Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、ダイナマイトボディで魅了 4種類の水着で豊満バスト惜しみなく
Gカップの圧倒的なプロポーションで人気を博すグラビアアイドル・三田悠貴が、28日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴のダイナマイトボディ
同誌では、4種類の水着に身を包み、豊満なバストを惜しみなく披露している。放送中の番組『道との遭遇』（CBCテレビ）では、日本中を軽トラで旅するワンコーナーを担当し、“軽トラ女子”としても知られる三田。インタビューでは、ネットニュースにもなった同番組内での発言について語っている。また、同誌ではグラビア撮影の様子を収録した付録DVDも同梱されている。
同誌には、田中美久、土田優空、弓川いち華、沢美沙樹、三田悠貴、入来茉里、いくみ、未白ちあ、山田かならも登場する。
