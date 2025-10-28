高市内閣の組閣の日、新閣僚が次々に呼び込まれる首相官邸には高市早苗・首相とともに日本維新の会代表の吉村洋文・大阪府知事が待ち構え、新閣僚たちに総理からの特命事項が書かれた「指示書」を渡す場にも立ち会った。

【写真】2015年、住民投票で反対が過半数を占めた結果を受け、記者会見する橋下徹大阪市長と松井一郎府知事

連立とはいえ、大臣を出さない閣外協力にとどめて政権にやや距離を取った維新に対して、"一蓮托生。もう離さへんで"と言わんばかりの高市首相の執念を感じる光景だった。そんな高市政権の生殺与奪の権を握る自維連立に、早くも綻びが出始めているという――。

自民関係者はこう話す。

「高市政権は、維新との連立がなければ政権基盤がぐらつく。維新が連立から抜ければ、自民党だけでは国会運営ができない。野党が不信任案を出せば即可決となり、高市政権は終わる。維新が閣外協力を選んだのは、『いつ連立解消してもいい』との意思表示であり、少数派が自民党政権を恫喝しているわけです」

安倍晋三元首相の後継者とは思っていない

自民党との連立に前のめりに見えた維新が閣外協力に踏みとどまったのは高市氏には誤算だったはずだ。何故だったのか。

吉村氏は「ポストにはこだわっていない」「政策を実現することが目的で内閣に入らなくても連立はあり得る」と語っていたが、維新関係者は別の事情を挙げる。

「吉村代表は維新創設者の橋下徹・元大阪府知事の後継者として知事や党代表になったから、橋下イズムに心酔している。自民党との連立も参院選後に橋下さんがテレビで『維新が連立組んだらいい』と発言したのがきっかけのひとつだが、その橋下氏はかねて高市さんに批判的で、吉村代表も最初は小泉進次郎・総裁の誕生を想定して菅義偉・元首相と水面下で交渉してきたんです。

それが高市総裁になると、鞍替えして高市自民との連立に前のめりになった。しかし、高市内閣に大臣を出して本格的な連立に踏み込めば、橋下さんの顔も、維新と自民のパイプ役としてお世話になってきた菅氏の顔も潰すことになる。そうした配慮があって閣外協力にとどめたのではないか」

橋下氏と高市氏の確執はよく知られている。

今年8月には、橋下氏が読売テレビの『そこまで言って委員会NP』で「高市さん、いろんなところで、中国に対してとかマッチョなこと言うけれども、ここで本当に高市さんがそれだけの勇気と覚悟があるんだったら、自民党から同じような思想の人を全部引き連れて、それこそ参政党なのか日本保守なのか、そっちのほうとグループ組めばいいんだけど、高市さんはやんない」と発言し、高市氏がSNSで反論して火花を散らした。

3年前の2022年にも討論番組『日曜報道 THE PRIME』でロシアのウクライナ侵攻をめぐって直接対決。橋下氏が「最高指揮官ならどこをゴールにして戦わせるか」と質問すると、高市氏は「申し訳ないですけど最後まで」と答え、橋下氏が「戦う一択の高市さんは国家指導者として危険だ」と批判した。

前出・維新関係者は橋下氏が高市首相と肌が合わない理由をこう話す。

「橋下さんは安倍晋三・元首相と深い親交があり、高く評価していたが、嫌中派とか、保守を売りにする、いわゆるビジネス保守を嫌っている。高市さんのことは安倍さんの後継者とは思っていないのではないか」

橋下氏自身、高市内閣の発足にあたってテレビ番組で、「高市政権に懸念しているところ、たくさんありますけど、でも政治家としてあの苦しい状況の中から、権力を取ってきたっていうこの実行力はすごいものがありますね」と語ったうえで、「ただ反面、行きすぎのところは僕は厳しく見ていきたいと思います」と釘を刺している。

橋下氏の影響力の大きさを懸念する声

その橋下氏は政界引退して10年経ち、維新本部は「現在は顧問やアドバイザーなどの関係は一切ない」と言うが、今なおその発言は維新の議員たちに強い影響力を持つ。

「維新が連立を組めばいい」と橋下氏が発言した番組で共演していたジャーナリスト・鈴木哲夫氏がこう語る。

「今から振り返ると、橋下氏は自維連立を言い当てたわけです。本人は個人的な意見として発言しているのでしょうけど、実際は維新の方針に大きな影響を与える。維新にとってそれほど大きな存在なのでしょう」

一言で維新を自民との連立に踏み出させた橋下氏は、逆に「連立解消」へと踏み出させる発言力も持つと考えられる。

大阪の維新地方議員が言う。

「維新には吉村代表はじめ橋下派の議員が多い。橋下さんが『高市さんは連立合意を守っていない。維新は連立離脱したほうがいいんじゃないか』と発言すれば、党内で連立離脱の議論が高まるのは間違いない」

そうしたなかで維新内部からも、橋下氏の影響力の大きさを懸念する声が上がり始めたという。

別の維新関係者が語る。

「藤田文武・共同代表や馬場伸幸・前代表に近い議員の間からは、吉村代表は橋下氏の発言に左右されすぎているとの声がある。国政に責任を負う立場になった以上、橋下氏の発言で党の方針が揺れるようでは国政が混乱する。橋下氏の影響下から独立すべきという意見が広がりつつある」

その懸念について橋下氏に見解を求めると、事務所を通じて「急遽のアンケート形式のご取材にはお受けできておりません」と答えた。維新の党本部はこれに加え、閣外協力にとどめたのは橋下氏への配慮だとする指摘に対し、「ともにそのような事実は無い」と回答。

維新内部には別の不安要素もある。離党予備軍が続々誕生しているのだ。

守島正・代議士（大阪2区）ら3人が9月に離党（除名）したのに続き、10月には和歌山1区の林佑美・衆院議員が離党届を提出した。林氏の事務所に聞くと、こう答えた。

｢和歌山県総支部の運営の改善を以前から求めてきたが、なかなか改善されなかったので離党届を出しました」

維新議員の秘書は言う。

「参院選までは『社会保障制度の改革』、『企業団体献金の廃止』を維新の重要な公約の柱として訴えるように指示されてきたのに、突然議員定数削減が次の国会のメインテーマになると言われて驚いています」

橋下氏の"鶴の一声"と、維新の分裂危機が高市政権の時限爆弾といえそうだ。

※週刊ポスト2025年11月7・14日号