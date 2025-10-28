「伝説のグラビアクイーン」かとうれいこに27年ぶりの写真集を出すと決意させた「ひとりの女性の言葉」

グラビア雑誌や写真集が全盛だった90年代に、一世を風靡したかとうれいこさん。ブレイクのきっかけは、1989年9月6日、4820人の応募者の中から『第16回 クラリオンガール』に選出されたことでした。爆発的な人気を見越しポスターを通常の5倍の5万枚作製。そして、当時のかとうさんのキャッチフレーズは「伝説のグラビアクイーン」――このコピーは決して大げさではなく、デビュー以降、1993年ころまで数多くの写真集・イメージビデオが発売され、日本を代表するグラビアアイドルとして名を刻みました。

その後、かとうさんは2001年の結婚を機に芸能活動を休業。その潔い決断も当時話題を集めました。そして、お子さんの成長とともに芸能活動を再開し、この10月3日に27年ぶりの最新写真集『AROUND』（講談社）を出版し話題を集めています。

27年ぶりにグラビア写真集へ復帰した、かとうれいこさんの写真集に込めた想い、50代とは思えないボディ、バブル期全盛のころの想い出、家族への想いなどを短期連載インタビュー(全4回）でお届けします。第1回は、写真集撮影を決断した想いについてお話しいただきました。

「昔を知らない女性編集者」からのリクエスト

写真集『AROUND』では、以前と変わることがない美しいかとうさんが存分に収録されています。昔のかとうさんを知っている古参ファンにとってもうれしいビジュアルだと思いますが、女性からも「年齢を知って驚いた」「魅力的なボディラインに憧れる」と言った声が多く集まったといいます。とはいえ、「27年ぶり」「56歳」のグラビアとなるとかなりの思い切りが必要だと思いますが、グラビア復帰を決断するまでにはどんないきさつがあったのでしょうか？

「最初から写真集のお話があったわけではないんです。2024年の年末に、『FRIDAY』（2024年12月19日号）で26年ぶりのグラビア撮影をしました。発売直後は、20代のころから私を知ってくださっているファンの方が私のInstagramに『写真集を出してほしい』と感想を書き込んでくださって……。その共感の声が次第に増えていき、私自身とても驚きました。

そして、このグラビアは、昔からのファンの方だけでなく、女性の方からも多くの反響をいただきました。SNSのコメントに同世代の女性から『同じ髪型にしました』『美しい』といった身に余る声をいただいて、とてもうれしかったことを覚えています。

そういった反響が最終的に写真集へとつながっていったのですが、最初に担当編集の方から写真集のお話をいただいたときは『もう、無理、絶対に無理！』と思いました。数ページで完結するグラビアとは異なり、写真集は何十ページもあって、世界観も作るプロジェクトです。最後の写真集を出してから27年……、今の私にそれができるのか……。もう迷いしかありませんでした」

そんな戸惑いや迷いしかなかった気持ちが最終的に変わったのは、何がきっかけだったんでしょうか？

「無理と思っていた私の気持ちを前向きに考えるきっかけをくれたのは、担当の女性編集者さんの言葉でした。『私と同年代のアラサー女性や、少し上のアラフィフ女性、かとうさんの同世代のアラカン（アラウンド還暦）女性が見ても、“ああ、素敵だな”と思えるグラビア写真集にしたい』と言ってくださって、心が動いたんです。

そう言ってくれた女性編集者さんは、今30代前半。私の現役時代をリアルタイムで見たことがない世代です。昔、グラビアの世界は男性編集者が中心でしたが、今は女性編集者が、ゼロから世界観を作りあげようと提案してくれる。そのこと自体がなんだかとても新鮮でした。今までとは違う世界が開ける感じとともに、『それだったら、今の私にできるかもしれない』と思えたんです。そして、『今の私の姿を見た人が、頑張ろうと思えるような写真集を作りたい』という気持ちに次第に変化して、チームが動き始めました」

40代からの「運動習慣」をどう継続したのか？

かとうさんといえば、昔から健康的なボディが魅力ですが、今回の写真集でも実年齢56歳とは思えない、ボディラインを披露しています。背中や腰回り、二の腕は、現役時代以上に美しいという声も上がっています。撮影前にどのように体を仕上げていったのでしょうか？

「今回写真集を出すにあたって、ボディメイクに関しては多くの方から聞かれました。ですが、“写真集に向けて”という形で特別なことはまったくせず、普段と同じように生活していました。正確に言うと、何もしてないわけではありません。実は、40代以降、毎日のようにジムに行って運動する習慣が身についていたからです。

運動を始めたきっかけは、40代になってすぐに、体力と免疫力の低下を自覚したことでした。風邪をひきやすくなっただけでなく、なかなか治りづらくなったり、代謝が悪いと感じたり……。ちょっとしたことで吹き出物ができるなど、次第に更年期に向かって体調が変化する時期だったのか、“年齢に伴うゆらぎ”を日々感じるようになっていきました。

ちょうどそのころ、娘が小学校高学年になり、以前よりも手間がかからなくなったんですね。空いた時間を使って、体力と免疫力の向上のために運動しようと思い、ジムに通い始めたのです。

もともと10〜20代のころから運動は大好きで、結婚後もゴルファーである夫とゴルフをすることはありました。でも、子育て中は忙しくて、30〜40代は定期的に体を動かすことはしばらくしていませんでした。私も、最初から張り切って運動しすぎると挫折するかもしれないと思ったので、最初は“ジム通い”が習慣になるように考えました。

