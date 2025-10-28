三浦桃香が「負けた」意外な相手とは？

プロゴルファーの三浦桃香が自身のInstagramを更新。まさかの相手に負けて、首を切られそうになる写真を公開しました。

「グーを出せば勝てるのに…」三浦プロが負けた相手とは？

三浦プロは「バルタン星人に負けました」とコメントして、イーグルポイントゴルフクラブ（茨城県）で行われた「日本プロシニア円谷HDウルトラマン杯」での写真を投稿。見ると、バルタン星人に首を切られそうになる三浦プロの姿が。

特別協賛に円谷フィールズホールディングズ株式会社が参加していることもあり、バルタン星人をはじめ、歴代のウルトラマンたちや、ゴモラ、エレキングなどの人気怪獣などが集結。大会を盛り上げました。

首を挟まれてもはやこれまでかと思いきや、最後は仲良く笑顔で２ショット。まさかのバルタン星人襲来に、ファンからは「やっぱりバルタン星人は強かったかぁ～」「ウルトラマン早く」「グー出せばジャンケンには勝つんだけどね」など、さまざまな声が寄せられました。

いかがでしたか？ ぜひ三浦プロの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※momokamiura_official／Instagram