三浦桃香が「負けた」意外な相手とは？
プロゴルファーの三浦桃香が自身のInstagramを更新。まさかの相手に負けて、首を切られそうになる写真を公開しました。
「グーを出せば勝てるのに…」三浦プロが負けた相手とは？
三浦プロは「バルタン星人に負けました」とコメントして、イーグルポイントゴルフクラブ（茨城県）で行われた「日本プロシニア円谷HDウルトラマン杯」での写真を投稿。見ると、バルタン星人に首を切られそうになる三浦プロの姿が。
特別協賛に円谷フィールズホールディングズ株式会社が参加していることもあり、バルタン星人をはじめ、歴代のウルトラマンたちや、ゴモラ、エレキングなどの人気怪獣などが集結。大会を盛り上げました。
首を挟まれてもはやこれまでかと思いきや、最後は仲良く笑顔で２ショット。まさかのバルタン星人襲来に、ファンからは「やっぱりバルタン星人は強かったかぁ～」「ウルトラマン早く」「グー出せばジャンケンには勝つんだけどね」など、さまざまな声が寄せられました。
