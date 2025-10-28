「本当の夢」を実現させるには「自分」のことだけを考えていてはいけない…自分と仲間の人生を充実させる「生きがい」の見つけ方

自分はこのままで本当にいいのだろうか？本当にここは自分の居場所なのか？

悩むのは当たり前。それはあなたが生きている証拠だ。

でも変化の激しい時代、あなたが成長を願うなら、踏み出すのは早いほうがいい。世界の超一流を知る筆者は、世界的な人材コンサルティングファーム「コーン・フェリー」で30年間、主にグローバル・トップ企業のエグゼクティブ・クラスを対象にヘッドハンターおよびエグゼクティブ・コーチとして第一線で活躍した。そんな彼が著した『成長の書』より一部抜粋・再編集して、あなたを「タイパ」「コスパ」などではけっして得られない「成長」の世界へ導く。

社会に貢献すること

最近の若い世代、特に10代や20代の人たちを見ていると、お金持ちになることや個人の欲求を満たすことよりも、社会に貢献することに生きがいを見出そうとする傾向が強まっているように感じる。

「自分のためだけに生きていては、本当の夢は実現できない」――すでに彼らは、そのことに気づいているのかもしれない。

この気づきを、ぜひ君自身の成長に活かしてほしい。

実は、面白いことがある。最初は「自分の夢」を叶えるために仲間を巻き込んでいたつもりが、いつの間にか、その夢や目標の意味が変わっていくのだ。

「自分のため」に始めたはずの夢が、次第に「パートナーのため」「家族のため」「仲間のため」、そして「社会のため」へと広がっていく。

こうした変化の中で、人は初めて、自分を超えた立場で何かを成し遂げる「for others（人のため）」の価値観を実感する瞬間を迎えることになる。

つまり、本当に大切なのは、「自分」という存在が、「他者」や「社会」とどのように結びついていくかということだ。

「人のために役立つことができる」と実感したとき、人はこれまでとはまったく違った充実感を味わう。そして、その充実感こそが、生きるエネルギーを大きく変えていくのだ。

海外でも注目されるIkigai

近年、海外でも「Ikigai（生きがい）」という言葉が注目されるようになった。「生きがい」とは、人生を楽しくし、日々の生活に充実感を与えてくれるもの、と説明できるだろう。

さらに言えば、それは「自分の人生に意味や存在意義（パーパス）を与えてくれるもの」とも言える。

生きがいは、もちろん一人で見つけることもできる。

しかし、それを他の人と共有し、共に追求することで、仲間が増え、より一層かけがえのないものへと育っていくのではないだろうか。

だからこそ、「自分の夢」を、少しずつ「自分以外の誰かのための夢」にシフトさせてほしい。

そのとき、君の生きがいは、もっと深く、もっと豊かに広がっていくはずだ。

