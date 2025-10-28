¡ÈÅìÍÎ¤Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¡É¹â»ÔÁíÍý¤¬ÌÔ¿Ê¤¹¤ë¡ÖËÉ±ÒÎÏÆùÂÎ²þÂ¤¡×¡¢¥«¥®¤ò°®¤ë¹¶·â·¿Àø¿å´Ï¤ÎÀ½Â¤¤ÈÉð´ïÍ¢½Ð¤Î¹ÔÊý
2025Ç¯10·î26Æü¡¢½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿³°¸òÆüÄø¤ò½ª¤¨¡¢À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤Ë¸þ¤«¤¦¹â»Ô¼óÁê¡Ê¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¹â»Ô»á¤¬ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ç·Ç¤²¤¿¡ÖVLSÀø¿å´Ï¡×¤È¤Ï
¡¡ÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ï¡¢ÊÝ¼é¡¦¥¿¥«ÇÉ¤ò¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¡¢´ðËÜÍýÇ°¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦ËÉ±ÒÎÏ¤Î¶¯²½¤òÃÖ¤¯¡£
¡ÖÊÝ¼é¡¦¥¿¥«ÇÉ¡×¡Ö¤½¤Î¹ñ¤Ç½é¤Î½÷À¼óÁê¡×¤È¸À¤¨¤Ð¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤¬¡¢¹â»Ô»á¼«¿È¡¢Âº·É¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ï¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÅìÍÎ¤Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¡É¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡¡10·î24Æü¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¢ËÌÄ«Á¯¡¢¥í¥·¥¢¤Î·³»öÅªÆ°¸þ¤Ë·üÇ°¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¹â»Ô»á¡£½ê¿®É½ÌÀ¤Î¡ÈÃ¡¤Âæ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ½ñ¡Ê10·î20ÆüºöÄê¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Î¶ñÂÎºö¤òÎóµó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎÆ°ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿VLSÅëºÜÀø¿å´Ï¡×¤È¡ÖËÉ±ÒÁõÈ÷°ÜÅ¾»°¸¶Â§¤Î±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤Î5Îà·¿Å±ÇÑ¡×¤Î2¤Ä¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤ºVLSÀø¿å´Ï¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬ºÇ¤âÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·ÁõÈ÷¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡VLS¤È¤Ï¡ÖVertical Launch System¡§¿âÄ¾È¯¼ÍÁõÃÖ¡×¤ÎÎ¬¡£¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¿¿¾å¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ëÄ¹¤µ¡Ê¹â¤µ¡Ë10£íÁ°¸å¤Î¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÁõÃÖ¤òÅëºÜ¤·¤¿Àø¿å´Ï¤¬¡ÖVLSÀø¿å´Ï¡×¤Ç¡¢Á¥ÂÎ¤Î¤ä¤ä¸åÊý¤Ë10´ðÁ°¸åÄ¾Î©ÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£
¡¡ÊÆ¡¢Ïª¡¢Ãæ¡¢±Ñ¡¢Ê©¤Î¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Î¾ïÇ¤Íý»ö5¥«¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë³ËÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÅëºÜ¤Î¡Ö¡Ê³Ë¡ËÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶Àø¡×¤ÏÁ´¤ÆVLS·¿¤Ç¡¢³Ë¥ß¥µ¥¤¥ëÀìÍÑ¤ÎÂç·¿È¯¼Íµ¡¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢½ä¹Ô¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í¤È·óÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤é¤ÏËü¤¬°ìÅ¨¤¬³ËÀïÁè¤ò»Å³Ý¤±¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¡Ö³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÇÇËÌÇÅª¤ÊÊóÉü¹¶·â¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤¹¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦³ËÍÞ»ß¤¬ºÇÂç¤ÎÂ¸ºßÍýÍ³¤Ç¡¢¾ï¤Ë³¤Ãæ¿¼¤¯¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ç¤Ì³¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤äÄÌ¾ïÃÆÆ¬¤ÎÃ»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢ÄÌ¾ïÀïÆ®¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¯¤Î¤¬VLSÀø¿å´Ï¤Ç¡¢Á°½Ò¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶Àø¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡£¸½ºß¡¢ÊÆ¡¢Ïª¡¢Ãæ¡¢´Ú¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¡£
