ボーイズグループBTS（防弾少年団）のRM（キム・ナムジュン、31）が、29日に開かれるアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議の関連行事である最高経営者（CEO）サミットで基調演説を行う。K-POP歌手がこの行事で講演を行うのはRMが初めてとなる。

27日に公開されたAPECの日程によると、RMはAPEC CEOサミット2日目のセッションで「APEC地域の文化・創造産業とK-カルチャーのソフトパワー」をテーマに登壇する。発表は午後3時5分から15分まで、慶州（キョンジュ）芸術の殿堂で行われる予定だ。

RMはBTSメンバーとして活動してきた経験をもとに、多様なコンテンツを通じた文化交流と、持続可能なK-カルチャー発展モデルについて語るものと期待されている。

APEC CEOサミットは、首脳会議と連携して開かれるアジア太平洋地域最大の民間フォーラムだ。BTSの所属事務所であるBIGHIT MUSICの親会社HYBE（ハイブ）は、今回のAPEC CEOサミットの公式スポンサーのうち最上位格に当たる「ダイヤモンドスポンサー」として参加した。スポンサー企業の中で唯一のエンターテインメント企業だ。