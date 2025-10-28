学者は絶対知らない「もしクマと遭遇したら…」山のプロが実践している《本気の対処法》

国内でも有数の熊の生息地を抱える秋田県。なかでも熊の出没が相次いでいる鹿角市大湯地区の現状を調べていくうちに、地元民から「今年のクマは例年以上に神経質になっている」との声を聞くことができた。

もはやこれまでの常識は通用しない。では、運悪くクマに出会ってしまったらどうすればよいのだろうか。

「奴らが聞いたことのない声や動きをしろ」

青森県在住ではあるが、県境の山々で山菜採りをしている男性を紹介してもらった。彼は年金生活の足しにと山菜やきのこを採って売ることを仕事にしてきたプロの山菜採りである。他人が怖がって近寄らない山中に一人で何度も立ち入ってきたという。

以下は、熊と遭遇した経験を数多く持つその男性が明かす“対処法”だ。

＊

自分だけの意見だけどな、山にはほんの少ししか平地で視界の効く場所はない。大抵は斜面になる。そんなところで奴らが真っ直ぐに向かってきたら、奴らが聞いたことのない声や動きをすることだ。これまで見たこともない生き物に見せるんだよ。奴らは臆病だから、できるだけ体を大きく見せることも効果がある。

熊は鼻は効くが、目は悪い。出来れば10メートル以内で両手を広げて、左右の足をバタバタ動かしながら大声で喚くといい。これは里でも同じだ。決して背を向けたり逃げたらダメだ。習性で必ず追いかけてくる。奴らの足の速さには決して敵わない。

もし、斜面の上から勢いをつけて走って来た場合はこちらに当たる瞬間に出来るだけ身を小さくして転ばすといい。左右に素早く動くことでも熊が対応できずに斜面の下に転がる場合も多い。

下り斜面では急に左右に動けないんだ。真っ直ぐに受け止めたらそこで終わりだ。斜面の上に自分がいた方が相手を威嚇できるし（精神的に）優位に立てる。

頭を庇って相手が飽きるのを待つしかない

距離ができたら奴らの方が逃げる場合が多い。ただしそれも絶対ではないよ。武器があっても決して向かって行こうとしないこと。山の中は藪が生い茂り視界が効かない場合が多い。

どんなに体力があっても藪から飛び出していきなり襲われたらひとたまりもない。空手チョップで撃退したなどのニュースがあったが、そんなの偶然に過ぎない。小熊でも敵わないよ。

一番は熊に出会わないことだが、少しでも生き残るためには奴らの敵意を逸らすことだ。それしかないな。そうすれば少しは生存する可能性が上がるかもしれない。

今話したのは、直接攻撃されないための方法だ。爪や顎で攻撃されたらやれる事は限られている。頭を庇って相手が飽きるのを待つしかない。運が良ければ生きていられる。

里に出てきた熊の対策は分からない。苛立っている熊には何をやっても無駄だ。どこにでもいると考えて出会わないような行動をするしかない。熊の生活圏の中で暮らしているのだと考えるしかないな。

＊

男性は表情を変えずに淡々と話をしてくれた。指摘の通り、山の中では平地は少ない。熊と遭遇した状況次第で対処の違うことは理解した。最初の攻撃からいかに身をかわすかが肝心なのだろうが、気の動転した素人には真似は出来ないだろう。

「警官には駆除はできない」冷めた声も

日が暮れてくると大湯の住宅街では人気が皆無になる。住宅地であっても植え込みや畑、空き地が点在している。少しでも物音がするとビクッとしてしまう。

そんな中、猛スピードで自転車を飛ばす男性がいた。自宅に入った男性に声をかける。

「娘の自転車を取りに行ってました。いつやられるか分からないので自転車は乗せられません。この状態がいつまでも続くようなら引っ越しも本気で考えなければならないかもしれないです。あなたも早く車に戻った方がいい」と口にし、玄関に入ってしまった。

30名ほどではあるが、様々な世代の人に声かけをした。大半の住民達は「家から出るのが怖い」と、玄関での会話となった。熊の存在を脅威に感じ、日常生活に大きな影響があると話してくれた。

中には「外国人対策よりも熊対策をしっかりしてほしい」と言う声や「ニュースで知ってますが、付近で熊など見たこともありません。マスコミが騒いでも何にもならない。迷惑だから帰ってください」と、じっと視線を外さずに批判する住民もいた。

地域では警察官によるパトロールも強化されているが安心感を与える一方で「警官には駆除はできないから」と冷めた思いを語ってくれる住民も複数いた。実のなる木の伐採や草刈り、ゴミ出しなどをいくら実施しても効果が薄い現状に諦め、疲れ果てているように感じられた。

