ、待ちません。5秒で答えられなければ30分考えても同じです。僕がなんと言ったのかではなく、あなたがどうするか聞いているんです。

じゃあ別の方、あなた。メモに書いたことを読んでください。あっ、その前に、今、読んでくださいと僕に言われて、どんな心理的反応が起きましたか？

幹部D え？ 別に読めと言うから読むだけですが……。

大橋 僕が聞いているのは、そういうことではありません。今、読んでくださいと言われてちょっと心理的な反応が起きましたよね。

幹部D はい、ちょっと嫌な感じがしました。

大橋 どうして嫌なんでしょうね。ただ読めばいいんですよ？

幹部D 書いたことが、正しいのかなって、思って……。

大橋 もう少し、感度を上げてください。今、読んでくださいと言われて、どういう感じがしましたか？

幹部D 恥ずかしい、と感じました。

大橋 皆さんのような方々でも、自分の意見を声に出すのが恥ずかしいと感じ、難しいわけです。経営者でも簡単じゃない。こんなどうでもいいセミナー、1時間で終わるのですから、恥も何もないじゃないですか。それでも人は、話せと言われたら言い淀むし、恥や嫌悪を感じるわけですよ。つまり、主張するということそのものは大変なことなんです。主張ってそもそも大変ですよね。それはどんな体験からあなたにインストールされたのですか？

ちょっと話題を変えます。3番目に座っている方、人生で最初に主張して断られた時のことを教えてください。

幹部E えっと、僕が社会人1年生……。

大橋 いや、そのずっと前に主張を断られていませんか？

幹部E え？ あっ、高校生の時に……。

大橋 いや、その前に断られているでしょう。

幹部E え？ ……あ、ありました。小学校3年生の時に自転車……。

大橋 いや、さらに前に断られているはずです。

幹部E 定かでないんですけど……。

大橋 構いませんよ。

幹部E 幼稚園に入るか入らないかの時に、サーティワンのアイス売り場に行って、「今日はサンデーを買いたい」って言ったら、母から「サンデーなんて、バカなことを言うんじゃない。1種類で十分よ」ってすごく怒られ、サンデーを買いたいという主張を断ち切られました。

大橋 ほら、覚えているじゃありませんか。自分の主張を認められず、怒られて、あなたはひどく傷ついたわけです。それからの人生、ちょっと主張が弱くなっていませんか。

幹部E ……はい、確かに。断られない状況を考えて発言しています。

大橋 そういう経験がある方は多いと思います。そして、ここに集まった皆さんも、社員の主張が弱くなる行為をしていませんか？ だから、社員は、主張するのが大変だったり、苦手だったりするわけです。まず決して安心はできないけれど「言える環境」を作れば、問題を掘り起こして解決に向かわせるきっかけを作ることができます。今日のセミナーは、恐れず自由に主張ってのは難しいかもしれないので、とりあえず書いた紙を読んでください。

幹部E 「幹部にものが言えるようになればいい」

大橋 今、紙に書いた文字をそのまま言ってもらいましたね。では、メモにして発表するメリットってなんですか。

幹部E えっと、考えがまとまる？ それと、発表が早くなる。

大橋 確かに書く際に考えがまとまるし、書かないと長くなって、永遠かと思うほどスピーチする人もいる。あるいは、「ちょっとみんなと違うことかもしれないんですけど」って不要な前置きをする人もいます。別にどっちが正しいってことじゃないから、言えばいい。メモを読む、それのみです。他に何かありますか。

一同 （沈黙）

大橋 皆さんの会議で、書かないで発表すると、2〜3人目からなんと言いますか？

幹部F 「僕も同じです」と言います。

大橋 そう、もうその主張は出ているからそれを主張しても安全。ところが書いちゃうと、それと違う状態になる。でもただ読んでもらえば、それぞれのアイデアが出やすい。皆さん、今から会社に戻って社員に忌憚ない意見を言ってもらう時、どうすればいいかわかりましたか？ 横の方、言ってみてください。

幹部G 紙に書いてから読んでもらう。

大橋 はい、それによって社員の方の正直な意見、抱えている問題が手に入ります。万一、これがうまくいかなかったら僕に電話をください。何が問題だったか、次の手をアドバイスします。

「今日の約束」

ここまでで15分。大橋はホワイトボードに自分の携帯番号を書き記し、振り向いて次のように言った。

大橋 今日はこれで終わりです。1時間の講義料をもらっていますけど、今15分で皆さんとの約束は果たしました。これを実行すれば、皆さんの会社の社員の方々が、皆さんに意見が言えるようになります。

冒頭で発した「1時間のセミナーが終わったところで何が手に入っていれば一番価値がありますか」という問いを発端に、クライアントに宣言した「今日の約束」を遂げた大橋は、人が思っていることを人前で主張することがどんなに難しいかを参加者に経験させた。社長や取締役、マネジャーを社員と同じ立場に追い込みながら、社員の主張を端的にストレートに聞くための手段として「問題や主張をメモに書かせる」→「それを読ませる」という手法を伝授したのである。

15分でセミナーを終えるという講師に社長以下、参加者はザワザワとして顔を見合わせた。一人が「大橋さん、ぜひ話を続けてください」と声を上げる。

大橋 早く終わらないかと思っている皆さんの心を察したのですが（笑）。では、続けましょう。

会社には数々の問題がある。それを知っているのは社員です。問題が明らかになると目指すべきゴールがはっきりします。皆さんの会社が自分の理想よりレベルが低いのは、社員が頑張っていないからではなく、解決すべき問題がわかっていないからです。問題がわかればゴールに向かえます。ゴールに到達できれば、次のゴールを目指せるはずです。

では、もう一度聞きます。社員から問題を聞き、集めるにはどうしたらいいですか？

幹部H 紙に書いて、読んでもらう。

大橋 正解です。質問したって言わないです。人前での主張は怖いから。まして強面のボスの前で言えるはずがない。皆さん、今まで社員の主張を潰してきたでしょ？

一同 （気まずそうに笑ったり、頷いたり）

大橋 では、さらに主張を受け止められやすくするために、ここで実験してみましょう。問題を提起するメモを読む時に、この言葉を加えてください。それは、「私が言うには」です。社員の皆さんへ「私が言うには、を頭につけてメモを書いてください」と言うのです。

あなたは「すごい会議」を知っているか？ 年間４億円超を売り上げる”コーチ”とは