まずは運動はせず、汗を流すためにサウナとお風呂が目的でジムに通いました。ジムに行くことがルーティンになったころに、ヨガのクラスに参加しました。ジムって、いろんなスタジオレッスンのクラスがあって、最初は躊躇していたんですが、参加し始めると知り合いができて参加するのが楽しくなるんですね。

ここまで来ると、身体を動かすことや体の変化も楽しくなって、ランニングマシーンで有酸素運動をしたり、トレーニングマシーンで筋トレをしたり……。毎日ハードに運動しているわけではありませんが、今はジムに通って身体を動かさないと気持ち悪い、と変化していきました。

しかも、毎日少しずつでも継続すると代謝がよくなり、肌の調子もよくなります。体重のコントロールもできるようになって、今も毎日、調子よく過ごせるようになっています。こういったことを実感するのも楽しくて、気持ちも前向きに変わりました。今回の写真集は、そんな15年近いジム通いの日々の延長線上にあるものだったのかも、と思っています」

無理せず「ちょっと向上する自分」を楽しむ

といっても、それまで運動する習慣がないと、ジムに通っても三日坊主になりがちに……。かとうさんはどうして挫折せずに継続できたのでしょうか？

「先ほどもお話ししましたが、最初から頑張りすぎないことが大事なのかなと思います。まずは、ジムに頻繁に通うところから始めるのもいいと思いますよ。私自身も、通い始めたころは、育児や家事で忙しいこともあって、ジムの目的はガッツリ運動するのではなく、『ちょっと疲れを癒やしに行く場所』という立ち位置で考えていました。本当にしばらくは、ジム通いもお風呂とサウナ専門でした（笑）。

お風呂とサウナ目的で毎日のように通っていると、ジムに行くことが習慣化するし、どうせここまで来ているのなら、といろんなプログラムに参加するハードルも低くなる。私も少しずつ、何かやってみようかな、の興味が湧いてくるようになって、水泳やピラティスのクラスに参加するなど、範囲を広げていきました。

あとは無理をせず、『ちょっと向上する自分』を楽しむことが大切なのかもしれません。ランニングマシーンも最初は30分が限界だったのですが、今では、1時間以上走れるようになりました。久しぶりに運動すると、どうしても『よし頑張るぞ！』と気合いを入れすぎてしまいますよね。そうやって最初に負荷をかけすぎてしまうと、出来ないことも多いし、すぐに疲れてイヤになってしまう。

だから、私は無理せず、『前回よりも少しだけ負荷をかける』程度を心がけました。この『少ししんどい』を継続して乗り越える。少し大げさかもしれませんが、人生全体のモチベーションや自信の向上につながっていったと思います。あとは、『生活の延長線上にジムがある』という感覚を持つと、いい変化につながると感じています」

鍛えすぎてわかった自分のやり方

身体を鍛えることは大事ですが、やり過ぎて筋肉がパンプアップしすぎてしまったり、体脂肪を落としすぎてしまうということも……。写真集のかとうさんのボディラインはそういった「やり過ぎ感」が一切なく、しなやかで女性らしいボディラインが絶妙だと思いました。筋肉はどのように鍛えたのですか？

「基本はストレッチとヨガです。マシーンを使うこともありますが、ほんの少しです。かつて、運動を始めた40代のときは、もっと頑張ろうと向上心を燃やし、ガッツリ筋トレをやった時期もありました。

続けていると次第に二の腕が筋骨隆々になってしまい、お気に入りのジャケットを着たとき、シルエットに違和感が出て、肩からのラインがガッツリしすぎてしまって……（笑）。筋肉をつけることも大事ですが、私が求めているのはパンプアップする感じの鍛え方ではないので。それからは楽しみながら運動を続けることにしました」

そのバランス、難しいですよね。ダイエットや運動を始めると、成果を出そうと夢中になってしまいがちで、うまくいかないこともありますよね……。

「そうなんですよね。若いころにはそういったダイエットで失敗したこともありました（笑）。そういった経験から、継続には“いい距離感”が大切だと思っています。常に一定ではなく、メリハリを作るというか。美味しいものを食べた翌日はちょっと頑張ろうとか、疲れているときは、お風呂とサウナでいいとか。生活をジムから遠ざけないように上手に付き合うこと。ルーティンを維持することが大切だと考えています。

あと、ジムに行く以外に欠かさず行っているのは、“体重計に乗ること”です。体重の変動は1日1キロ以内に抑えています。やはり何かに抗う努力を怠らないことは大切だと思うので。といっても私はストイックな性格ではないので、小さな努力でいいと思っています。そして、あきらめないことは大事。年齢のことは意識せず、『何であれ、今日始めれば人生はいい方向になる』をスローガンにしています（笑）」

◇2025年10月29日公開の第2回は、多くの男性たちを魅了した「伝説のグラビアクイーン」と呼ばれた90年代グラビア全盛期を振り返っていただく。

かとうれいこ

1969年埼玉県生まれ。短大時代にスカウトされて芸能界へ。1990年に第16代クラリオンガールに選ばれ、一躍トップグラビアアイドルに。歌手、俳優、司会者としても活躍。 2001年に結婚、2003年に娘を出産。ハンドケアセラピスト、ハーブティソムリエの資格を持つ。

Instagram：katoreiko_official

