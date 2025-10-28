「大きくなったね」と言われて納得がいかなかった５歳息子の言動から母が痛感したこと

現在7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、子どもたちから学んだことや思わず笑ってしまったことなどを漫画にしています。

今回は、5歳の息子の成長にまつわるエピソード。ある日、息子の身長が少し伸びたように感じたはなゆいさんが「大きくなったね」と声をかけると、あまり納得していない様子の息子。すると母の手を引き、家中をウロウロ……その行動からはなゆいさんは、息子の言動の背景にあることや、今後の子育てにも役立つことなどを感じたといいます。詳細を綴っていただきました。

子どものピュアな発言が刺さることも…

こんにちは。小学生と幼稚園児を子育て中の漫画家・はなゆいです。今回は「親子間での攻防」がテーマです。

子どものピュアな発言がママの痛いところを的確に突いてくる……みなさんは、そんな経験ありませんか？

たとえば「ママってお腹のお肉ふわふわだね！」（←なでながら）

「ママ、昨日『片づける』って言ってたのに、まだここにあるよ？」（見ないで）

「ママの靴下、パパのと同じ匂いする」（ぎゃん！）

悪気など皆無で、キラキラした笑顔で“新しい発見”を伝えてくれる我が子。でも、言葉の刃が母にグサリ。しかもエグい観察力。“発見したこと”をピュアに報告してくれているんですが、それがママの隠したい秘密をえぐってきたりするわけです。

我が家の5歳児おーちゃんは、最近背が伸びた様子。それを伝えたところ、「可愛いがウリ」な息子なので、最初は認めたくないように見えたのでした。

ところが、私を家中アテンドして、自分が大きくなった事実のカケラを見せて回ってくれました。ただ、それが無惨にも母が探られたくなかったポイントを暴く行為でもあった、という（苦笑）。

今回は、我が子の成長と、バレたくなかった母の現実が交差する、親子の攻防戦をお届けします。

褒められてうれしいだけではなかった息子

今回の件を通して、私は「褒める」行為がものすごいパワーを持っていることを痛感しました。

何気なくかけた「大きくなったね」という息子への褒め言葉。最初は無反応に見えたんです。でも、おーちゃんは自分が成長したというリアルな証拠を、すぐさま家の中でたくさん見つけて案内してくれました。

実際に測ったわけではないので、本当に背が伸びたのか定かではありません。でも、息子はママからの褒め言葉を受けとめ、そして「褒められた自分」を現実に寄せていった。“褒められてうれしい”だけでなく、“褒められたことが本当なのか証明したい”気持ちが彼の中に湧いた瞬間でした。

もちろん、昨日今日で身長がそんなに変わるわけがありません。前の日に届かなかった蛇口に手が届くようになったのは偶然、はたまた気のせいなのかもしれない。でも「大きくなったね」の一言が、彼の中に“僕は前に進んでいる”と思う力に火をつけたのではないかと思います。

親が我が子の成長に気づいて褒める行為が、“その子が進んでいくためのエンジン”になることを実感しました。これからも「できた結果」だけでなく、「できるかも」という過程にも目を配り、子どもたちに声をかけていきたいです。