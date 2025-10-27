「緑内障」は失明の原因第1位… 発症しやすい人の特徴や原因を医師が解説!

緑内障は視野が徐々に狭くなっていく病気ですが、ほとんど自覚症状がないのだそうです。今回は、緑内障の原因やなりやすい人の特徴について、「入間すずき眼科」の鈴木先生に解説してもらいました。

監修医師：

鈴木 貴英（入間すずき眼科）

新潟大学医学部卒業。順天堂大学医学部附属練馬病院や順天堂大学医学部附属順天堂医院、東京都立東部地域病院などで経験を積む。令和6年に「入間すずき眼科」を開院、院長となる。日本眼科学会認定眼科専門医。

編集部

緑内障について教えてください。

鈴木先生

緑内障とは、目の中の「網膜」という部分に映った情報を脳に伝達する「視神経」が徐々にダメージを受けることで、視野が狭くなったり、視力が低下したりする病気です。

編集部

どうして視神経がダメージを受けてしまうのですか？

鈴木先生

主な原因は眼圧の上昇で、これが視神経を圧迫し、視野が欠けた状態を引き起こします。しかし、眼圧が正常範囲でも緑内障になる「正常眼圧緑内障」も存在します。日本人の緑内障は、この正常眼圧緑内障が多いと言われています。

編集部

緑内障になりやすい人はいますか？

鈴木先生

緑内障は、加齢と関係が深いと言われています。日本人の40歳以上の約5％、つまり20人に1人が緑内障を患っているとされています。この割合は加齢とともにさらに増加し、高齢になるほど罹患率が高くなります。

編集部

放置すると失明することもあるというのは本当ですか？

鈴木先生

本当です。緑内障は、日本における中途失明の原因の第1位でもあるというデータからも分かる通り、放置することで失明するリスクがあるため、早期発見・早期治療が非常に大事な疾患です。

※この記事はMedical DOCにて＜緑内障の初期症状はご存じですか？ 早期発見のポイントとチェック方法も医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。