リサーチ会社のマイボイスコム株式会社（東京都千代田区）は、このほど「スマートフォン」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、スマートフォン利用意向者の6割強が「次も同じ携帯電話会社・通信事業者にしたい」と回答したことがわかりました。



調査は、同社のアンケートモニター1万1578人を対象として、2025年9月にインターネットで実施されました。



調査の結果、「スマートフォンの所有率」は93.7％にのぼり、そのうち「iPhone」の所有者は3割強、なかでも若年層で高い傾向が見られました。



また、「スマートフォンで利用している主な機能・サービス」については、「通話」（80.5％）が最も多く、次いで「カメラ」（70.8％）、「Webサイト閲覧」（67.9％）が続きました。



続けて、「主に利用しているスマートフォンの満足度」を聞いたところ、「満足（満足＋やや満足）」と答えた割合が多い順に「iPhone16シリーズ」（88.1％）、「iPhone15シリーズ」（84.4％）、「iPhone14シリーズ」（82.3％）となったほか、「Google Pixel」や「Xperia」で70％台となりました。



また、「次も同じ携帯電話会社・通信事業者にしたい」と回答した人は63.1％で、主に「NTTドコモ」を利用している人で比率が高くなっている一方、「携帯電話会社・通信事業者にはこだわらない」（14.5％）という意見も一定数見られました。



「同じ会社・事業者にしたい」と答えた人からは、「格安通信業者を試してみたが、通信環境や金額、ギガなど問題ないので次も継続したい」といった声が寄せられた一方、「こだわらない」とした人からは「昔みたいな縛りがなく乗り換えのハードルが下がっているから、お得だと思ったプランにキャリア関係なく乗り換えると思う」などの意見が寄せられました。



◇ ◇



【出典】

▽マイボイスコム（株）調べ