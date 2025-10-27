大腸がんでストーマをつけた後に日常生活で注意するべきこととは？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

齋藤 雄佑（医師）

「大腸がん」とは？

日本大学医学部を卒業。消化器外科を専門とし、現在は消化器外科、消化器内科、産業医を中心に診療を行っている。現在は岩切病院、永仁会病院に勤務。日本外科学会外科専門医。日本医師会認定産業医。労働衛生コンサルタント。

大腸がんは、早期発見・早期治療が重要ですが、がんができる場所や進行具合により手術でストーマ（人工肛門）が必要になることがあります。ストーマを造設すると、生活に大きな変化が生じるため、余命や今後の生活について不安を感じる方も多いでしょう。この記事では、大腸がんとストーマについて、ステージ別の生存率やストーマ造設後の注意点などを詳しく解説します。

ストーマをつけた後に日常生活で注意するべきこと

ストーマを造設すると、日常生活にいくつかの注意点があります。

ストーマ装具の適切な管理

はじめのなれないうちはストーマの装着方法がわからないこともあるとあります。まずは手術後の入院期間で装具の交換や適切に装着を練習し、便の漏れや皮膚トラブルが起こらないように、繰り返すことが重要です。

食事の工夫

食事をする際は咀嚼を十分に行い、消化の良いものを中心に、バランスの取れた食事を心がけます。特に回腸ストーマの場合は水分の多い排液が増えるため、ストーマ部の皮膚トラブルや便の漏れには注意が必要です。

日常生活の工夫

ストーマは自分の意思で排便リズムをコントロールすることができません。排便リズムに合わせて生活リズムを調整したり、外出時には予備の装具を携帯したりすることが大切です。

定期的な診察

定期的に診察を受け、ストーマや周辺の皮膚の状態や合併症の有無を確認します。稀にストーマ周辺にポリープができることがあるので、その際は主治医にご相談ください。

精神的なケア

ストーマがあることで精神的な負担を感じることがあります。必要に応じて、医療スタッフや家族のサポートを受けましょう。

「大腸がんストーマの余命」についてよくある質問

ここまで大腸がんストーマの余命などを紹介しました。ここでは「大腸がんストーマの余命」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

大腸がんでストーマをつける確率について教えてください。

齋藤 雄佑 医師

大腸がんの進行度やがんができる場所によってストーマが必要になる確率は異なります。特に進行直腸がんでは一時的ストーマが必要になるケースが増えます。またステージⅣの末期大腸がんでも緩和治療目的の永久的ストーマ造設を行うケースが多くあります。

編集部まとめ ストーマについて正しく理解しよう！

大腸がんとストーマについて、ステージ別の生存率やストーマ造設後の注意点などを解説しました。ストーマを造設すると、生活に大きな変化が生じますが、適切な管理とケアを行うことで、以前と変わらない生活を送ることができます。

大腸がんは早期発見・早期治療が重要であるため、定期的な検診を受けましょう。大腸がん検診で便潜血が陽性になった方は積極的に大腸カメラを受けましょう。

症状からでは、他の病気と区別がつきづらいです。気になる症状がある場合はお近くの消化器内科を受診しましょう。

