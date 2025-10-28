【タケオキクチ】使うほどに風合い増す本革財布！洗練されたラウンドファスナー長財布がAmazonで販売中！
【タケオキクチ】上質なレザーで魅せる大人の長財布！革の変化を楽しめる逸品がAmazonで販売中！
ソフトでふっくらとした質感で、革を楽しめるTAKEO KIKUCHIのラウンドファスナー長財布。イタリア産モントーネ(雄羊革)を使用しており、ワイルドなシボ感とウォッシュ加工によりカジュアルに仕上げている。使い込む程に変化を楽しめる大人カジュアルウォレット。
イタリア製の雄羊革を使用し、ふっくらとした質感と味のあるシボ感が魅力の上品なレザー仕上げとなっている。
札入れやカードポケット、小銭入れなど充実の収納機能を備え、日常使いに頼れる実用性を持っている。
袋縫いとケヌキ合わせによる独自構造で、ソフトな触感と洗練されたフォルムを両立させている。
ウォッシュ加工を施したカジュアルな表情と、経年変化を楽しめる素材感が、大人の所有欲を満たしてくれる。
