トヨタ「“新たな”センチュリー」まもなく世界初公開！ 史上初「クーペボディ」×前後スライドドアを採用！ 「レクサス超え」ブランド化で今までにない“斬新モデル” どんな車なのか

初の「センチュリークーペ」登場へ

トヨタは2025年10月13日に、オウンドメディアの「トヨタイムズ」でライブ配信を行い、今後のトヨタグループでのブランド展開や、まもなく開催が予定されている自動車ショー「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で登場予定のモデルなどを一部公開しました。

その中でも多くの注目を集めたのが最高級乗用車「センチュリー」のクーペモデルです。一体どのようなクルマなのでしょうか。

圧倒的存在感！ 「センチュリー“クーペ”」はどんなクルマになるのか!?

【画像】超カッコイイ！ これが「新たなセンチュリー」です！ 画像で見る（30枚以上）

まず、今回のライブ配信で分かったことの1つは、センチュリーがブランドとして独立することです。

豊田 章男会長はライブ配信で「アバブレクサス（above LEXUS）」という表現をしていましたが、アバブは「より上に」「より高く」という意味を持ちます。

つまり、ラグジュアリーブランドとしてトヨタグループの頂点にセンチュリーブランドが君臨することになるのです。

そして、センチュリーがブランドとしてより存在感がはっきりすることが分かると同時に、今回新たに登場が示唆されたのが「センチュリークーペ（仮称）」です。

これまでセンチュリーといえば、重役やVIPなどを送迎するショーファーカーとしての需要が主で、運転の楽しみを重視したパーソナルカーというよりは、後ろに乗る人のコンフォート性能に重きを置いたクルマでした。

しかしブランドとして独立させ、センチュリーという名前の存在感を出すためには、これまでとは違ったモデルを投入するべきと考えたのでしょう。

今回存在が明らかになったセンチュリークーペからは、これまでのセンチュリーとは違った要素が多く感じ取れます。

まず、先述の通りのボディ形状です。パーソナルユースを重視したクーペとなっていますが、スライドドアが前に開くという独特のドア開閉形状となっているのが特徴的です。

そしてボディカラーも、従来のセンチュリーといえばブラックやシルバーなどモノトーンのボディカラーが基本でした。

しかしトヨタイムズで公開された画像では、それを大きく覆すような鮮やかなオレンジを身にまとっているのが印象的です。

このことからも、所有者の個性を演出してくれる、より積極的に選びたくなるような存在感のあるブランドへと昇華するのは間違いありません。

また何よりライブ配信で語られていた「コンセプトカーよりも具体的な存在」という発言も忘れられません。

センチュリークーペの市販化は具体的に計画されており、センチュリーブランドの出発を飾る華やかなモデルとして登場するに違いないでしょう。

パワートレインや価格帯などの詳細は語られていませんが、日本車の歴史に新たな1ページを刻むモデルになるはずです。

そのページめくりをJMS2025の会場で見届けましょう。