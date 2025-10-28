急性気管支炎と診断を受けていた「Juice=Juice」の遠藤彩加里（17）が26日の公演に続き28日の福岡公演も欠席することが分かった。28日までにハロー！プロジェクトの公式サイトを通じて伝えられた。

26日、「発熱と咳の症状があり病院にて診察したところ 急性気管支炎と診断を受けました」と同日の名古屋公演の欠席を当日発表していた遠藤。

この日も「メンバーの遠藤彩加里ですが、先日急性気管支炎と診断され療養をしておりましたが、医師による再診の結果、引き続き治療と安静にすることが必要とのことから明日10/28(火)Zepp Fukuoka にて行われる『Juice=Juice LIVE TOUR 2025 Queen of Hearts』は欠席させて頂きます」と発表した。

「本公演は、遠藤がQUEEN公演を予定しておりましたので、内容を一部変更し開催させて頂きます」とした上で「尚、欠席に伴う払い戻しはございません。あらかじめご了承ください。直前のご報告となりご心配・ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い致します」と呼びかけた。

Juice=Juiceを巡ってはメンバーが川嶋美楓の声帯炎の診断を受け、当面の間、歌唱のパフォーマンスを控えることを発表したばかり。26日のコンサートも一部パフォーマンスを制限して参加するとしている。

また有澤一華も気管支炎による発熱、偏頭痛のため15日の札幌公演を欠席していた。