【ゴボウ×牛肉】でコレを作ってみて！炒め物や煮物などお弁当にも使えるおかずが盛りだくさん
滋味深いゴボウの香りと牛肉の豊かな旨みは、世代を超えて愛される最高の組み合わせです。炒め物や煮物、お弁当のおかずにも大活躍！
今回は、牛肉をパサつかせない調理のポイントや、食感を楽しむためのレシピ8選をご紹介します。
【フライパンで作る】牛肉と根菜の煮物
ゴボウやレンコンなどの滋味深い根菜をたっぷり使った煮物は、心にしみ渡るホッとする主菜です。牛肉は火を通しすぎると硬くなるため、炒めたら一度取り出し、あとから加えるのがやわらかく仕上げる秘訣。厚手の鍋がなくてもフライパンひとつで簡単に作れるのも魅力です。
■ゴボウ×牛肉の【絶品＆人気】レシピ4選
オイスターソースの濃厚なコクと風味が、ゴボウの香りと抜群の相性を生む炒め物。調味料をからめた牛肉はしっとりやわらかで、ゴボウのシャキシャキとした食感のコントラストを堪能できます。濃いめの味付けは、ごはんもお酒も進みますよ。針ショウガを添えると爽やかさが格段にアップ。
牛肉とゴボウで作る、シンプルな炒め物は短時間で完成するため、あと1品欲しいときにぴったり。ゴボウは斜め切りにし、歯応えが残る程度に仕上げるのがポイントです。酒・砂糖・しょうゆの基本調味料で味付けするので、料理初心者さんも迷わず挑戦できますよ。辛いのが好きな方は、一味唐辛子を振るアレンジもおすすめです。
甘辛いだし汁でコトコト煮ると、ゴボウ特有の香りや牛肉の旨みが全体に深く浸透します。味なじみを良くするには、ゴボウは切らずに繊維を断ち切るように叩き割ってくださいね。牛肉は火が通ったら旨みを閉じ込めるためにいったん取り出しましょう。ゴボウが煮えたら鍋に戻すとパサつきを防げます。
お弁当や常備菜の定番、きんぴらごぼうに牛肉をプラス。食べ応えと旨みが格段にアップし、野菜が苦手な子どももこれならモリモリ食べてくれますよ。ピーマンはシャキシャキ感を残すため、彩りを意識して最後に加えましょう。
■ゴボウ×牛肉の【ロール】レシピ3選
セロリとゴボウを牛肉で巻く、豊かな香りが食欲をそそる主菜です。具材の風味を活かすため、牛肉は塩コショウでシンプルに。セロリの爽快感とゴボウの歯触りの良さで、最後まで飽きずにいただけます。
焼くことが多い肉巻きを、みそで煮るアイデアレシピ。ゴボウとニンジンは下茹ですることでやわらかく、小さな子どもでも食べやすいですよ。半分に切って盛り付けると、鮮やかな断面が映え、食卓を華を添えます。
ゴボウやニンジンを煮て味を含ませ、牛肉で巻いてから焼く「八幡巻き」は、末永い繁栄を願う縁起の良い料理として親しまれています。きつめに巻いて焼くと、切っても崩れにくいです。市松模様になるように野菜を並べれば、より華やかで美しい見た目になります。
■食感と旨みが決め手！ ゴボウ×牛肉レシピで食卓を格上げ
ゴボウと牛肉の組み合わせは、香ばしさ、旨み、食感のすべてが揃った最高のコンビです。炒め物から煮物、ハレの日のお祝いロールまで、幅広いレパートリーで活躍してくれます。
牛肉をパサつかせない調理のコツを押さえれば、料理初心者でも失敗知らず。ぜひ、この記事を参考に、滋味深いゴボウを堪能してくださいね。
(ともみ)
