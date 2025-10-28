【CW-X×みちょぱ】夫婦で運動がもっと楽しく♪着ごこち抜群のスポーツウェアが話題

アクティブに輝く夫婦、みちょぱさん（池田美優）と大倉士門さんが「CW-X（シーダブリュー・エックス）」のチャレンジングパートナーに就任！2025年10月1日より始まる新プロモーションでは、「夫婦や友人と一緒に楽しむスポーツライフ」をテーマに、お二人がリアルに愛用するウェアを通して快適でスタイリッシュな運動習慣を提案します。自然体で楽しむ姿に、思わず「私も始めてみたい♡」と思えるはず。

CW-X×みちょぱ夫婦が魅せる新しいスポーツの形

ワコールが展開するコンディショニングウェアブランド「CW-X」は、2025年10月1日（水）より、モデル・タレントとして活躍するみちょぱさんと大倉士門さんを新たなチャレンジングパートナーに迎えました。

お二人は日常的にランニングやジムトレーニングを楽しむアクティブ派。

今回の起用では、「CW-X」の高い機能性と快適な着ごこちを通じて、夫婦や友人と一緒に運動を楽しむライフスタイルを発信します。

また、イチローさんや大谷翔平選手らも所属する「Team CW-X」にも加入。アスリートとは異なる“身近な存在”として、気軽に運動を始めたい人々に寄り添います。

デザインも機能も◎夫婦で楽しめるCW-Xアイテム

ブランドプロモーションビジュアルでは、ランニングやゴルフなど多彩なスポーツシーンで「CW-X」ウェアを着こなすお二人の姿が印象的。

みちょぱさんは「スポーツブラのホールド感が安心で、デザインもかわいい♡」とコメント。さらに「タイツのしめつけ感が少なく、散歩にも使いたい」とお気に入りの様子です。

一方の大倉さんは、マラソン愛好家として「部位ごとに異なるコンプレッションが走りをサポートしてくれる」と語り、旅先でも着用するほど信頼を寄せています。

ウェアはパーカーやタイツ、スポーツブラ、ソックスなど豊富に展開。カラーもブラック、グレー、オリーブなど多彩で、ペアコーデも楽しめます♪

一緒に動く楽しさを、CW-Xとともに

年齢や性別を問わず、誰もが心地よく運動を続けられるようサポートしてくれる「CW-X」。

みちょぱさんと大倉士門さんは、「デザインが豊富で、夫婦や友達とおそろいで楽しむのもおすすめ」とメッセージを寄せています。

“運動＝特別なこと”ではなく、“日常の中の心地よい時間”として取り入れる。そのきっかけをくれるのが、「CW-X」の魅力です。

これからの季節、あなたもペアでアクティブな時間を楽しんでみてはいかがでしょうか？♡