飯島直子、俳優仲間との“熟女会”で見せた自然体すぎる姿が話題「酔ってます？」「見てるこちらがハラハラ」
タレント・俳優の飯島直子（57）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。俳優仲間らと“熟女会”を開催したことを報告した。
【写真】目がトロン…。熟女会で“ほろ酔い”気分の飯島直子
飯島は「一昨日はひさしぶりの女子会 あ、まちがえた 熟女会を開催しました」と伝えると、「網浜あみちゃんにいつものメンバー。大人の集まりなので とりあえず世界情勢の話しからしようとなりましたが1分ほどで終了。近況報告に花が咲き…」とちゃめっ気たっぷりにつづった。
また仲間との食事の風景や自然体な表情を見せる自身のソロショットなどを公開した。この投稿には「俺も混ぜてくれ〜」「可愛い感じで酔ってます？」「自然体すぎて見てるこちらがハラハラしちゃう」との反響が寄せられている。
【写真】目がトロン…。熟女会で“ほろ酔い”気分の飯島直子
飯島は「一昨日はひさしぶりの女子会 あ、まちがえた 熟女会を開催しました」と伝えると、「網浜あみちゃんにいつものメンバー。大人の集まりなので とりあえず世界情勢の話しからしようとなりましたが1分ほどで終了。近況報告に花が咲き…」とちゃめっ気たっぷりにつづった。
また仲間との食事の風景や自然体な表情を見せる自身のソロショットなどを公開した。この投稿には「俺も混ぜてくれ〜」「可愛い感じで酔ってます？」「自然体すぎて見てるこちらがハラハラしちゃう」との反響が寄せられている。