ÊÆ³¤·³¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢µé¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡ÖUSS¥ß¥Í¥½¥¿¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§ÂåÉ½»£±Æ¡¿¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡VLS¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤°ìÈÌÅª¤ÊÀø¿å´Ï¤âµûÍëÈ¯¼Í´É¡ÊÄ¾·Â533mm¤¬¹ñºÝÉ¸½à¤Ç2¡Á6´ðÁõÈ÷¡Ë¤«¤é½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈ¯¼Í¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ÆVLS6´ðÅëºÜ¤ÎÀø¿å´Ï¤Ê¤éµûÍëÈ¯¼Í´É¤ÎµûÍë¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë6È¯¡¢VLS12´ð¤Ê¤é¤Ð12È¯¤òÏ¢¼Í¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤ÎVLSÀø¿å´Ï¹½ÁÛ¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËºîÀ®¤·¤¿°ÂÊÝ3Ê¸½ñ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡×¤ÎÃæ¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¡¢¡ÖÅ¨´ðÃÏ¹¶·âÇ½ÎÏ¡ÊÈ¿·âÇ½ÎÏ¡Ë¡×¤Î¼Â¹Ô¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ°ìÌöÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Å¨¤Î¼ÍÄø³°¤«¤éÁÀ¤¨¤ëÄ¹¼ÍÄø¹¶·âÎÏ¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥ª¥Õ¹¶·â¡Ë¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢Ä¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼ÍÊìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¤·¤«¤âÅ¨¤¬È¿·â¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤VLSÀø¿å´Ï¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¹ñ»º¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤Î³«È¯¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤â¸À¤¨¤ëÍýÍ³
¡¡´Î¿´¤ÎÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¡á½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«À½¡Ö¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤È¡¢¹ñ»º¤Î¡Ö12¡Ê¡Ö¤Ò¤È¤Ë¤¤¡×¤ÈÆÉ¤à¡Ë¼°ÃÏÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆÇ½ÎÏ¸þ¾å·¿¡Ê12SSM²þ¡Ë¡×¤ÎÇÛÈ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ïº£¤ä½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÂåÌ¾»ìÅªÂ¸ºß¤Ç¡¢¸½ºß¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÀÚË¾¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¥ª¥ÕÊ¼´ï¤È¤·¤ÆÏ¢Æü¥á¥Ç¥£¥¢¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÍÄø1600km°Ê¾å¤Ç¡¢Ä¶Ä¹¼ÍÄø·¿¤Ç¤Ï3000km¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥Á¤ÎÄ¹¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢Âî±Û¤·¤¿¹ÒË¡¡¦¾È½àµ»½Ñ¡ÊAI¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÃÏ¿Þ¡¢²èÁü¾È¹çµ»½Ñ¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¸¥ã¥ß¥ó¥°¡ÊË¸³²ÅÅÇÈ¡Ë¤Ø¤ÎÂÑÀ¤È¹â¤¤Ì¿ÃæÀºÅÙ¡ÊÉ¸Åª¤«¤é¿ôm°ÊÆâ¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¼ÂÀï·Ð¸³¤ÎËÉÙ¤µ¤âÈ´·²¤Ç¡¢1991Ç¯¤ÎÏÑ´ßÀïÁè¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥¬¥óÀïÁè¡Ê2001Ç¯¡Ë¡¢¥¤¥é¥¯ÀïÁè¡Ê2003Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬²ðÆþ¤·¤¿Ê¶Áè¤Ç¤Û¤ÜÎã³°¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯6·î¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