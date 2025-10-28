「魚はいつも頭から腐る」ユベントスに激震！トゥードル監督の解任でファンも失望を隠せず「次に職を追われるべきはあんたらだ」
セリエAのユベントスは27日、イゴール・トゥードル監督の解任を発表した。助監督のイバン・ヤボルチッチ、GKコーチのトミスラフ・ロギッチ、フィットネスコーチのリッカルド・ラグナッチもクラブを去る。
クロアチア人指揮官のトゥードルは今年３月、成績不振で解任されたチアゴ・モッタの後釜として暫定監督に就任。ノルマだったチャンピオンズリーグ出場権をもたらし、同年６月には27年６月までの新契約を結んでいた。
迎えた今シーズンは開幕３連勝と絶好のスタートを切るも、チャンピオンズリーグのドルトムント戦を皮切りに、公式戦８戦未勝利と急ブレーキ。９節終了現在のセリエAで８位と低迷し、コモに０−２、ラツィオに０−１と直近２試合の結果を受け、フロントが決断を下すことになった。
当面はユベントスNext Gen（U−23）のマッシモ・ブランビッラ監督がトップチームの暫定監督を兼任することも発表されているが、ここ数シーズンの相次ぐ監督交代にファンも失望を隠せないようだ。ユベントス公式SNSには次のような反応が寄せられている。
「10歳になったばかりの息子は、何年も続くこの混乱にうんざりしている。恥を知れ」
「アイデアなし、アイデンティティーなし、方向性なし。トゥードルにも責任はあったかもしれないが、５年間何もない状態なのだから上層部に責任がある。魚はいつも頭から腐る」
「またしても解任だ。またしても10月にシーズンを無駄にした」
「場当たり的な修正で傷口を広げないように」
「解任に同意する。ただ、彼に全責任はなく、次に職を追われるべきはあんたら（上層部）だ」
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
