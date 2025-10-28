「これでも駆除への苦情が言えますか？」クマと戦闘して九死に一生を得た秋田県市議《恐怖の一部始終》

連日各地で相次いでいるクマによる人身被害。今年に入ってクマによる死者は10人（10月25日時点）になり、統計開始以降、最悪の状況だ。

なかでも被害が深刻なのが秋田県。同県の鈴木健太知事は26日、自身のインスタグラムで、「自衛隊派遣の検討を要望すべく調整している」と明らかにしたことも話題となっている。

秋田県の実情を探るべく、県内でも有数のクマ生息地で知られる鹿角市大湯地区を訪ねた。同地では10月初旬にクマによる被害が3件連続発生。その被害者のひとりで、市議の宮野和秀さん（76歳）に話を聞くことができた。彼の証言から当時の様子を再現する。

【前編記事】『学者は絶対知らない「もしクマと遭遇したら…」山のプロが実践している《本気の対処法》』よりつづく。

「イノシシではない、クマだ！」

地元森林組合の長でもある宮野さんは、間伐や熊の餌となる実をつける広葉樹の植林を積極的に行うなど熊対策に長年腐心しているひとりでもある。

「10月2日の午前9時半過ぎでした。家から車で5分程度の山の近くの畑に行ったのです。畑にある栗の実の成り具合を確認していくつか拾っている時に、私の立っていた位置から約30メートル先の藪でガサゴソと音がしたのです。

最初はここ最近増えてきた猪かと思ったのです。追い払うために大声で威嚇をしました。すると、すぐに小さな黒い塊が私の方に突進してきました。「猪ではない、熊だ」と気がついた時にはすぐそばまで来ていて、小熊だと思っていた熊は1メートル以上もある成獣でした。

こちらもさらに大声をあげて威嚇をしましたが熊は構わずにまっすぐ私に突進してきました。武器になるようなものはなく、手に下げていた金属製のバケツを熊の鼻面にぶつけました。

たまたま鼻先に当たり、一瞬怯んだように見えましたが、熊は私の目を睨んだまま立ち上がりました。私の身長（160センチ）より少し大きかったです。もう一度、バケツを振るって殴りかかった際に、クマはバケツの下の部分に噛みついてしまった」

一歩踏み出してクマの懐へ……

「それから熊は左手で私の右側の頬の辺りを狙ってきました。熊はまず顔を狙いますし、顔の中でも目を狙うことが多いのです。逃げたい気持ちもありましたが、背を向けて逃げると熊は必ず追ってきます。なので、一歩踏み出して熊の懐に入ったのです。顔を熊の喉元につけて距離を殺しました。

少しでも離れると爪や顎で攻撃されます。熊は興奮して生臭い息を吐き出し、私を攻撃しようと唸り声を上げながら両手の爪と顎で攻撃しようとしました。ゴワゴワの毛の感触もありましたが無我夢中で組みつきました。手に持っていた武器になるバケツは熊の顎で噛まれ形を変えてしまいました。

左手で顔を守りながら右の拳で熊の顔面を何度も殴打しました。それから熊に体重をかけられて倒されました。奴も一緒になって倒れて、そこからは長靴で蹴ったり、殴り続けました。その時に右手やジャンパーを通じて右腕を噛まれました。熊も必死ですが、こちらも大声を出しながら必死でした。

そのような格闘が10分程度続いて、お互い立ち上がった際に、大声で威嚇すると熊は出てきた方向に逃げ出したのです。2頭の小熊の姿も確認できました。荒くなった息を整えてから顔を触ってちゃんと目と耳もついていることを確認しました。

着ていたジャンパーが破れて右の手や腕から血が出ていることはその時に知りました。その後、救急車を呼んで地元の病院で消毒や感染症予防の治療を受けました」

熊との遭遇はこれが初めてではないと宮野市議は言う。

「日本全国の問題だと理解してほしい」

「これまでも山中で数回は熊とは出会っています。それでも相手を刺激しないようにじっとしていたことでやり過ごしていました。今回は猪だと勘違いしてしまい大声で威嚇してしまった。市民の皆さんにはもし熊が出ても威嚇などしないでもらいたい。

今回は本当にラッキーだったが命の危険が山中ではなく、すぐそばの市街地にまで及んでいるという現実を知ってもらいたい。そもそもが熊の個体数が増加していることと、今年は熊の餌であるブナやシイの実が凶作で腹を減らした複数頭の熊が山から降りてきて近くに居座っているということなのです。

やはり、里に近い山の整備はしっかりしていかなければならない。荒れ放題の私有林など森を管理して行くこと、駆除をしっかりやることでしか熊の被害を防ぐ事はできないのです。時間がかかっても、お金がかかっても、市民の生命のかかっている事ですから。

そうでないと安心してこの地域に住むことなどできなくなってしまう。これはここだけの問題ではなく日本全国の問題なのだと言うことを理解してほしい。動物は自然環境を構成する大事な一員ではあるが、数が増えすぎると人の脅威になるんです」

宮野市議が指摘する通り、全国で市民生活に多大な影響を及ぼす熊の存在はすでに災害レベルになりつつあると言っても過言ではないだろう。聞き取りをした多くの人は、熊の被害と同じくらい過疎化の心配をしていた。

人口減少は経済にも人心にも大きく影響する。熊出没の影響で屋外イベントは中止されている。地域の活気は低下し、人口減少にさらに拍車がかかることは明らかだろう。冬眠の時期を待たずして実効性のある対策が急務である。

【こちらも読む】『「どこにでもクマがいる日常を理解できますか」秋田県民の憂鬱…都会の人間にはわからない“異常すぎる生活”』

【こちらも読む】「どこにでもクマがいる日常を理解できますか」秋田県民の憂鬱…都会の人間にはわからない”異常すぎる生活”