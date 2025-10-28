『オモウマい店』足立区の食堂、メニュー3000種以上＆おかわり無料の定食 「4タワーハンバーグ」（1300円）
きょう28日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00)には、「週7恋勤中 味のときめき天才店主」が登場する。
【オモウマ写真】おいしそう！こだわりの“古代塩のホタテ塩ラーメン”（900円）
東京都・足立区にあるオモウマい食堂。オープンして1年半だが、すでに「平日は週5」、「週7」で通っている常連が付くほどの人気店となっている。日替わりと多彩なグランドメニューが特徴で、その数は現在までに3000種以上に上る。ある日の日替わりは、“4タワーハンバーグ”（1300円）。牛・豚の合いびきハンバーグをチーズやトマト、目玉焼きを挟んでタワーにしたもの。またある日は、黒毛和牛の希少部位・みすじを使った“おまかせ牛焼き定食”（1000円）、さらに別の日には“金目鯛の1匹煮定食”（900円）と、ジャンルに縛られない定食を、ごはんのおかわり無料で提供している。
毎週木曜日には、3日間かけて骨から煮込むラーメンが登場。ミネラル分が高い1億年以上前の塩をベースに、ホタテと昆布の出汁を合わせ、中太麺でいただく“古代塩のホタテ塩ラーメン”（900円）や、金目鯛と鴨のWスープに、ゆずとスマックと呼ばれる香辛料を味付けに用いた“金目鯛＆鴨ダシ和風ラーメン”（900円）など、ラーメンだけでも90種以上を創作。「専門店に負けたくない」と意気込む店主は、定休日でも店を開け、試作に取り組んでいる。
さらに、開店記念日である毎月15日は、あるものが500円で食べ放題になるという。デリバリーも受け付けているが、800種類以上メニューがあったことが裏目に出て、注文数が激減したことも。かつては270日間連続で営業していたこともあったという店主。「恋心みたいなもん。料理に」と、デートを重ねるかのように料理の創作に励んでいる。
＜番組出演＞
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：市川右團次、ハナコ、ゆうちゃみ
