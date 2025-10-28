エチオピアの女性はなぜ海外に出稼ぎに行くのか？15年調査を続けた文化人類学者が考えた「移動」と「移民」について

文化人類学者・松村圭一郎さんの最新著作『海をこえて 人の移動をめぐる物語』が発売になりました。長年エチオピアに通い、海外へ出稼ぎに行く女性たちの歩みを追ってた松村さんは、自らの「宿題」として人の「移動」について考え続けてきました。本書には、彼女たちの声に耳を傾けたフィールドノートと共に、調査と思索の過程が綴られています。

その執筆背景が明かされるエッセイ「本の名刺」を、『群像』11月号よりお届けします。（転載にあたり一部表記を変更しています。）

エチオピア人女性の出稼ぎを追いかけ続ける

文化人類学の研究では、ふつう生きている人たちを対象に現場で調査をする。相手の言葉を習い、信頼関係を築きながら、人びとが見ている世界を内側からとらえようとする。そして、できるだけ既存の問題設定に縛られず、複雑な現実を受けとめながら、どういう枠組みで論じるべきなのか、ゼロから考える。だから、とても時間がかかる。

今回、『海をこえて 人の移動をめぐる物語』で書いたエチオピア人女性の出稼ぎの話も、これまで15年以上にわたって追いかけつづけてきたテーマだ。1998年から通うエチオピア西南部のコンバ村で、2008年3月、突然、中東湾岸諸国への出稼ぎブームがはじまっていることを知った。以来、出稼ぎ先の国を訪れたり、村に戻った女性から話を聞いたりしながら、エチオピアの農村社会で何が起きているのか、女性たちの生き方や家族のあり方がどう変化するのか、関心をもって調査してきた。

だが「調査」は、まったく出口が見えなかった。文化人類学にも「移民研究」というジャンルはある。その枠組みから見れば、エチオピア人女性の経験は、それほど特異なことでも、あたらしい現象でもなかった。むしろ「よくある話」だった。さらにアフリカから中東湾岸諸国への出稼ぎというトピックは、その労働条件の悪さや搾取の現状が国際メディアでとりあげられてきた。だが、その「書き方」も、しっくりくるものではなかった。

ほとんどの女性は、数年間の契約で住み込みの家事労働者として働いていた。帰国して村に戻ったあと、多くの女性がまた海外で働きたいと語った。一方、その仕送りの恩恵を受けている家族、とくに男性たち（父親・兄弟・夫）は、女性が出稼ぎをつづけることに消極的だった。

最初は若年女性が中心だったものが、やがて40代や50代の既婚女性も出稼ぎに行くようになった。10年以上、海外で働きつづける女性もいる。働き先で暴力を受けたり、病気になったりして帰国する女性もいれば、恵まれた環境で働ける女性もいる。

女性たちの人生はつづいている。その経験の多様性や揺れつづける女性たちの思い、変化する家族との関係は、ひとつの構図におさまるものではなかった。いつになれば何かを書けるのか、私も迷いつつ、日本と中東やエチオピアのあいだを行き来してきた。

人の移動の「書き方」を試行錯誤する

「群像」2023年7月号からの連載でこのテーマをとりあげたのは、エチオピア人女性の出稼ぎについてどうとらえるべきなのか、きちんと考えをまとめなければ、という思いがあったからだ。ちょうどフランスのストラスブールに一年間滞在してエチオピア人移民の共同研究に従事するタイミングと重なった。「移民」や「難民」という国境をこえる「人の移動」が、欧米だけでなく、日本でも関心を集める「政治問題」になっている現状にも背中を押された。

連載をはじめるにあたり、何らかの見通しが立っていたわけではない。これまで撮りためてきたインタビュー映像を見返し、調査ノートや調査日誌などの記録をひもときながら、まずは自分が何を見聞きしてきたのか、女性たちは何をどう語っていたのか、整理する作業からはじめた。そして「人の移動」に関する研究文献を読み解き、どういう「書き方」がありうるのか、考えようとした。2025年5月号の最終回でたどりついたのは、当初まったく予想していなかった着地点だった。

実際に連載は毎回、手探りだった。なので、書籍化にあたっては順番や構成を大幅に変更した。最終的に、女性たちの経験と研究者の議論を交互に並べることで、そこにある「距離」を浮き彫りにする構成となった。

私が昔からよく知る女性たちの生の声と、国家の移民政策という文脈で語られる言説とのあいだには、大きな「ずれ」があった。なぜ、こうもかみ合わないのか。そこから「人の移動」を「移民」や「難民」という用語でとらえる国家の視点そのものが考えるべき問いとして浮上した。

「移民」や「難民」が概念として成り立つには、それを眼差す、均質な「国民」という先住者の存在が疑いのない前提となっている。はからずも、拙著『くらしのアナキズム』（ミシマ社）など、これまで考えてきたことの延長線上で「人の移動」を考えることにつながった。

ずっと女性たちのインタビュー映像などを撮りためてきたので、これまでそれらを編集して映像作品をつくることもあった。映像では、かならずしも自分の立場や視点を明確に言語化せずに済ませられる。だが文章に書くときは、「移民」や「難民」という言葉に暗黙の前提が入り込むように、さまざまにとらえられうる現実に対し、どういう枠組みの言葉を選ぶかが問われる。本書で試みたのは、国境をこえる人の移動について、「移民」の受け入れか、制限か、といった政策論争とは違う語り方を模索することだった。

「移民」や「難民」は、もともと社会の内部にあった不安や矛盾の原因を押しつけられる。外からやってきた「異物」である他者を追い出せば、問題のない「純粋」な状態に戻れるはずだ。そういう幻想がもたれやすい。

「人の移動」を外から来る者たちの「問題」ではなく、みずからにとっての「可能性」としてとらえる。本書で試みた「書き方」が、「移民」や「難民」をめぐる政治論争では目が向けられない側面に光をあてることにつながれば、と願っている。

