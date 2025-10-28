NMB48板垣心和、大人の色香漂うグラビア披露 『blt graph. vol.112』初登場
アイドルグループ・NMB48の板垣心和が、10月31日発売の『blt graph. vol.112』に登場する。
【写真】艶やかに…ラグジュアリーに撮影したNMB48板垣心和
グループは今年結成15周年を迎え、11月12日に32ndシングル「青春のデッドライン」をリリース予定。節目の年に、次世代を担う存在として注目を集める板垣が、同誌で初のソログラビアを飾った。
昨年、「B.L.T.」本誌に登場してから約1年ぶりとなる今回は、気品あふれるマンションの一室を舞台に撮影。自然光が差し込む柔らかな空間の中で、艶やかさと大人の落ち着きを感じさせる表情を披露している。これまでのフレッシュな印象から一歩進んだ、ラグジュアリーな雰囲気が印象的だ。
インタビューでは、グループ活動への思いや、仕事に対する意識の変化などを率直に語った。節目を迎えたNMB48の中で、自身がどう成長していきたいかを語るその言葉には、次世代メンバーとしての決意がにじむ。