ç¤â¡¢ÊÆ³¤·³¸¶Àø¤«¤éÈ¯¼Í¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÆ³¤·³¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹µé¸¶Àø¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡×¤ÎVLS¤«¤é¿åÃæÈ¯¼Í¤µ¤ì¤¿¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÆ³¤·³¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢¹ñ»º¤Î12SSM²þ¤Ï¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤¬ÇÛÈ÷¤¹¤ëÃÏ¾åÈ¯¼Í·¿12¼°ÃÏÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆ¡Ê12SSM¡Ë¤Î²þÎÉ·¿¤Ç¡¢¼ÍÄøµ÷Î¥¤òÌó200km¤«¤é1500km¤Ë±äÄ¹¤·¤¿¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£³«È¯·×²è¤âÃå¡¹¤È¿Ê¤ß¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢È¯ÂÄ¾Á°¤Î2025Ç¯9·î¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤¬»°É©½Å¹©¤È¤Î´Ö¤ÇËÜ³Ê³«È¯¤Î¤¿¤á¤ÎËÜ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤¬·úÂ¤·×²è¤Î VLSÀø¿å´Ï¤ËÅëºÜÍ½Äê¤Î¹ñ»ºSSM12²þ¤ÏÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤¬ÇÛÈ÷¤¹¤ë12¼°ÃÏÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¡Ê¼Ì¿¿¡§Î¦¾å¼«±ÒÂâ¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡¡2026Ç¯ÅÙ¤«¤éVLSÀø¿å´Ï¤Î¸¦µæ³«È¯¤âËÜ³Ê²½¤·¡¢2029Ç¯ÅÙ¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹ÌÏÍÍ¤À¡£¡Ö¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ç½½Ê¬¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÉð´ï¤Î¹ñ»º²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµÍÑÏÀ¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢¹ñ±×¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤à¤·¤íÉÔ²Ä·ç¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¼´ïÇäµÑ¤ÏÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ê²Ã¸º¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï²Á³Ê¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¾ïÆ»¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¥Ç¥£¡¼¥ë¡Ê¼è°ú¡Ë¼¡Âè¤À¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¶¥¹ç¹ñ¤ÎÊ¼´ï¡×¤È¡Ö¹ñ»ºÊ¼´ï¡×¤ò¡ÈÂÐ¹³ÇÏ¡É¤È¤·¤Æ¤Ö¤Ä¤±¤ÆÃÍÀÚ¤ë¤Î¤¬¥»¥ª¥ê¡¼¤À¡£¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯Ä´Ã£¤ÎºÝ¤Ë¤â¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬12SSM²þ¤È¤¤¤¦¡Ö¼ê»¥¡×¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ì¤Ð¡¢ÊÆÂ¦¤â¤¢¤Þ¤ê¹âÈô¼Ö¤ÊÃÍÃÊ¤Ç¥´¥ê²¡¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÊÆ³¤·³¶îÃà´Ï¤ÎVLS¤«¤éÈ¯¼Í¤µ¤ì¤ë¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡£VLSÅëºÜÀø¿å´Ï¤«¤é¤ÎÈ¯¼Í¥¹¥¿¥¤¥ë¤â´ðËÜÅª¤ËÆ±¤¸¤Ç¡¢ÂÑ¿å°µÍÑ¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤Ë¼ýÇ¼¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¿åÃæÈ¯¼Í¤µ¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÆ³¤·³¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤Ë¼ýÇ¼¤µ¤ì¤¿¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤òµðÂç¤ÊVLS¤ËÁõÅ¶¤¹¤ëÊÆ³¤·³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢µé¸¶Àø¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡×¡£µðÂçVLS¤Ë¤Ï¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ò6ËÜÁõÅ¶²ÄÇ½¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÆ³¤·³¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Á´ÌÌ°ÍÂ¸¤Î´í¤¦¤µ¤¬²þ¤á¤ÆÏªÄè¤·¡¢¼çÍ×Éð´ï¡¦ÃÆÌô¤Î¹ñ»º²½¤¬¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤ò¡¢·ù¤È¤¤¤¦¤Û¤É¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¿¯Î¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤ÎÆ±»Ö¹ñ¤ËÀï¼Ö¤äÁõ¹Ã¼Ö¡¢ÂçË¤¡¢ÀïÆ®µ¡¡¢³Æ¼ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¶ÛµÞ±ç½õ¤ò³éË¾¤¹¤ë¤¬¡¢³Æ¹ñ¤È¤â¥í¥·¥¢¤È¤ÎÁ´ÌÌÀïÁè¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤·¤Æ¶¡Í¿¤Ë¤Ï¶Ë¤á¤Æ¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¸½ºß¤Ç¤â¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶¡Í¿¤ò·èÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡¡¾Íè¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ö¤ËÍ»ö¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢VLSÀø¿å´ÏÍÑ¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¹ñ±×Í¥Àè¡ÊÎ¢¤ÇÊÆÃæ¤¬¼êÂÇ¤Á¡Ë¤Ç¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎÄÉ²Ã¶¡Í¿¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î»ÈÍÑ¼«ÂÎ¡Ö¥Î¡¼¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖÆ±ÌÁ¹ñ¤ÎÀÈ¼åÀ¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¾ï¤Ë¼¡Á±ºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÅ´Â§¤Ç¤¢¤ë¡£
²»Â®¤è¤ê¤ä¤äÃÙ¤¤»þÂ®Ìó900km¤Î½ä¹ÒÂ®ÅÙ¤ÇÈôæÆ¤¹¤ë¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡£¼Ì¿¿¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¸·¿¤ÇºÇÂç¼ÍÄøÌó1600km¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÆ³¤·³¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤òÇÓ½ü¤»¤º¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¾®Àô¿·ËÉ±ÒÁê¤Î¿¿°Õ
¡¡³«È¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹ñ»ºVLSÀø¿å´Ï¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Æ°ÎÏµ¡´Ø¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤¬Í¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¤¿¤¤¤²¤¤·¿¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÄÌ¾ï¡Ê¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë·¿¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¸¶Àø¤ÎÂÐ¶Ë¤ò¤Ê¤¹¡£¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ëÀø¹Ò»þ¤Ë¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÈ¯ÅÅ¡¢¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¡¦¥×¥í¥Ú¥é¤òÅÅÆ°¤Ç²óÅ¾¤µ¤»¤Ä¤Ä2¼¡ÅÅÃÓ¤Ë¤â½¼ÅÅ¤·¡¢Àø¹Ò»þ¤Ï2¼¡ÅÅÃÓ¤ÎÅÅÎÏ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
³¤¼«ºÇ¿·±Ô¤Î¤¿¤¤¤²¤¤·¿Àø¿å´Ï¤Î4ÈÖ´Ï¡Ö¤é¤¤¤²¤¤¡×¡£ÆüËÜ¤¬¹½ÁÛ¤ÎVLSÀø¿å´Ï¤ÏÆ±´Ï¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§³¤¾å¼«±ÒÂâ¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡¡¹ñ»º¤Î2¼¡ÅÅÃÓ¤Ï¹âÀÇ½¤Ç¡¢Ï¢Â³Àø¹Ò»þ´Ö¤Ï¿ô½µ´Ö¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÄÌ¾ï·¿Àø¿å´Ï¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Ë¤¢¤ë¡£¤À¤¬¸¶Àø¤Ï¿ô¥«·îÀø¹Ò²ÄÇ½¤Ç¡¢³¤Ãæ¿¼¤¯Ä¹´ü´ÖÀø¹Ò¤¹¤ë¤Î¤¬¼çÇ¤Ì³¤È¤Ê¤ëVLSÀø¿å´Ï¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¿ô½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¤ÏÇ½ÎÏÉÔÂ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤«¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤Ç¡ÖÄ¹µ÷Î¥¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤·Ä¹µ÷Î¥¡¦Ä¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤äÀø¹Ò¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤ÎÆ°ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿VLSÅëºÜÀø¿å´Ï¤ÎÊÝÍ¤Ë¤«¤«¤ëÀ¯ºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö¤³¤Î¼¡À¤Âå¤ÎÆ°ÎÏ¤È¤Ï¸¶»ÒÎÏ¿ä¿Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¶¤ï¤Ä¤¯¤È¡¢10·î24Æü¤Ë²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¿·ËÉ±ÒÂç¿Ã¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤òÇÓ½ü¤»¤º¤Ë¡¢ÍÞ»ßÎÏ¡¦ÂÐ½èÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÊýºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£¸¶»ÒÎÏ¿ä¿Ê¤ÎºÎÍÑ¤ÎÀ§Èó¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤¤Û£ËæÀïÎ¬¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¾®Àô»á¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ì¤«¤Ë·è¤áÂÇ¤Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÀø¿å´Ï¤Î¼¡À¤Âå¤ÎÆ°ÎÏ¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î25Æü¡¢¸î±Ò´ÏÆâ¤Î»ë»¡¤ò½ª¤¨¡¢Ââ°÷¤¿¤Á¤ò·ãÎå¤¹¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¤Î³¤¾å¼«±ÒÂâ²£¿Ü²ì´ðÃÏ¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡¼¡À¤ÂåÆ°ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡È¥Ý¥¹¥È¡¦¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¡É¤È¸À¤ï¤ì¡¢°ÂÁ´À¤¬³ÊÃÊ¤ËÍ¥¤ì¤ë¡ÖÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¡×¤ä¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¡ÊFC¡Ë¤Ê¤É¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤À¤¬¡¢°ìÀâ¤Ë¤ÏSMR¡Ê¾®·¿¥â¥¸¥å¡¼¥ëÏ§¡Ëµ»½Ñ¤Î±þÍÑ¤Ê¤É¤â¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡½ã·³»öÅª¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¸¶Àø¤ÏÄÌ¾ï·¿¡Ê¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó·¿¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¡¢Àø¹Ò»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤ä¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ê¤É¤Ç°µÅÝÅª¤ËÍ¥°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸¶Àø¤Ï°ÂÊÝÍý5¥«¹ñ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Á°½Ò¤Î¥¤¥ó¥É¤¬¹ñ»º¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶Àø¡Ö¥¢¥ê¥Ï¥ó¥È¡×µé¤ò2ÀÉÊÝÍ¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï2029Ç¯¤Ë¿Ê¿åÍ½Äê¤Î¹¶·â·¿¸¶Àø¡Ö¥¢¥ë¥Ñ¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡×¤ò¹ñÆâ·úÂ¤Ãæ¡£¤µ¤é¤Ë¹ë½£¤â2023Ç¯¡¢ÂÐÃæÍÞ»ßÎÏ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ±Ñ¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Ç¸¶Àø3¡Á5ÀÉ¤ÎÆ³Æþ·×²è¤ò¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÍ£°ì¤ÎÈïÇú¹ñ¤Ç¡¢¡Ö³Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡×¤¬¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤¤ª¹ñÊÁ¤À¤±¤Ë¡¢¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¸¶»ÒÎÏ¿ä¿Ê¤ÎºÎÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¸¦µæ³«È¯¤¬¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬VLSÀø¿å´Ï¤Î¼ÂºÝ¤Î³«È¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆüËÜ¤ÎVLSÀø¿å´Ï¤Ï¾Íè¸¶Àø¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Û£ËæÀïÎ¬¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤Ç¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î·³»öÎÏ¤Ïº£¤ä¶¯Âç¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤Î·³»öÎÏ¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¶ËÃ¼¤ÊÀïÎÏº¹¤ÇÀ¸¤¸¤ëÀïÁè¤Î´í¸±À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò²óÈò¤·¡¢ÁáµÞ¤ËÃæ¹ñ¤È¤Î·³»ö¶Ñ¹Õ¡Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¡¢¤È¤Î»ØÅ¦¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüÃæ¤ÎÀïÎÏº¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Öº£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ãæ¹ñ»ØÆ³Éô¤¬Í¶ÏÇ¤Ë¤«¤é¤ì¡¢ÂæÏÑ¤äÀí³Õ½ôÅç¤Î·³»öÀêÎÎ¤ËÄ©¤â¤¦¤È»×¤ï¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¤ÎËÉ±Ò»º¶È¿êÂà¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¡ÖÉð´ïÍ¢½Ð²ò¶Ø¡×¤Î¸ú²Ì
