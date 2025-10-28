「男から何度蹴り倒されても、しぶとく立ち上がる。彼女はそんな子でした」

【画像】28歳で初当選、初々しい笑顔で…新人政治家だったころの小川晶市長

ラブホテル密会報道にゆれる小川晶(あきら)・前橋市長（42）。何が彼女を形作ったのだろうか。同級生たちに取材して、少女時代から辿ってみると――。



小川晶・前橋市長 ©時事通信社

◆◆◆

「軽率でした」と陳謝したが…

9月下旬に「NEWSポストセブン」がラブホ密会を報じて以降、騒動は収まる様子がない。

「相手との合流に公用車を使ったこともあり、説明に追われています。市議会や報道陣には10回以上のラブホ通いを認めて『軽率でした』と陳謝。一方で『男女関係はありません』と繰り返しています。市役所には数千件の意見が寄せられ、市政は混乱中です」（地元政界関係者）

10月10日には、密会相手の男性秘書課長（当時）が経緯を記した7000字超の“弁明文書”を市議会議長らに提出した（全文を「週刊文春 電子版」で掲載中）。

「秘書課長も、密会はあくまで『打合せ』だと釈明。『ラブホテルに誘ったのは人目を避けるため』などとして、秘書課長側から誘ったとする内容です」（同前）

全国から注目を集める小川市長の言動だが、その原点はどこにあるのか。時計の針を戻そう。

「当時から目立つ子でした」

1982年、九十九里浜の近く、現在の千葉県匝瑳(そうさ)市に生まれた。兄と弟との3きょうだいだ。

「実家は農家で、お父さんは成田空港の建設を巡る成田闘争（三里塚闘争）に参加した活動家。市民団体『全国農民会議』の共同代表も務めています」（大手紙記者）

千葉で小中学校時代を過ごした。同級生が言う。

「彼女は中学の頃から頭が良くて、『将来は弁護士になるんだ』と言っていました。当時から学年のリーダー的な存在で、目立つ子でした」

肉体の鍛錬にも励んだ。少林寺拳法を習っていたのだ。冒頭のセリフは当時、稽古を共にした男性の述懐。男性が続ける。

「子供の頃から見た目は全然変わってないです。僕たちは小川が可愛いとか、モテるとかは思ってなかったなあ。当時は男の子に混じって稽古をしていた。負けん気が強くて活発でした」

果敢に男子に挑む“少林少女”時代を経て、地元を出た彼女は茨城県内の私立清真学園高校に進学。寮生活を始めた。

高校時代のあだ名は「熊殺し」

自ら親元を離れる決断をしたといい、SNSの投稿でこう振り返る。

〈中3で弁護士になりたいと突然言い出した時も、県外の高校に行きたい（家を出たい）と相談した時も、自分で決めた道を進みなさいと後押ししてくれたのは母でした〉

高校でも部活動で少林寺拳法を続けた。相当な腕前だったようで、下の名前「あきら」に因んでか、こう呼ばれていた。

「高校時代に『ベアキラー（熊殺し）』ってあだ名付けられましたね。フッフッ。なんでなんだろう」（小川市長のSNS動画）

一方、当時流行のルーズソックスを履いていたそうで、青春らしい日々も過ごしていた。

「息子が通っていた予備校の近くにあるカラオケ店から、小川さんが同じ高校の男子と出てくるのを見たことがあると言っていました」（同級生の親）

修学旅行記では“暴露エッセイ”を披露

当時の彼女が自ら綴った文章を発見した。高校2年時の「修学旅行感想文集」だ。

〈修学旅行3日目の京都班別自由行動を、私はとても楽しみにしていた〉

という書き出しで始まる作文。広島から京都へ移動して歩き回った記憶が、淡々とした筆致でエッセイ風に綴られる。

〈でも当日になってみると、Kさんはカキにあたって具合が悪いらしく、また他の女子3人も腹痛を訴えていて、出発前からいろいろ大変だった〉

いきなり友人たちの秘事を暴露する。そして、

〈まず最初の目的地は本能寺である。15分で到着する予定が、道を間違えて1時間もかかってしまった。そこでまた1人機嫌が悪くなった。そして班長もなぜかぶちキレていた〉

と、思い出の修学旅行記で、わざわざ他人の“ブチ切れ”エピソードを取り上げて書くという独特の感性を見せる小川氏。

その後は和菓子屋での体験や美しい景観に触れつつ、最後はなんともシニカルに締めくくる。

〈確かに楽しかったけど、でもそれは私の期待していたものとは少し違っていたようである〉

中央大学法学部に進学、大学5年時に司法試験に合格する秀才ぶりだ。そうして司法修習60期生の研修の地として訪れたのが、前橋だった。彼女の運命は大きく変わり、県議を経て昨年、市長に当選。今度は自身が暴露報道を受けてしまい、今に至る。

このところ、秘事ばかり問い詰められる大ピンチ。「期待していたものとは少し違っていた」市長1期目だが、今も少林少女のように闘っているのである。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月23日号）