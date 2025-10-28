「“考えすぎ”から解放された」

そんな感想が国内外から届いているのが、世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっている『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書がついに日本上陸。本書によって日本人が考えている以上に「考えすぎ」が恐ろしい事態を招くことがわかった。今回はライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

不安はどこから「製造」されるのか？

何気なくクレジットカードの明細を開いた。

普段より10万円ほど多いのがわかった瞬間、息が止まった。

そういえば先月は飲み会が多かったし、仕事用の機材も買った。

増えた理由はわかっている。

でも、数字を見た瞬間、脳は勝手に別の方向へ走り出す。

今月は歯のインプラント手術が決まっていて、見積もりだけで目が回る。

なのに収入は横ばいで増える見込みもない。

独身で、実家からも離れて暮らしている。

「この仕事、いつまで続けられるんだろう」

「年金は本当にもらえるのか」

そんな不安まで浮かんでくる。

気づけば、「このまま孤独死しても誰にも気づかれないんじゃないか」という極端な未来図にまで思考が飛んでいた。

カード明細を見た瞬間から孤独死まで、かかった時間は5分もなかった。

「まだ起きていない恐怖に襲われてしまう人」の悪習とは？

『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントンもこう述べている。

脳は実際に起きたことと同じくらい、起きていないことについて考えている。しかも、起きていないことについて考える時間が多くなるほど、不幸の感覚が生じやすいという。

――『STOP OVERTHINKING』（P.25）より

パソコンを閉じて、とりあえず寝た。

幸い、翌朝にはケロッと忘れていた。

この切り替えの早さは我ながら助かっている。

だが、本当に必要なのは、不安の連鎖が始まった瞬間に「今、脳が暴走しているな」と気づくことだ。

起きてもいないことを心配するのは、脳の悪いクセ。

カード明細が普段より多いのもインプラントが必要なのも事実。

でも、孤独死はまだ起きていないし、年金がもらえないのもまだ決まっていない。

本書によれば、これは「デフォルト・モード・ネットワーク（DMN）」という脳の自動運転モードが働いているせいらしい。

ぼーっとしているとき、脳は過去や未来のことを勝手に考え始める。

しかも、起きてもいないことを延々とシミュレーションして、不幸を量産していく。

その時間が長くなるほど、不幸の感覚が強まるのだ。

脳が勝手に未来へ飛んでいることに気づいたら、いったん立ち止まる。

意識を「今ここ」に戻す小さな習慣を持つ。

ぼーっとしている時間を「不安製造タイム」にするか、ただの「休憩時間」にするか。

それは、意識の持ち方次第で変わる。

それを実感できるのも本書の強みかもしれない。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）