¡¡¹â»Ô»á¤¬·Ç¤²¤ë¤â¤¦1¤Ä¤ÎÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡ÖËÉ±ÒÁõÈ÷°ÜÅ¾»°¸¶Â§¤Î±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤Î5Îà·¿Å±ÇÑ¡×¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÉð´ïÍ¢½Ð¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖµßÆñ¡×¡ÖÍ¢Á÷¡×¡Ö·Ù²ü¡×¡Ö´Æ»ë¡×¡ÖÁÝ³¤¡×¤ÎÈó»¦½ýÁõÈ÷5ÉÊÌÜ°Ê³°¸¶Â§¤´Ë¡ÅÙ¡¢¤È¤¤¤¦¡Ö¤¿¤¬¡×¤¬¤Ï¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¡Ö5Îà·¿¡×¤À¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤äÃæ¹ñ¤Î³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤Ê¤É¹ñºÝ¾ðÀª¤¬µÞÊÑ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖÉð´ïÍ¢½ÐÈÇº¿¹ñÀ¯ºö¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î»¦½ýÉð´ï¶ØÍ¢À¯ºö¤â¡¢À¤³¦¤Î¾ï¼±¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á5Îà·¿¤òÅ±ÇÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»ö¼Â¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¤¬¥é¥¤¥»¥ó¥¹¹ñ»º¤¹¤ëÊÆÀ½¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥ÈÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ø¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤È¤·¤ÆÍ¢½Ð¡ÊËÜ²È¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÕÍ¢Æþ¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§²Ä¡£
¡¡2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¹ë½£¤ÎÏ·µà²½¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¬¤ß¡×·¿¸î±Ò´Ï¤ÎÇ½ÎÏ¸þ¾å·¿11ÀÉ¡ÊÌó9500²¯±ß¡Ë¤ÎÄ´Ã£·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤â½àÆ±ÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÎã¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö5Îà·¿¡×¤Ï»ö¼Â¾å·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢Å±ÇÑ¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡Ê¿ÏÂ·ûË¡¤ò·Ç¤²¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢1967Ç¯¤ËÄê¤á¤¿¡ÖÉð´ïÍ¢½Ð»°¸¶Â§¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Àï¼Ö¤äÀïÆ®µ¡¡¢·³´Ï¡Ê¸î±Ò´Ï¡Ë¡¢ÂçË¤¡¢ÃÆÌô¤Ê¤É»¦½ýÉð´ï¤ÎÍ¢½Ð¤ò¸·¶Ø¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÈ¾ÌÌ¡¢Àì¼éËÉ±Ò¤Èµ»½ÑÎ©¹ñ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÉð´ï¤Î¹ñ»º²½¤Ë¤ÏÇ®¿´¤Ç¡¢¼çÍ×ÁõÈ÷¤Î¹ñ»º²½Î¨¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¤¤Êý¤À¡£Àï¼Ö¤äÁõ¹Ã¼Ö¡¢¾®½Æ¡¢¸î±Ò´Ï¡¢¾¥²üµ¡¡¢Í¢Á÷µ¡¤Ê¤É¤Î¼çÍ×ÁõÈ÷¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤Û¤Ü¹ñ»º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»°É©½Å¹©¤Ê¤É¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«±ÒÂâ¤È³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î2¼Ô¤À¤±¤·¤«¸ÜµÒ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢»Ô¾ì¤â¸Â¤é¤ìÅê»ñ¸úÎ¨¤â°¤¤¡£ÂçÎÌÀ¸»º¤Ë¤è¤ëÃ±²ÁÄã¸º¤âÆñ¤·¤¯¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼«±ÒÂâ¤Ï¹ñºÝ²Á³Ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿ôÇÜ¹â¤¯¡¢¤·¤«¤â»È¤¤¾¡¼ê¤Î°¤¤Éð´ï¤òÄ¹Ç¯»È¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢ËÉ±Ò»º¶È¤«¤éÂ¤òÀö¤¦¹ñÆâ´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤¬Ë¾¤á¤Ê¤¤ËÉ±Ò»ö¶È¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å´ë¶È¤Î¡Ö¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥«¥Í¡¦µ»½Ñ¡×¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤â¸úÎ¨¤¬°¤¤¤È¤Î¹çÍýÅª¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ç¡¢ÇÑ¶È¡¦Å±Âà¤ò·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ô¼ç½Å»ëÀ¯ºö¤ä³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÂæÆ¬¡¢´ë¶ÈÅý¼£¤Î¹ñºÝÉ¸½à²½¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Î·Ð±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎËÉ±Ò»º¶È¤Î¿êÂà¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡Ö5Îà·¿¡×¤ÏÅ±ÇÑ¤¹¤Ù¤¡¢¤È¤ÎÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£µ»½ÑÅª¡¦¿®ÍêÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤ë¡Ö¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎËÉ±ÒÁõÈ÷¤ò³¤³°¤ËÇä¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ÇÎÌ»º¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÉÊ¼Á¤â¸þ¾å¤¹¤ë¡£¤³¤Î¹¥½Û´Ä¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¡¢ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Îº¬´´¤È¤Î¹Í¤¨Êý¤À¡£
¡¡¸½ºß³«È¯Ãæ¤Î12SSM²þ¤äVSLÀø¿å´Ï¤â³¤³°Í¢½ÐÀè¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÎÌ»º¸ú²Ì¤Ç¼«±ÒÂâ¸þ¤±¤ÎÄ´Ã£²Á³Ê¤â·àÅª¤Ë²¼¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ö5Îà·¿Å±ÇÑ¡×¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê±ç¸î¼Í·â¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤¹¤ë¸þ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¡¡¤À¤¬°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»¦½ýÉð´ï¤ÎÍ¢½Ð¶Ø»ßÀè¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÏ¢¤ÎÀ©ºÛ¹ñ¤äÊ¶ÁèÅö»ö¹ñ¡Ê¤³¤Î¾ì¹ç¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÊ¶Áè¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡Ë¡¢À¾Â¦Æ±ÌÁ¹ñ¤ËÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¹ñ¡¢À¯¾ðÉÔ°Â¤Î¹ñ¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀþ°ú¤ÊýË¡¤ä¡¢·³»öµ¡Ì©¤ÎÎ®½Ð¤ò¤É¤¦ËÉ»ß¤¹¤ë¤«¤Ê¤É²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡À¯¸¢È¯Â¤ÈÆ±»þ¤Ë¥È¥Ã¥×¥®¥¢¤ËÆþ¤ì¤ÆÈô¤Ð¤·µ¤Ì£¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¡£½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡×¤ÇÄê¤á¤¿¡ÖÂÐGDPÈæ2¡ó¿å½à¡×¤ÎÃ£À®¤ò¡¢Åö½éÍ½Äê¤Î2027Ç¯ÅÙ¤«¤éº£Ç¯ÅÙ¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ø¤È2Ç¯Á°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡10·î27Æü¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎË¬Æü¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¡£28Æü¤Ë¤Ï¹â»Ô»á¤È½é¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤Ç¡¢¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤·¡¢ËÉ±ÒÈñ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÁý³Û¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
2025Ç¯10·î27Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¹â»Ô»á¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖËÉ±ÒÈñ¤ÎÂÐGDPÈæ2¡ó¤Î2Ç¯Á°ÅÝ¤·ºö¡×¤ä¡ÖVLSÀø¿å´Ï¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¿´¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¤ª¼êÊÂ¤ßÇÒ¸«¤Ç¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¡§¿¼Àî ¹§¹Ô