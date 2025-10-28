牛肉と根菜の煮物【材料】（2人分）牛肉(薄切り) 200gゴボウ 1/2本ニンジン 1/2本レンコン 10~12cmキヌサヤ 10枚だし汁 350ml<調味料>酒 大さじ 3みりん 大さじ 2砂糖 大さじ 1しょうゆ 大さじ 2白ゴマ 適量サラダ油 大さじ 1【下準備】1、牛肉は食べやすい大きさに切る。ゴボウはタワシでこすりながら水洗いし、食べやすい大きさの乱切りにする。水に放ち、水気をきる。2、ニンジン、レンコンは皮をむき、ゴボウくらいの大きさの乱切りにする。3、キヌサヤは筋を引いて熱湯でサッとゆで、水に取る。粗熱が取れたら水気をきり、大きい場合は半分に切る。【作り方】1、フライパンにサラダ油半量を中火で熱し、牛肉に焼き色がつくまで焼き、いったん取り出す。2、残りのサラダ油を中火で熱し、ゴボウ、ニンジン、レンコンを炒め合わせる。3、全体に炒められたら、(1)とだし汁、＜調味料＞の材料を加え、強火にして煮たってきたらアクを取る。4、火を少し弱め、汁気が少なくなるまで煮込んで火を止める。器にキヌサヤと共に盛り、白ゴマを振る。