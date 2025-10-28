住友金属鹿島3年目の2005年（平17）秋、日本ハムの高田繁GMから外野守備走塁コーチで誘われた。ロッテの2軍監督だった時、高田さんは巨人の2軍監督。何度も話をする機会があった。

当時はいったん社会人に行ってプロへ戻る人はあまりいなかった。プロがどうなっているか気にもなる。ありがたいことに引き留めてもらったが、日本ハムにお世話になることにした。

高田さんはチームの体質を変えるため、僕の他にも打撃で淡口憲治さん、投手は佐藤義則さんとOBじゃないコーチを招へいしていた。

監督は4年目のトレイ・ヒルマン。ここまで5、3、5位ときて後がない06年、開幕直後は従来通りの野球を続けた。バントはしない。打ち勝とうとして打ち勝てない。僕が強い時代の西武にいたことを誰かに聞いたのだろう。「どうすればいいんだ？」と意見を求めてきた。

「日本の場合は先取点を重要視し、前半はバントで走者を送って1点を取りにいく。優位に立ったら、エンドラン、足を使ってリードを広げるんです」

スモールベースボールを進言したら、実践してくれた。5月下旬から森本稀哲、田中賢介の1、2番を固定。バント、盗塁で走者を得点圏に進めて小笠原道大、セギノール、SHINJO（現日本ハム監督）、稲葉篤紀の中軸につなげた。

結果が出るようになってバントは増えた。打者によっては1死一塁でも送らせ、チーム犠打数は前年リーグ最少の54からリーグ最多の133に激増。チームは夏場ずっと3位につけ、9月14勝5敗の快進撃で最後の最後で逆転1位になった。パ・リーグだけ実施していたプレーオフも制し、25年ぶりのリーグ優勝。日本シリーズでも中日を4勝1敗で破り、44年ぶりの日本一を果たした。

翌07年もリーグ優勝し、セ・パで導入されたクライマックスシリーズ（CS）も勝って日本シリーズ進出。またも中日との対戦になったが、今度は逆に1勝4敗で敗れた。第5戦は中日ベンチが8回まで完全試合の山井大介を9回、岩瀬仁紀に代えて物議を醸した一戦だ。

日本ハムにとって前年と違ったのはヒルマンがシリーズに向けた練習中、メジャー球団の面接を受けに米国へ帰国したことだ。選手はみんな大人だから何も言わずに練習したが、やっぱりこれが一番大きかったように思う。

ヒルマンはロイヤルズの監督に就任。日本ハムの後任監督は梨田昌孝さんだった。外野守備走塁コーチとして島根・浜田高校の後輩、清水雅治を連れてきて、僕はなぜか打撃コーチに配置転換された。

日本ハムへ誘ってくれた高田さんは退団してヤクルトの監督に就任。3位に終わった08年のシーズン終了後、僕はユニホームを脱いだ。

◇平野 謙（ひらの・けん）1955年（昭30）6月20日生まれ、名古屋市出身の70歳。名古屋商大から77年ドラフト外で中日入団。88年に西武、94年にロッテ移籍。右投げ両打ち。俊足強肩の外野手として活躍する。ゴールデングラブ賞9回。盗塁王1回。歴代2位の通算451犠打。引退後はロッテ、日本ハム、中日、社会人、独立リーグなどで指導を続ける。現在はクラブチーム、山岸ロジスターズ監督。