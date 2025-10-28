気象台は、午前7時22分に、波浪警報を留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。

留萌地方では、28日昼前まで暴風や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■留萌市

□暴風警報

28日昼前にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s



□波浪警報【発表】

28日昼前にかけて警戒

予想最大波高 6m



■増毛町

□暴風警報

28日昼前にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s





□波浪警報【発表】28日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■小平町□暴風警報28日昼前にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 18m/s□波浪警報【発表】28日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■苫前町□暴風警報28日昼前にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 18m/s□波浪警報【発表】28日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■羽幌町□暴風警報28日昼前にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 18m/s□波浪警報【発表】28日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■天売焼尻□暴風警報28日昼前にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 18m/s□波浪警報【発表】28日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■初山別村□暴風警報28日昼前にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 18m/s□波浪警報【発表】28日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■遠別町□暴風警報28日昼前にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 18m/s□波浪警報【発表】28日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■天塩町□暴風警報28日昼前にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 18m/s□波浪警報【発表】28日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m