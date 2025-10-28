女優の山本美月が２５日付で自身のＳＮＳを更新。親子でハウステンボスを楽しんだ様子を公開した。

「前回いつ行ったか記憶がないくらい久しぶりに、ハウステンボスへ☆ 小さい時は、何度も行ってたのです。長崎空港がある大村市に住んでいたことがありました」と過去に長崎県に住んでいたことを明かし、「今回のお目当てはミッフィー！友達が行ってて写真見せてもらって、あまりの可愛さに即飛行機予約！カフェ、可愛かったー♡後ろの窓からたまたまパレードが見えた♡」と即決で旅行を決めた裏話も。

さらに「あ、最後の私の隣で手を振ってるミッフィーは、子です。キャラ好きは遺伝です。最近はこびとづかんにも興味があるみたいです。幸せ時間でした 初めてハウステンボス泊まったけど、最高だった！！今回は、おばあちゃまも一緒に３人旅でした☆」と書き締めた。サングラスにミッフィーの乗ったカチューシャをつけてドリンクを飲む姿や、２歳の子どもと一緒に手を振る姿など複数枚公開した。

この投稿に「ミッフィーに負けない可愛さです♥」「キャラ遺伝分かります」「なんて可愛いママなの…」といった声が寄せられた。