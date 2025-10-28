突然、自費治療で50万円ほどの費用がかかる場合も…出し惜しみ厳禁な「将来のためになる出費」

物価高のニュースが続くなか、「もっと生活を見直して節約に努めなくては」と考えている人は少なくないはず。でも、節約を意識するあまり、健康に関する支出まで削ってしまうと、後々、かえって大きな出費につながってしまう可能性があります。

そこで今回は、健康寿命を延ばすために“出し惜しみしないほうがいい出費”をご紹介。介護を必要とせず、少しでも長く健康的に生活するために、今からしっかりと投資していきましょう！

健康寿命と平均寿命の差は約10年

超高齢社会である日本。総務省のデータによれば、2025年5月1日時点における65歳以上の高齢者は約3,620万人。これは総人口の約29.4％にあたります。

でも、ひとくちに高齢者といっても、生活の実態は千差万別です。やりがいを持って働いたり、趣味や旅行を謳歌したりできている人もいれば、心身の不調で日常的に介護が必要だったり、病院や施設で過ごしたりせざるを得ない人も。

以前公開した記事でも紹介しましたが、厚生労働省のデータによると、介護を必要とせずに自立して日常生活を送れる期間を示す「健康寿命」は、2022年時点で男性は72.57歳、女性は75.45歳。平均寿命と照らし合わせると、男性は約9年、女性は約12年という年月を、何らかの健康上の問題によって日常生活に制限を受けながら過ごす可能性があるということになります。

健康診断や人間ドック代は惜しまない

では、少しでも健康寿命を伸ばすにはどうしたらよいのでしょうか。そのひとつの答えが「健康への投資」です。物価高によってより細かな支出の見直しが求められるご時世ではありますが、健康を損なってしまっては本末転倒です。健康は何よりも重要な未来への投資と心得て、惜しまず出費していきましょう。

そのもっとも代表的な例が、健康診断や人間ドックです。乳がん検診や子宮頸がん検診は最低でも2年に1回受けることが推奨されています。自治体で配布されるクーポンを活用したり、勤め先の健康診断の際に自費でオプションメニューを追加したりなど、状況にあわせて欠かさず検診を受けるようにしましょう。

また、がんの早期発見はもちろん、生活習慣病がもたらす動脈硬化や脳梗塞などのリスクを知って予防するには、人間ドックが効果的です。数万円のまとまった費用がかかりますが安心には変えられません。近年では脳疾患リスクの早期発見に特化した脳ドックも手軽に受けられるようになっています。

早期発見が医療費増大の防波堤に

がんや生活習慣病は、早期に発見すればするほど比較的軽い治療で済み、経過も良好であることが多くなります。一方、進行した状態で発覚すると、苦しい治療を乗り越えなければならないだけでなく、医療費も高額になり、体力的にも経済的にも仕事や生活に大きな影響を及ぼします。

例えば、糖尿病は初期の自覚症状がほとんどない病気と言われています。そのため、健康診断や人間ドックを受けていない期間に進行していると、発覚したときには、人工透析が必要な状態ということも。継続的な人工透析が必要になると、高額療養費制度を使っても月に数万円の自己負担が発生しますし、何より透析は生涯にわたって続く治療です。早期に気づいて食生活の改善や投薬で対応できるか、症状が進行してから気づくかの差はかなり大きいと言えるでしょう。

1日7,000歩のウォーキングをめざそう

日常的な運動も、将来の健康への大きな投資になります。ジムはもちろん、最近ではインナーマッスルを鍛え、姿勢改善につながるマシンピラティスなども大人気のようです。これらは毎月会費がかかりますが、運動によって筋肉や骨密度を保つことは、将来、いつまで自立歩行ができるか、つまり将来の健康寿命に直結すると言っても過言ではありません。

また、お金をかけずに日常的にできる運動の代表格ともいえるのが、ウォーキングです。日本で最初の「万歩計」が発売されたのは1965年のことですが、名称にある1万歩という歩数に明確な科学的根拠はなく、きりの良さとキャッチーさから名付けられたもの。最近の研究では、1日7,000歩で、生活習慣病予防、筋肉や骨の維持、ストレス軽減、睡眠の質向上など様々な健康増進効果が得られるとされています。

リモートワークの広まりもあり、以前にも増して運動不足の人は増えているはず。あえて会費を払うことで強制力にするもよし、ゆったりとウォーキングを楽しむもよし。意識して日常的な運動習慣をつけたいものです。

3ヵ月〜半年に1回は歯の定期チェックをしよう

皆さんはどんなときに歯科クリニックを訪れていますか？

もしも歯や歯茎に不調がなかったとしても、3ヵ月〜半年に1回は歯科クリニックに行き、定期チェックを受けましょう。虫歯は初期の段階であれば数千円程度の治療費で済みますが、放置すれば神経の治療やセラミック治療、インプラント治療など高額な費用が必要になります。特にインプラントは自費になるため高額で、使用されるメーカーや素材、治療の難易度などにもよりますが、1本あたり50万円が目安とされており、それ以上かかるケースも珍しくありません。

歯周病にも注意したいところです。歯周病は“沈黙の病”とも呼ばれ、自覚症状が出にくいまま進行し、歯を失う原因になります。加えて、歯周病菌や炎症によって、糖尿病を発症・悪化させたり、動脈硬化や血栓を引き起こしたりと、歯だけに留まらない様々な病気の原因となる場合も。

また、歯を失うことは噛む力の低下や栄養不足を招き、結果的に認知症や寝たきりのリスクを高めたり、高齢者にとって命に関わるとされる誤嚥性肺炎を引き起こしたりします。「3ヵ月〜半年に1回の定期検診」が、将来の医療費や病気・介護のリスクを防いでくれるのだとしたら、こんなに効率のよい投資はありません。

日々の食事と睡眠も将来への投資に

私たちの身体はすべて、自分自身が食べたり、飲んだりしたもので作られています。ですから、日々の食事は、そのまま将来の健康に直結します。スーパーで買物をする際、値段だけを比較して安いものを選んでいるなら、ちょっと待って。すべてオーガニックの高級食材にすることまではしなくても、野菜やお魚を多く摂る、栄養バランスの良い食事を心がける、砂糖や甘味料を多く含む飲料を避けるなど、少しの意識でできることは数多くあります。

忙しくてついつい外食に頼ってしまう……というのであれば、最近は健康を意識したヘルシーな冷凍宅配弁当も増えてきているので、そういったサービスを利用するのもいいかもしれません。

意外と見落とされがちなのが、睡眠環境です。質の悪い睡眠は、疲れが抜けにくいだけでなく、生活習慣病リスクを高めます。ホルモンバランスの乱れによって過食や肥満を引き起こしたり、うつや不安障害の原因になったりすることも。

少し高くても、よいマットレスや枕を使ったり、電気代を気にせずに睡眠時の室温を快適に保ったりといった数万円程度の支出が、心身の健康を保つことにつながるのです。

健康への投資は、未来の節約の先取り

健康のために投資することは、出費増というよりも、むしろ「未来の節約の先取り」です。健康診断、人間ドック、運動、食事、睡眠、メンタルケア──これらの積み重ねが、将来の健康寿命を延ばし、医療費や介護費を抑えることにつながっていきます。

物価高の時代ではありますが、 健康のための出費は出し惜しみNG！ それが30年後、40年後の生活を豊かにしてくれるのです。

