「苦悩して頭をかきむしっている」…毛利輝元が「秀吉様の比ではない」と語った「徳川家康の無理難題」

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

しかし現在語られる「通説」の多くは間違いや創作だった！

講談社現代新書の新刊『シン・関ヶ原』では、「徳川家康は天下を取るために戦いを起こした」「西軍の首謀者は石田三成だった」「勝敗は小早川秀秋の寝返りで決まった」などのこれまでの通説を、170通余りの書状から覆します。

「新しい関ヶ原」が、この一冊から始まる！

本記事では、〈なぜ上杉景勝は豊臣政権との戦いを決意したのか？…挙兵の際、景勝が家臣たちに明かした「覚悟」〉に引き続き、西軍の首謀者は誰だったのかという点について詳しくみていきます。

※本記事は高橋陽介『シン・関ヶ原』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

西軍の首謀者は石田三成ではない

従来、関ヶ原の戦いは「豊臣の天下を奪おうとする徳川家康に対し、石田三成が反対勢力を集めて立ちはだかった」という文脈で語られてきた。すなわち、三成が上杉家家老・直江兼続と共謀して家康を関東へおびき出し、その間隙を縫って毛利輝元を総大将にかつぎあげ、挙兵におよんだとするものである。しかし「家康は関ヶ原の戦いの前にすでに天下人であった」と仮定した場合、この戦いはどのように位置づけられるのだろうか。

じつは、石田三成が決起のために、なんらかの準備をしていたことを示す史料は、存在しない。家康を弾劾し、「西軍」を糾合して諸大名に参加を命じた者は、ほかにいたのである。それはいったい、誰なのであろうか。同時代史料をさらに読みすすめていこう。

苦悩する毛利輝元

6月のはじめ、徳川家康は、家臣の松平家信・本多康重・小笠原広勝らに出陣の準備を命じた。

徳川家康から家臣たちへの指示

7月下旬に会津へ攻め込むので、油断なく準備を進めておくように。くわしい日程については京都から追って指示する。

（『譜牒余録』『古文書集』ほか)

家康は会津攻めの日取りを7月21日以降と定めた。景勝は家康の上洛要請に対して「7月中に上洛し、8月1日には大坂に出仕する」と回答したが、もしも7月下旬になっても会津を出発していないようであれば、8月1日の大坂出仕は不可能だからだ。

6月8日、後陽成天皇は勧修寺光豊（参議）を会津攻めの出陣見舞いとして大坂へつかわし、家康へ更紗100反を贈った。

同じ日、上方にいた毛利輝元（権中納言）と吉川（きっかわ）広家（侍従）は、京都へ使者をつかわし、暇乞いの挨拶をした。2人は、領国に下国するように家康に命じられていた。輝元はそのまま広島にとどまり、広家は人数を率いて再び上方へ戻り大坂の留守居にあたるように定められた。

毛利輝元が広島に帰ることを知った近衛龍山（元関白）は6月13日、そのことを島津維新に伝えて、伏見・大坂の状況を尋ねた。

近衛龍山から島津維新への書状

先日、毛利輝元が広島へ下るとのことで、挨拶をしにきました。きのう（6月12日）聞いたところによると、家康は西国に領地をもつ者たち全員に下国を命じたそうですね。あなたは伏見の留守を命じられたとのことですが、その準備は進んでいますか。状況を聞かせてください。

家康が毛利輝元に下国を命じたのは、九州にいる加藤清正を監視させるためであった。一方で、輝元は家康の強引なやりかたに反感をおぼえていた。6月15日、上方を出発する直前の輝元が、国元の家臣に送った書状は以下のとおり。

毛利輝元から領国の家臣への書状

一、とにかく、今回は大変な事態になりました。会津のことが家康の思いどおりに解決すれば、今後さらに気をつかわなければならなくなるでしょう。家康は「瑶甫恵瓊も会津攻めに出陣するように」と言っています。会津のことが解決し、来年（慶長6年）のはじめに家康が上方へ戻ってくれば、恵瓊が（家康と毛利家の間の）取り次ぎをすることも困難になります。「（今の天下人である）家康が無理難題をけしかけてくることは、秀吉様が天下人だったときの比ではない」とみなが言っています。しかし、みな自分の身を大切に考え、直接意見をする者がいません。

一、家康の指示によると、「わたくしは広島に在国し、秀元は伏見に残すように、そうして九州と上方の両方を監視するように」とのことです。増田長盛の内意も、「とにかく家康様の指示にしたがうように」とのことでした。家康が（会津へ）出発したらすぐに、わたくしもそちら（広島）へ向かいます。

一、とにかく、少しでも早く、こちらの準備をすることが大切です。そちらの城の普請は油断なく進めていると聞きました。引き続き、普請を進めるように。

一、領内のすべての場所に、信頼できる毛利家家臣を配置するように。これらのことはすべて、内密に進めてください。わたくしが広島に到着したら、会って相談しましょう。（慶長4年の「中国国割」＝毛利家の領地配分によって）ばらばらになった中国を一つにまとめたいと考えています。いまのわたくしは、苦悩して頭をかきむしっているようなありさまです。なお、念のためこの書状は、読み終わったら火中に投じてください。

ノート 毛利家の領地配分について

ここで毛利家の領地配分（「中国国割」）がなされるまでの経緯を整理したい。慶長3年8月1日、豊臣秀吉は毛利輝元に対して、実子・松寿丸（しょうじゅまる）（のちの毛利秀就（ひでなり）、このとき4歳）を毛利家の後継者と認め、廃嫡となった養子・秀元への領地配分を命じた。このときの領地配分案は、「毛利秀元に出雲富田（とだ）13万石を与える。吉川広家を備後三原33万石（小早川隆景一跡）へ移す」というものであった（『萩藩閥閲録』巻99-2）。

慶長4年1月23日、徳川家康は奉行の石田三成と増田長盛を毛利家の指南役に任じ、毛利輝元に対して、秀吉の遺言にしたがって毛利秀元への領地配分をするように命じた。秀元には出雲（現在の島根県）1国・隠岐（現在の隠岐諸島）1国・伯耆（現在の鳥取県）のうち3郡のほか、穂井田元清（秀元の実父）の旧領である廿日市（はつかいち）に1万石を与えられることとなった。この件について秀元は瑶甫恵瓊・福原広俊・堅田元慶らを通じて輝元へ礼をのべた。ただし、この時点で吉川広家に対する処遇が決まっていなかったため、輝元は領地配分を実行しなかった。

同年6月4日、家康は瑶甫恵瓊・今井宗薫らを通じて輝元へ領地配分のことを強く申しつけた。輝元は、家康が領地配分について強引に推し進めようとする（「彼知行之儀、分別行かね、かさをかけつよミ之被申事候」）ことに不満の態度を示しつつも、家康が秀頼の後見であるため、従わざるをえなかった。最終的に輝元は、慶長4年6月15日に「毛利秀元に周防（現在の山口県）長門で18万石を与える。吉川広家は富田13万石にとどめる」という形で、豊臣政権の命令である領地配分を実行した（光成2016、高橋2020）。

＊

さらに〈上杉景勝はなぜ徳川家康の「上洛命令」を拒んだのか…「会津攻め」の発端となった「すれ違い」の真相〉の記事では、「会津攻め」の発端である上杉景勝の上洛命令拒否の経緯について詳しくみていきます。

【つづきを読む】上杉景勝はなぜ徳川家康の「上洛命令」を拒んだのか…「会津攻め」の発端となった「すれ違い」の真相