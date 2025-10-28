【波浪警報】北海道・留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻などに発表 28日07:22時点
気象台は、午前7時22分に、波浪警報を留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。
留萌地方では、28日昼前まで暴風や高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■留萌市
□暴風警報
28日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
□波浪警報【発表】
28日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■増毛町
□暴風警報
28日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
28日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■小平町
□暴風警報
28日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
□波浪警報【発表】
28日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■苫前町
□暴風警報
28日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
□波浪警報【発表】
28日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■羽幌町
□暴風警報
28日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
□波浪警報【発表】
28日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■天売焼尻
□暴風警報
28日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
□波浪警報【発表】
28日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■初山別村
□暴風警報
28日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
□波浪警報【発表】
28日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■遠別町
□暴風警報
28日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
□波浪警報【発表】
28日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■天塩町
□暴風警報
28日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
□波浪警報【発表】
28日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m