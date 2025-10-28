可愛いだけじゃない鳥「キセキレイ」が鳥界一の美化委員な理由とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

キセキレイはキレイ好き

鳥界の美化委員

胸から腹にかけて鮮やかな黄色い羽があることから「キセキレイ」の名がついたこの鳥は、九州から北のほぼ全国に生息しています。川辺や水のある場所で尾羽を上下に動かす様子から「石たたき」「庭たたき」といった異名をとります。そのかわいらしい動きや見た目と同じくらい注目したいのが、「キレイ好き」といわれる一面です。

キセキレイは、清らかな水のある場所を好んで生活します。巣をつくるときには、近くに水が流れていることがとても重要。水辺の岩のすき間や橋の下など、水音の聞こえる場所を選んで営巣することが多いのです。

その理由は、巣の管理にあります。キセキレイは子育て中の巣をきれいに保つため、雛の糞をくちばしでつまんで外に捨てたりすることが知られています。そのとき、わざわざ水たまりや川に出向いて雛の糞を捨てに行き、その後くちばしを水で洗うのです。

水辺を軽やかに動きながら、時折パシャッと水浴びをするキセキレイ。その姿は、まるで小さな鳥がせっせと身だしなみを整えているようにも見えてきます。

尾羽をいつも上下に振るのは、セキレイの仲間におなじみの行動ですが、それをする理由はよくわかっていないようです。

名前の由来は鮮やかな黄色い羽

胸から腹にかけての黄色い羽が特徴のセキレイ科の水鳥。「黄色いセキレイ」が名前の由来で、「キレイ好き」とは関係ありません。

意外とどこにでもいるセキレイ科

日本では河原や海岸など、水辺のイメージが強いセキレイの仲間ですが、世界では森林や農耕地など、さまざまな環境で暮らしています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』監修：小宮輝之