気象台は、午前7時22分に、波浪警報を留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。

留萌地方では、28日昼前まで暴風や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■留萌市
□暴風警報
　28日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

□波浪警報【発表】
　28日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■増毛町
□暴風警報
　28日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

□波浪警報【発表】
　28日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■小平町
□暴風警報
　28日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

□波浪警報【発表】
　28日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■苫前町
□暴風警報
　28日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

□波浪警報【発表】
　28日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■羽幌町
□暴風警報
　28日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

□波浪警報【発表】
　28日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■天売焼尻
□暴風警報
　28日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

□波浪警報【発表】
　28日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■初山別村
□暴風警報
　28日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

□波浪警報【発表】
　28日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■遠別町
□暴風警報
　28日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

□波浪警報【発表】
　28日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■天塩町
□暴風警報
　28日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
□波浪警報【発表】
　28日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m