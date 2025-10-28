“1缶5400円”の高級ツナ？“野菜”たっぷり？進化する「ツナ缶」が人気【THE TIME,】
定番食材の「ツナ缶」が様々な形に進化し再注目されています。中には「マグロ1匹から1缶しか作れない」というツナ缶も。
ツナ缶「売れ行き好調」
「物価高の中でも、“ツナ缶は価格の上昇が比較的抑えられていて”好調が続いている」
こう話すのは、『東急ストア』グロサリー部アシスタントバイヤーの川瀬麻衣さん。
中目黒本店（東京・目黒区）では、食塩・オイル不使用で天然水仕立てのものやプライベートブランドの商品まで28種類のツナ缶が並びます。
またパウチタイプのツナも16種類。さらに…
THE TIME,マーケティング部・植 万由香部員
「旨辛？味が付いている？こっちは旨塩ごま油」
実はいま、「味付きタイプ」のツナも続々登場しています。
韓国発「野菜たっぷり」ツナ缶
『ドン・キホーテ』で4月から登場したのは、トマトや玉ねぎ、唐辛子で味付けをした「辛口ツナ缶詰」（70ｇ×3缶・431円）と、明太子をふんだんにあわせた「明太ツナ缶詰」（70ｇ×3缶・539円）。
植部員：
「明太子がプチプチはじける。ツナと明太子“どちらの旨味も感じられて”すごく美味しい」
明太ツナはマヨネーズと和えるだけで「ディップソース」に早変わり。辛口ツナはご飯と炒めるだけで絶品の「辛口チャーハン」に仕上がります。
他にも、スーパーやドラッグストアで販売されSNSなどで話題となっているのが、韓国発の「唐辛子ツナ」（東遠/90g・214円）。
ピリ辛なトマトベースの味付けで、ツナだけでなく玉ねぎやじゃがいもなどの“角切り野菜がたっぷり入った”ツナ缶です。
缶を開けたらチーズをON。そのままトースターで焼くアレンジが「美味しすぎる」と話題になっています。
植部員：
「トマトとにんにくの香りがしてアラビアータみたい。美味しい！」
マグロ1匹から1缶しか作れないツナ缶
『日本橋三越』（東京・中央区）やオンラインで販売されているのは、“化粧箱”に入ったツナ缶。値段は「1缶5400円」です。
缶を開けてみると、ほぐした身ではなく刺身の切り身のような“スライス状”のツナ。
「ブラックレーベル鮪とろ ツナ缶」（オーシャンプリンセス/90g）は、夏に一本釣りされた「びん長まぐろの大トロ」のみを使用。
丁寧に骨を抜き、味の雑味となる血合いを取り除く工程などは全て手作業で、その旨みをスペイン王室御用達のオリーブオイルで閉じ込めた逸品です。
植部員：
「油がすごくなめらかで身もホロホロっと崩れる。マグロ自体の“旨味がすごく濃くて”美味しい」
マグロ1匹につき1缶しか作ることのできない贅沢すぎるツナ缶。
おススメの食べ方は、まぐろの旨味を引き出す「わさび＋しょう油」とのことです。
缶のままで超簡単「即席丼」
進化系ツナが登場する一方で、大手レシピサイト『クラシル』によると「ツナ缶レシピ」の検索数は、2024年9月と比べ約2.4倍になっているとのこと。
「アレンジレシピ」も盛り上がっています。
人気レシピの中には、“缶のまま完成する”超簡単なものも。
＜ツナ缶そのまま即席丼・イタリアン風ツナボナーラ＞※mamatasより
材料（1人前）
▼ツナ缶：1缶
▼卵黄：1個
▼粉チーズ：大さじ1
▼黒コショウ：適量
▼オリーブオイル：適量
油を切ったツナ缶に卵黄を乗せ、粉チーズ・黒コショウ・オリーブオイルをかけてしっかり混ぜたら、ライスにONで完成です。
植部員：
「カルボナーラだ。コショウがピリッと効いていてとっても良い」
のせる具材と調味料を変えれば様々な即席丼も作れます。
▼焼肉のたれ・ごま油・にんにく・うずらの生卵・キムチ・白ごま⇒「ビビンバ風」
▼大根おろし・ポン酢・万能ねぎ⇒「おろしツナポン酢」
▼バター・味噌・大葉⇒「ツナ味噌バター」
▼マヨネーズ・しょう油・明太子⇒「和風明太ツナ」
ちなみに、作る際に切った「ツナ缶の汁」を卵焼きに使えば、いつもよりもワンランク上の味わいになるとのこと。
汁ごとINで「濃い旨味」炊き込みご飯
食欲の秋にピッタリな炊き込みご飯も手軽に作れます。
＜油揚げとツナの炊き込みご飯＞©クラシル
材料 （4人前）
▼米：2合
▼油揚げ：1枚
▼ツナ油漬け (汁ごと)：70g
▼水：適量
☆しょうゆ：大さじ2
☆みりん：大さじ1
☆塩：ひとつまみ
〔1〕油抜きをした油揚げを半分にし、5mm幅に切る
〔2〕炊飯釜にお米と調味料☆を合わせ、目盛り通りの水を注ぎ軽く混ぜる
〔3〕油揚げとツナ缶を“汁ごと”のせて炊飯
⇒ポイントは「オイルタイプ」のツナ缶を使うこと。より旨味が詰まった炊き込みご飯に仕上がります
植部員：
「ご飯にもツナの旨味がギュッと絡んで美味しい！」
手軽にタンパク質が取れるツナ缶で、様々な楽しみ方が広がっています。
（THE TIME,2025年10月23日放送より）