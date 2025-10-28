超能力に遺伝子操作…偽りの記憶と平和を疑い始めた少女はやがて真実を知ることに！人類の本質を描くSF大長編！

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回ご紹介するのは、貴志祐介さんの代表作です。はるか未来、科学技術によって平和な世界が確立された日本で、主人公がある「違和感」を感じるところから物語が展開していくSF小説です。ホラーやスリラー小説でも多くのヒット作がある作家が「人間の本質」を描いた大長編、本でもアニメでも楽しむことができる名作となっています。

作られた”平和”に潜む真実は……

皆さんこんにちは。北の読書大好き芸人・ようへいです。

藪から棒ですが、皆さん、「死にたくないですよね」。多くの人が「そりゃそうだろう」と思うかもしれませんが、僕は一度、本当に「死ぬかもしれない」と感じた事故に遭ったことがあります。詳しく話すと長くなってしまうので詳細は省きますが、その瞬間に浮かんだのは、やはり「死にたくない」という思いでした。

もちろん、冷静に「死にたくないなぁ」なんて考えている余裕はなく、切迫した状況の中での本能的な叫びでした。けれども後になって考えてみると、どうして自分はあの時も、そして今も「死にたくない」と思うのか。単に生存本能が働いたという話ではなく、「ようへい」という個人としての理由がある気がしたんです。それは……この先の世界を見たいからです。未来がどうなっていくのかが、気になって仕方がないんです。

今46歳。頑張ってもあと40〜50年くらいの命でしょう。もしかするともっと短いかもしれません。それでも40年あれば、技術の進歩を考えると、社会が大きく変わるのを目の当たりにできるはず。

けれど欲を言えば、あと五千年は生きたいんですよね。エジプト文明から現在までがおよそ五千年。それだけの時間があれば、人類の進化や発展はもちろん、文明そのものの滅亡にも立ち会えるかもしれない。だから僕は、人類がどこへ、どんなふうに向かっているのかをできるだけ知りたい。その好奇心こそが、「死にたくない」という気持ちの正体なのだと思います。

とはいえ、僕に残された時間はせいぜい50年。この未来探訪の欲求を満たすには、未来予測の本や、SF小説を読むしかありません。

幸いにも、古今東西には未来を描いた良質なSFが数多くあります。そうした作品を読むことで、ほんの少しだけ“未来を生きている気分”になれる。今日は、そんな気分に浸れる一冊をご紹介します。

貴志祐介（きし・ゆうすけ）著『新世界より』

日本SF大賞を受賞した、文庫版は上・中・下巻合わせて約1,400ページという大長編です。貴志祐介さんといえば『黒い家』『悪の教典』『さかさ星』など、ホラーの印象が強い作家です。しかしその中で、このSF作品が代表作として語られることが多いのは、それだけ完成度が高いからにほかなりません。

物語の舞台は今から1,000年後の日本。この時代、日本は9つの小さな地域に分かれて人々が暮らし、総人口はわずか50,000人。今の1億2,000万人から比べると、たった0.04％しか人間が残っていないことになります。1,000年の間に一体何があったのか。

2010年代、一部の人々が“覚醒”し、サイコキネシス――念力や超能力を使えるようになります。そこから、能力者と非能力者のあいだに支配構造が生まれ、強力な力を持つ者たちが社会を支配するようになる。暴力の連鎖が止まらず、人口は激減していきます。

人類はこのままでは滅びる。そこで科学者たちは、人類の遺伝子を改変しました。それが「愧死機構（きしきこう）」というシステム。同種である人間を傷つけようとした瞬間、発作が起き、最悪の場合は死に至るという“攻撃抑制”の遺伝子操作です。つまり、戦争を仕掛けようとすれば、その人自身が死んでしまう。

さらに、男女問わず積極的にスキンシップを取り同種愛を深めるという、チンパンジーの近縁種・ボノボのような社会構造も導入されました。こうして人類は争いの歴史に終止符を打ち、平和を手に入れた……はずでした。

物語は、千年後の日本にある9つのコミュニティの一つ「神栖66町」から始まります。現在の茨城県神栖町にあたる場所で、人口はおよそ3,000人。文明は今より後退しているものの、人々はサイコキネシスを日常生活に活かし、穏やかな日々を送っています。

主人公はこの町に暮らす12歳の少女・渡辺早季（わたなべ・さき）。彼女が12歳から20代後半に成長するまでの姿を通じて、世界の“均衡”の正体が少しずつ明らかになっていきます。平和が保たれているように見える社会。しかしその裏には、多くの犠牲が隠されていました。

サイコキネシスの暴走の危険を持つ子どもは、まだ何の脅威にもなっていなくても「いずれ危険になるかもしれない」と判断されただけで抹消される。さらに、その子と関わった人々の記憶も呪力によって消され、皆が“偽りの記憶”の中で暮らしている。「私は誰か大切な人を忘れている気がする」――。早季は違和感を覚え、この社会の仕組みそのものに疑問を抱くようになります。

また、この千年間で、人間に従う“異形の生物”が誕生します。それが「化けネズミ」。ある程度の知能を持ち、人類に仕える存在として扱われてきました。しかしある時、彼らは人間に反旗を翻すのです。圧倒的な力を持つサイコキネシスを前に、なぜ化けネズミたちは戦う道を選んだのか。勝算はあるのか……。

やがて「神栖66町」は数百年ぶりに暴力の衝突を迎え、物語は一気に加速していきます。

この争いの裏では、呪力の暴走を止められない“ある一人の人間”の存在が浮かび上がる。さらに、化けネズミたちの“ルーツ”がどこにあるのか――その真実こそ、物語最大の衝撃となるのです。

超能力、ジュブナイル、ファンタジー。12歳の少女が主人公と聞くと、少し子ども向けの印象を受けるかもしれません。けれど実際は、人間の本質をえぐるようなシニカルで重厚な作品です。本の厚さに比例して、込められたメッセージも濃密。

この作品には、二度楽しめる方法があります。それは「小説で読んでからアニメで見る」こと。

『新世界より』は全25話でアニメ化されていますが、原作好きも納得の再現度です。もちろん、原作の分量を考えれば端折られた部分もありますが、世界観の厚みは損なわれていません。

とはいえ、最初からアニメで見るのはおすすめしません。まずは小説で、文字を通して1,000年後の日本の景色や生き物を想像してほしい。そのあとでアニメを見ると、「こんな世界だったのか」「こんな生き物だったのか」と答え合わせができる。SFの魅力とは、作者と読者が協業することにあるのです。

この作品は日本SF大賞受賞作であり、読後の満足感は保証済み。けれど、それ以上に考えさせられることの多い一冊です。僕自身は、少し悲観的な感想を持ちました。――人類が救われるためには、もはや「情報の断絶」しかないのかもしれない。

でもそうするには、文明が一度崩壊しなければならない。そんな合意を人類全体で得られるわけがない。そもそも合意できるのなら、争いなんて起きていないわけですから。

人間が自力で平穏な世界を築くことは、もう難しいのかもしれない。少し寂しい結論ですが、それでもこの作品は、「人間とは何か」「文明とは何か」を深く考えさせてくれる一冊です。

読めばきっと、あなたも“未来を見たい”という欲望と、人類の行方について考えずにはいられなくなるはずです。ぜひご一読ください！

