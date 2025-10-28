

（漫画：Jam）

【写真】「あなたイタいよ」意地悪な指摘を受けたら…痛快な一言！

40代に限ったことではありませんが、年を取ると、ファッションに悩まれる方が多いように感じます。

「今までの服装やメイクでは、年相応ではないのではないか？」「“痛く”見えているのではないか？」「年甲斐もないのではないか？」と、自分に似合うものがわからなくなったり、周りの視線を気にして悩んでしまったり。

ネットを見てもこの話題に関しては賛否両論で、年相応でなければ恥ずかしいという方と、年齢は関係なく、好きなものを身につければいいという方で意見が分かれます。

自分の気持ちを優先したほうが後悔は少ない

そういったことも踏まえて、私はやっぱり、自分の好きな服を着たり、好きなメイクをすることをおススメしたいです。

勿論、TPOをわきまえたファッションを求められる場所では、年齢を意識したスタイルを選ぶことも必要です。でも、そういった状況でないなら、もっと自分の気持ちを優先してもいいと思うんです。

ちなみに私はメンズファッションが好きなので、10代の頃から普段着は、ほぼメンズを着ています。メイクもかなり薄化粧です。

若い頃は「男みたいだね」とか、「女の子はスカートを履くべきだ」と言ってきた人もいましたが、必要に応じて女性らしい服装もしていましたし、時代と共にジェンダーの押しつけはよくないと、社会の風潮も変わっていったので、今ではあれこれと言う人もいなくなりました。



（漫画：Jam）

「女らしさ・男らしさ」と同じように、「年相応」に関しても、昔と今ではだいぶ世の中の傾向は変わってきたように感じます。

カジュアルな服装を選ぶシニアが増えているし、白髪を素敵なカラーに染めたおばあちゃんを見ると、若々しくて素敵だなって思います。年齢に関係なく、男性も女性も、流行より個性を重視する人が、昔よりも増えてきました。

年を取ると本当に思うのですが、どんなことでも、人の意見を気にして言われるがまま従うより、自分の気持ちを優先したほうが後悔は少ないです。特に好きなことを諦めると、「あのときやっておけばよかった、こうしていればよかった」という後悔が、いつまでたっても消えません。

そして、「ああするべきだ、こうするべきだ」と言った人たちのほとんどが、その責任を取ってはくれないのです。

あえて「年相応」のファッションにしてみる

もし今、「自分の年齢でこの服装やメイクは、年相応ではないのではないか？」と悩んでいる人は、試しに自分が「年相応」と思えるものに変えてみるのもいいと思います。違和感の正体を突き止めることは大切です。

服装を変えることによって、今までよりしっくりときたり、周りの視線を気にせずに毎日を気楽に過ごせたりするなら、それが「今の自分に合っている」のだと思います。

また、「年相応ではないけど、自分はこれが着たい！」と、はっきりわかる服装やメイクがある人は、そっちを選べばいいと思います。周りからどう思われているかを気にする必要はありません。

他人のファッションにあれこれ言う人は、年相応以外にも、体型であったり、化粧のノリであったり、なんらかの粗探しをします。

人の欠点ばかり探してしまう人のジャッジが公平とは思えませんし、頼まれてもいないのに、他人の外見にあれこれ言いたがるのは失礼なことで、おせっかいがすぎるというものです。

「私は親切のつもりで言ってあげている」という人もいるかもしれませんが、服装に限らず、人の好みや感覚で決まるような問題を、自分が100％正しいと信じて押しつけるのは、ただのエゴです。

人の外見に難癖をつけるほうが非難される

ネットを見ると、身近な人の服装を「明らかに似合ってない」「年甲斐もない」「一緒に歩くのが恥ずかしい」と、悪く言う人を見かけますが、ここまでくると、ただの悪口です。漫画で言えば、こんなことを堂々と言えるのは悪役令嬢くらいです。

現実で人の外見に難癖をつければ、言った人のほうが非難されます。「似合っていない」は個人の感想、「年甲斐もない」は時代錯誤、「一緒に歩くのが恥ずかしい」なら、一緒に歩かなければいいんです。

法に触れたり、公序良俗を乱したりするものでないなら、どんなファッションを選んだっていいと思います。

成長期の子どもの服でなければ、大抵の服のタグには推奨年齢は書かれていませんし、年齢や肌質に合わせた化粧水や下地などはありますが、メイクに明確なルールがあるわけではありません。

日本では自分が着たい服より、流行を気にしたり、誰かに見られることを意識して服装を選んだりする人が多いけど、海外だと自分が快適に過ごせる服や、好きな服を選ぶ人も多いです。

私もアメリカやヨーロッパ圏の知り合いがいますが、「私はこれが好き！」と流行や年齢にとらわれずに、好きなファッションを選ぶ彼女たちは魅力的だし、人生を謳歌しているように感じました。

あなたが選んだ服は「戦闘服」になってる？

「スーツは戦闘服」というように、ファッションを、自分を守る鎧のようなものだと考えてみてください。人目を気にして選んだ好きでもない服は、自分の心を守ってくれそうですか？

選んだことに自信が持てない服を着れば、今以上に不安が増して、つねに人目を気にして過ごすことになるかもしれません。逆に、心から着たいと思う服や、自分の気持ちが上がる服を選べば、最高の気分で一日を過ごせると思います。

小さい子どもを見るとよくわかりますが、ピンクが好きな子に青い服を着せたら、1日中すねた顔をしているはずです。

大人になると我慢してしまう人が多いけど、それは本当に必要な我慢でしょうか？ あなたが我慢している今も、着たい服を着て楽しく過ごしている人はたくさんいます。

人生は短いです。年齢を気にする世代であるなら、残りの人生はあとどれくらいでしょう？ 後悔がないように、自分が一番幸せだと感じるファッションを選ぶのがいいと思います。

（Jam ： 漫画家・イラストレーター・ゲームグラフィックデザイナー）